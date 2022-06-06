Україну не покликали на перемовини РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ані він, ані міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не були запрошені на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій розглядатиметься питання чорноморського судноплавства та на буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Про це Зеленський сказав журналістам у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогоднішній день не запрошували", - сказав президент, відповідаючи на запитання ЗМІ.
За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Реджемоп Тайіпом Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.
Президент також повідомив, що переговори про вивезення зерна ведуться з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею - про вивезення певного обсягу залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання.
Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн. тонн зернових щомісяця.
"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський.
На запитання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: "Вважаю найміцнішою гарантією - це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого іншого коридору до порту вивезення зерна".
"Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
не невиїзний жеж, не як кучма
Потому ставьте ультимативные условия: гарантии безопасности в обмен на вывоз зерна!
Может, вспомнить про оккупированные украинские порты в Донецкой, Запорожской областях и Крыму? Пусть кацапы дадут туда зелёный коридор и будет голодающим зерно.
Или Украине это по каким-то причинам невыгодно?
Или Украине это по каким-то причинам невыгодно?"
Ты на приколе? У нас война вообще-то - кацапы воруют наше зерно, а ты им предлагаешь через линию фронта еще зерна поставить, чтобы они еще украли? И тем самы - легализовать еще и то. которое они украли ранее?
нужно зерно неграм, - винтовку в зубы, и пусть отбивают у русских.
Нам своих положить за негров??
Всі переживають про африканців.......а ви про українців подумали,де той уряд,чому гречки посіяли 10% від потреби те саме з рисом,ціни вже виросли на 200-300%
Что значит "у нас"? У кого это "у нас"? У граждан Украины? У государства?
Нет! Это зерно аграрных олигархов. И все деньги с продажи этого зерна получат именно аграрные олигархи. А учитывая тот факт, что в феврале пшеница стоила 300$/т. , а сейчас уже больше 450$/т, то только ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРЖА на объеме составляет почти 4 млрд$. А в целом речь идет о сумме больше 11 млрд.$. Как думаете: Сколько из этой суммы окажется в гос.бюджете? Денег, говорите, в бюджете нет ... Ню, ню ...
Украинские аграрные бароны прекрасно понимают, что пока на рынке паническая цена надо срочно продавать, т.к. РФ вполне может и сбить цену дополнительными поставками - там и объемов побольше и желающих продать не меньше.
Поэтому нет никакой "мировой угрозы голода", а есть украинские зерновые бароны, которые "очень попросили кого надо" решить вопрос с
зерномвозможностью получить суперприбыль. И эти бароны готовы заключать любые сделки хоть с чертом, хоть с дьяволом ради своих барышей.
Коротше наша дипломатія в ауті, причому в повному.
2.В войне с Сирией Турция - партнёр (почти союзник) московии.
3.Байрактаров и вооружения к ним у нас мизерное количество без особых перспектив пополнения. Наши же производители дронов не получали должной поддержки.
Считаю, как минимум, ошибкой порошенко связи с Турцией в военной сфере.
лайна кавалок...
Інакше хай краще згниє.
А то Еритрея голосує в ООН проти України, а ми їх від голодної смерті рятуватимемо?