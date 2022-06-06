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Новини За кордоном
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Зеленський (17467) зерно (1236) Росія (47279) Туреччина (2255)

Україну не покликали на перемовини РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ані він, ані міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не були запрошені на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій розглядатиметься питання чорноморського судноплавства та на буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це Зеленський сказав журналістам у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогоднішній день не запрошували", - сказав президент, відповідаючи на запитання ЗМІ.

За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Реджемоп Тайіпом Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

Читайте: Туреччина та РФ досягли попередньої угоди про морський коридор для вивозу українського зерна з Одеси, - Bloomberg

Президент також повідомив, що переговори про вивезення зерна ведуться з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею - про вивезення певного обсягу залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання.

Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн. тонн зернових щомісяця.

"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, але задля безпеки Україна має отримати протикорабельні системи, - Зеленський

На запитання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: "Вважаю найміцнішою гарантією - це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого іншого коридору до порту вивезення зерна".

"Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія", - додав Зеленський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Раша продає накрадене, а Туреччина купує, третій там не потрібен.
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06.06.2022 18:10
+22
Бубочка! Тебе просто не помітили!
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06.06.2022 18:04
+18
Зачем ворам обсуждать наворованное с жертвой?
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06.06.2022 18:06
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Может дело в тебе?
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06.06.2022 18:03 Відповісти
Та власне так. Вся Україна за тим столом, навіть у цьому Стамбулі просто не помістилася б. 😊 Хоча тут є рада. Просто ці, котрі домовлялися, нехай возять своє зерно. І ні грама українського. 😊
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06.06.2022 18:55 Відповісти
Бубочка! Тебе просто не помітили!
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06.06.2022 18:04 Відповісти
Ну тоді і експорту українського зерна не помітять🤷
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06.06.2022 20:06 Відповісти
Бубочка їм не потрібна. Потрібне зерно.
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06.06.2022 22:08 Відповісти
Ну і добре, менше проблем від твоїх виступів там буде.
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06.06.2022 18:05 Відповісти
Не ображайте Президента....
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06.06.2022 18:05 Відповісти
він і змужнів і скроні посивіли, вже й міг би ініціювати щось на кшталт зустрічі на найвищому рівні...а то хизуєтся, що не втік, селфі на тлі будинку з химерами постить..
не невиїзний жеж, не як кучма
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07.06.2022 00:43 Відповісти
Зачем ворам обсуждать наворованное с жертвой?
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06.06.2022 18:06 Відповісти
ну, тут речь не про наворованное, а заблокированное. турки хотят иметь с этого гешефт. как и рашка в виде каких то возможных отмен санкций. украину только не спросили... такой авторитетный у нас президент...
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06.06.2022 18:15 Відповісти
Не знаю, який у вас, а у нас авторитетний. Що не запросили, то з переляку, та будь певен, слєдак, що їхнє рішення нікого не цікавить, буде так, як скаже Зе. Бо він не збирається розміновувати чорноморське узбережжя лише за забаганкою пуйла. Ці умови зараз диктує Україна, блок буде знято лише після відведення рашистського флоту, або після його знищення, або під супроводом Штатів
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07.06.2022 00:13 Відповісти
так про це й треба доносити всім, скрізь, залучати зі свого боку, самому заходити непрошеним, брати слово, а не чекати поки дадуть...не тільки посада, а й стан такого вимагають
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07.06.2022 00:47 Відповісти
хвора баба,твого боневтіка хіба що в писок не грають тільки завдяки ЗСУ,він ніхто,звати його ніяк,а після війни ще й сяде
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07.06.2022 02:30 Відповісти
Хоче щоб "в долю" взяли! Він же звик до "відкатів"!!!
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06.06.2022 18:06 Відповісти
Не мели дурниць, провокатор!
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07.06.2022 00:14 Відповісти
Раша продає накрадене, а Туреччина купує, третій там не потрібен.
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06.06.2022 18:10 Відповісти
Тебе не кличуть,- тебе привозять, коли треба., буде у Єрмака зустріч в Омані, можливо , він тебе туди візьме., про таких як ти , правильно висловився лавров :-... . ЛЯ!
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06.06.2022 18:12 Відповісти
Бачу, кацапе, бачу, що твій кумир - коняка Лавров.
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06.06.2022 18:55 Відповісти
бачу що в голову ти тільки жереш,про тебе теж коняка мала на увазі
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07.06.2022 02:32 Відповісти
Дожилися.
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06.06.2022 18:13 Відповісти
может действительно проще скоритьм это зерно скоту раз импотентный запад кроме волония про голод ни чего сделать не хочет - а Турции все равно какое зерно , ворованое или нет не выростив ни одного колоска он первые по производству муки
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06.06.2022 18:14 Відповісти
столько не съедят. насчет турков не вырастивших не колоска - мимо. они примерно в десятке стран по посевным. чуть меньше украины. да и в целом свое сельское хозяйство в последнее время подняли очень неплохо. особенно фрукты и овощи. зерно не ворованное, а заблокированное. ворованное в мариуполе. просто турки хотят заработать на посредничестве, а рашка в послаблении санкций.
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06.06.2022 18:21 Відповісти
До твого відома - зерно крадене в Херсоні та інших захоплених територіях, ***** вивозить та продає і в Сирію і в Африку і в Туреччину. Аще хоче вкрасти у нас і перепродати те зерно яке ще залишилось в наших елеваторах.
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06.06.2022 20:21 Відповісти
сколько бы не договорились без добра украинцы ничего не значит. это россия не хочет общаться напрямую с Украиной.
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06.06.2022 18:17 Відповісти
Ну и пошли они нах. А для тех кто горит желанием о чем то договорится с Рашкой, хочу напомнить как несколько десятков лет назад с Рашкой тоже договорились что она будет миротворцем в Косово. А рашисты взяли и захватили стратегический аеродром пока европейцы сопли жевали и молча растерянно наблюдали. А потом рашисты еще долго хвастались какие они молодцы и как рузкая смекалка нагнула тупых доверчивых пиндосов. Не хотелось бы чтобы по такому же принципу мы сдали Одессу за какое то зерно. Разумеется, Европа будет нас успокаивать и говорить что ради голодающих африканских мальчиков в трусиках не стоит жалеть о Одессе...
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06.06.2022 18:20 Відповісти
Достала эта тема с зерном! Кому это зерно больше нужно? Думаю, явно не нам.
Потому ставьте ультимативные условия: гарантии безопасности в обмен на вывоз зерна!
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06.06.2022 18:21 Відповісти
как это вы за негров не беспокоитесь? он европа ночи не спит, переживает.....Экий вы бессердечный
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06.06.2022 21:47 Відповісти
Женя-Женя,
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07.06.2022 00:27 Відповісти
Що Зе і робить))) Де ви бачили, що він комусь поступається? Запад сам у шоці, що політик без політичного досвіду так кремезно відстоює Україну, що майже ніхто не сміє перечити))) пороху фіг би довірили стільки зброї, бо заплямував себе з усіх боків...
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07.06.2022 00:25 Відповісти
не лижи так,бо верне від вас ****** тупорогого
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07.06.2022 02:33 Відповісти
він ніхто звати його ніяк,і Заходу якось *****,що він там скавулить
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07.06.2022 02:34 Відповісти
Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн. тонн зернових щомісяця

Может, вспомнить про оккупированные украинские порты в Донецкой, Запорожской областях и Крыму? Пусть кацапы дадут туда зелёный коридор и будет голодающим зерно.
Или Украине это по каким-то причинам невыгодно?
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06.06.2022 18:30 Відповісти
"Пусть кацапы дадут туда зелёный коридор и будет голодающим зерно.
Или Украине это по каким-то причинам невыгодно?"

Ты на приколе? У нас война вообще-то - кацапы воруют наше зерно, а ты им предлагаешь через линию фронта еще зерна поставить, чтобы они еще украли? И тем самы - легализовать еще и то. которое они украли ранее?
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06.06.2022 18:38 Відповісти
Ну так скажіть це пуйлу, може вас послухає Скоро самі без сопливих будемо робити "зелений коридор", коли переколотимо залишки отих нікчемних "славних та мужніх т-русяків...
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07.06.2022 00:37 Відповісти
о та ти ще й ура-довбойобка
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07.06.2022 02:36 Відповісти
турки да. они хотят навариться на этом. а вот негры при чем? нехорошо устраивать (или как это еще охарактеризовать, фиг его знает) голод в странах, имея свой опыт голодомора... когда родители своих детей ели. даже не знаю что страшней может быть...
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06.06.2022 18:58 Відповісти
а работать негры не пробовали?? это ж надо догадаться - сравнить причину голода в Украине и африке???! в в своем уме вообще?
нужно зерно неграм, - винтовку в зубы, и пусть отбивают у русских.
Нам своих положить за негров??
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06.06.2022 21:49 Відповісти
***** ти дурилко,а нічого що вони його КУПУВАЛИ? вони до війни його купували,і зараз йде мова про експорт,досить цієї тупорилої ******** про негрів-жебраків,це наші клієнти які за це зерно ПЛАТИЛИ,**** їблани
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07.06.2022 02:38 Відповісти
Слєдак, так хіба ж то ми винні, що якесь марамазматичне створіння карячить із себе Господа? Нехай Захід робить висновки та шевелиться із поставкою зброї!То й буде і морська траса, і зелений коридор)
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07.06.2022 00:41 Відповісти
ти лапоть?
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06.06.2022 19:33 Відповісти
Какой бы не был этот Зеленский, это очень плохо для Украины. Но это и сигнал, что нельзя доверять никому.
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06.06.2022 18:39 Відповісти
"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський"
Всі переживають про африканців.......а ви про українців подумали,де той уряд,чому гречки посіяли 10% від потреби те саме з рисом,ціни вже виросли на 200-300%
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06.06.2022 18:46 Відповісти
Я вас умоляю, кто там за тех африканцев переживает? Переживают за то что они начнут с голоду пухнуть и что опять попрут толпы беженцев. А по поводу того что посеяли, так сеют то на чем можно больше заработать. Это рыночная экономика.
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06.06.2022 19:23 Відповісти
тю... кому війна, а кому гречка...
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07.06.2022 00:43 Відповісти
а кому і ******* бо *****, у пердоляка на ставці ,так ставочне
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07.06.2022 02:39 Відповісти
Без Украины решать, да еще агрессору - террористу, это все равно, что в Бангладеш организовать выборы в палату лордов.
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06.06.2022 18:52 Відповісти
Глобальний капіталізм він такий, Україна не має свого флоту у Чорному морі, чого там розмовляти. Вони самі будуть вирішувати кому дати, а кому не дати... коридор.
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06.06.2022 18:58 Відповісти
терпіла , там хтось хизувався весь чф потопити , так в чому справа чи може гарпуни вже теж просрали ..
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06.06.2022 19:04 Відповісти
"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано ..."

Что значит "у нас"? У кого это "у нас"? У граждан Украины? У государства?
Нет! Это зерно аграрных олигархов. И все деньги с продажи этого зерна получат именно аграрные олигархи. А учитывая тот факт, что в феврале пшеница стоила 300$/т. , а сейчас уже больше 450$/т, то только ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРЖА на объеме составляет почти 4 млрд$. А в целом речь идет о сумме больше 11 млрд.$. Как думаете: Сколько из этой суммы окажется в гос.бюджете? Денег, говорите, в бюджете нет ... Ню, ню ...

Украинские аграрные бароны прекрасно понимают, что пока на рынке паническая цена надо срочно продавать, т.к. РФ вполне может и сбить цену дополнительными поставками - там и объемов побольше и желающих продать не меньше.
Поэтому нет никакой "мировой угрозы голода", а есть украинские зерновые бароны, которые "очень попросили кого надо" решить вопрос с зерном возможностью получить суперприбыль. И эти бароны готовы заключать любые сделки хоть с чертом, хоть с дьяволом ради своих барышей.
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06.06.2022 19:06 Відповісти
Турки виступають вже як не посередники, а союзники росії. Невідомо про що вони там домовились без України, можливо турецький флот прийде розміновувати українські порти, або росіяни на сухогрузах заведуть в порти дрг чи десант.
Коротше наша дипломатія в ауті, причому в повному.
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06.06.2022 19:12 Відповісти
За повідомленнями рашистських ЗМІ"Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі... Така схема узгоджена з Туреччиною та Україною, залишилося деталізувати точний маршрут кораблів", - повідомило анонімне джерело."У Росії розкрили схему деблокади Чорного моря: зерно повезуть із Одеси під конвоєм
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06.06.2022 20:01 Відповісти
Разминировать русские мины - это всё равно, что за мылом нагнуться...
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06.06.2022 19:20 Відповісти
зебиленышDyadya Kuzya , вали за сруским кораблем!
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06.06.2022 19:33 Відповісти
А Ердоган дзвонив? Може, якщо дзвонив - хоч повідомив, коли ***** віддасть з полону воїнів-захисників Марика, під його же "чесне слово"?
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06.06.2022 19:39 Відповісти
Не *** сильно переживатся за жорножопых в Африке!!Есть чиновники -бездельники в ООН пусть у них жопа горит!! Есть Ес куда побегут милллионы беженцев из Африки и Азии!! Ну а если турки решили сами за нас разминировать, чёрное море, то пусть разминируют и сами перевозят зерно и сами его и охраняют, а нам побольше байрактаров взамен и гаубиц!!
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06.06.2022 19:44 Відповісти
они ж нашу Одессу хотят разминировать, если б только море....
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06.06.2022 21:52 Відповісти
1.Турция с 2014 года плавала в Крым в обход санкций.
2.В войне с Сирией Турция - партнёр (почти союзник) московии.
3.Байрактаров и вооружения к ним у нас мизерное количество без особых перспектив пополнения. Наши же производители дронов не получали должной поддержки.

Считаю, как минимум, ошибкой порошенко связи с Турцией в военной сфере.
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06.06.2022 20:07 Відповісти
що, опять порох , ****, в під"їзді нассав???
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06.06.2022 22:51 Відповісти
Я відразу писав,що всі ці турецькі викрутаси до глибокої дупи. Але звісно зелені безпринципні покидьки можуть вписатися в цей блудняк.
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06.06.2022 20:08 Відповісти
Турція- ворог України, як і завжди! Ердоган = путлєр! Його потрібно ліквідувати, бо буде біда ще в тому регіоні! А захід - імпотенти.
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06.06.2022 20:41 Відповісти
а хто казав шо турок не чорт!!!

лайна кавалок...
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06.06.2022 20:48 Відповісти
А ты там нужен? ***** зерна набрало, спасибо кому говорить догадайся с трех раз сам, так что ботоксный все без тебя порешает теперь уже со "своим" зерном.
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06.06.2022 21:07 Відповісти
Ну це піздєц!!! Ти скільки засіяло в порівнянні з минулим роком?? Ти можеш гарантувати що все дійде до зерносховищ??
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06.06.2022 21:29 Відповісти
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06.06.2022 22:04 Відповісти
эрдоган чмо усатое
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06.06.2022 22:51 Відповісти
Якщо не покликали - то й виконувати хай самі будуть
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07.06.2022 01:31 Відповісти
Вважаю, що якщо можна домовитись про припинення вогню для експорту зерна - потрібно ще й вимагати повного виведення військ РФ з нашої землі. Тільки після цього починати експорт зерна.
Інакше хай краще згниє.
А то Еритрея голосує в ООН проти України, а ми їх від голодної смерті рятуватимемо?
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07.06.2022 01:35 Відповісти
 
 