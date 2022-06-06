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Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату, - Зеленський про "мирний план"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну намагаються переконати дійти до невигідного результату вирішення питання щодо припинення війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодних переговорів про якісь плани (йдеться, зокрема, про мирний план, який обговорюють США, ЄС та Велика Британія. - Ред.) у мене немає, такі переговори сьогодні на рівні нуля знаходяться. Звісно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не вигідного для нас, бо нас не питають поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, пов'язана з війною втома у світовій спільноті наростає.

"Люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат - для нас. ... Так ось, структуру вирішення питання цієї війни з позитивним результатом (для України. - Ред.) я з ними не обговорював", - зазначив президент.

Читайте: Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, але задля безпеки Україна має отримати протикорабельні системи, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Аби ж ти ще країну до війни готував.
Рік тому знав про напад і не виділив на армію та озброєння коштів. Оборонний бюджет так і лишився невиконаним. Тепер нам диктують умови "миру". Саме через те.
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06.06.2022 18:08
+56
Капітуляції України не буде.Крапка.
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06.06.2022 18:06
+43
а ось це вже залежить від США, бо ми свій військово-технічний потенциал просрали у квітні 2019-го
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06.06.2022 18:21
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І хто ж це такий , що намагається штовхати - чи не Єрмак бува ?на останньому фото їх усього 5 було от тепер і думай хто такий штовхун, а може усі потрохи?...
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06.06.2022 19:26 Відповісти
Зеленский и его пропаганда продвигает этот план. Говоря об этом плане, Зеленский его пиарит. И Зеленский не дает максимально жесткого ответа, что не будет после зверств никаких переговоров, будет война до победы и будет битва за каждый клочок Украинской земли!
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06.06.2022 19:27 Відповісти
Если Зеленский такой слабый и не может дать отпор, то нафига он нам нужен??? Украине нужен жесткий политик, как Черчилль, который не будет никаких уступок делать!!!
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06.06.2022 19:28 Відповісти
Народ Украины снесет нахер того, кто будет идти на переговоры или мирные планы, а не победу. Украинский народ должен реагировать сверх жестко на такие вбросы про российские.
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06.06.2022 19:30 Відповісти
Зеленський то ворог. То перше. Друге: я чомусь починаю вірити мадярам, що він з кулею в голові, як і його адепти. Наркоманія- то зло для безпеки України!!!
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06.06.2022 19:33 Відповісти
наші люди також хочуть результату. отож ЗЕ не смій навіть думати про будь-які поступки, надто після сдачі 2,5 тисяч Азовців!!!
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06.06.2022 19:36 Відповісти
Почему Зеленский не говорит, что мы ни на какие переговоры не пойдем??? предатель получается??? зачем он эту туфту продвигает! Он может заявить, никаких переговоров с террористами и бешенными зверьми! Они должны все убраться с Украинской земли или сдохнуть! По телевизору ему подчиняющемуся тоже об этой туфте говорят и навязать хотят. Народ Украины повесит нахер вас всех, будет рассчитываться предательством! А за предательство кара смерть! Те жертвы и те разрушения Украинский народ должен простить Путину и в жопу может еще поцеловать??? Народ война сделала жестким и не дай бог сделает шаг не туда!
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06.06.2022 19:36 Відповісти
Якщо інтеліженс України не займається Швабом і Кіссінджером значить їхня мафія займається знищенням українського народу.
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06.06.2022 19:38 Відповісти
Зеленский должен немедленно валить в отставку! столько людей погибло зря и он сдаться хочет??? нах.й пошел! черт галимый! Народ Украины не остановится воевать никогда! А предатели получат смерть!
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06.06.2022 19:39 Відповісти
не состоявшийся губернатор малоросии, три года сливавший с еЛдаком и своим Сбродом интересы Украины и готовивший почву для ПИД,,,раши резко стал "большим патриотом"....
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06.06.2022 19:47 Відповісти
Великобритания заявила о долгосрочной поддержке Украины в войне, Lloyd J. Austin III заявляет, что мы не примем ничего, кроме полной победы! Только завербованные агенты России продвигают интересы России и если Зеленский про это говорит, и не говорит, что Украина не примет ничего, кроме полной победы, то Зеленский является сам агентом России! А значит он должен уйти в отставку и должно быть проведено полное расследование вреда нанесенного им обороноспособности Украины. Он несет полную ответственность за сдачу Херсона и Мелитополя и Азова в Мариуполе и котла на Донбассе. И все его подчиненные должны быть тоже привлечены к трибуналу военному!
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06.06.2022 20:03 Відповісти
А что еще за котел на данбассе?
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07.06.2022 11:34 Відповісти
Що він сказав?
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06.06.2022 20:06 Відповісти
Так ось, структуру вирішення питання цієї війни з позитивним результатом (для України. - Ред.) я з ними не обговорював", - зазначив президент, саме через це ,друзів України і наростає втома, адже вони добре розуміють хто дав "зе" вказівку не обговорювати із США, Англією ,та іншими партнерами вирішення питання війни з позитивним для України результатом.Тільки зустріч з куйлом (дає питання вирішення війни і здачі інтересів українського народу з позитивним результатом для рашистського окупанта.)
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06.06.2022 20:42 Відповісти
ХТО?
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06.06.2022 20:43 Відповісти
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06.06.2022 20:44 Відповісти
до речi, бiльша частина з цих 7 вiдсоткiв була окупована ще до президенства Порошенка...

при ньому окупована територiя на Донбасi навiть зменшилась на третину...

ну, а результат заглядання Зе-чма у "шоколадний глаз" пуйла ми зараз всi бачимо...

вiдведення вiйськ з обладнаних позицiй, запобiгливе благання блазня про зустрiч з пуйлом- все це показувало слабкiсть Зе-чма та його команди i стало однiєю з причин, чому пуйло наважилось на повноцiнне вторгнення та вiдкриту вiйну.
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06.06.2022 21:23 Відповісти
Молодець, на шоклядку заробив.

або як казали: «..жму руку! - обнімаю!» (с)
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07.06.2022 07:10 Відповісти
опохмелись придурок
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06.06.2022 21:05 Відповісти
Тобто не ваша зелена шобла виконує поставлені агентурні завдання, а вас просто штовхають...
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06.06.2022 21:21 Відповісти
дебил на сотый день полномасштабной войны отловил дупля. Ты ж сто дней орал - пиригаворы
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06.06.2022 21:22 Відповісти
...пєрєгавори він волав днів 70, навіть посилав агрохімію на тьорки з кацапами, потім поміняв риторику, як побачили реакцію суспільства на їхню хотєлку "мір в глазах х...уйла".
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06.06.2022 21:37 Відповісти
Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату, - Зеленський про "мирний план" Джерело: https://censor.net/ua/n3346296

Та ти сам зі всієї сили туди штовкаєш Україну.
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06.06.2022 21:33 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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06.06.2022 21:35 Відповісти
во власти одни предатели подонки и ублюдки .
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06.06.2022 21:47 Відповісти
Всі вони ставленики прокремлівського олігархату
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07.06.2022 11:24 Відповісти
вова, зізнайся чесно: ти працюєш за оманським планом?
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06.06.2022 22:06 Відповісти
США та Великобританія штовхають тебе тільки до повної перемоги, заяви лідерів цих країн підтверджені діями. Не вали з хворої голови Макрона на здорову. Взагалі ця заява схоже зредагована за порєбріком і є ще однією спробою відвернути від України основних союзників і перервати потік озброєння. Мюнхенська заява про відновлення ядерного потенціалу частково спрацювала у відношенні Байдена на той момент, очевидно вирішили продовжувати, вода камінь точить.
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06.06.2022 22:25 Відповісти
Мы не знаем что там с так называемым ленд-лизом и его реальными обьемами на данный момент, и что там с тенденцияни в этом плане. Что касается Бориса то тут всё однозначно ,а вот Байден там коллективный как не печально, позорная история с ракетами тому подтверждение. Америка это далеко не лидер свободного мира сейчас, если бы это было так то войны и небыло вовсе.
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07.06.2022 02:30 Відповісти
Такое заявление обьясняет все обещания поставок оружия включая land lease изначально никто и не собирался реально помогать. Украина была одна и осталась одна как не печально..
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06.06.2022 22:35 Відповісти
Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату, - Зеленський - але мої хлопці роблять все що в їх силах, от як Єршмак, Арахімуйчик, Падляк, Абдристович, СБУ, ДБР, а також я підключив Безглузду, я ж не якийсь там противник жіночих прав!

Потім вивісив улюблений плакат: "Янелох і зробимо їх ще раз боневтік!"
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06.06.2022 22:44 Відповісти
..........
Звичайне, радість та хвала
Тобі єдиному святому
За дивнії твої діла!
Отим-бо й ба! Хвали нікому,
А кров. та сльози. та ****,-
**** всьому! Ні. ні! Нічого
Нема святого на землі...
Мені здається . що й самого
Тебе вже люди прокляли!
(Т.Г. Шевченко1850р.)
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06.06.2022 23:02 Відповісти
Вова, є*ш їх, бл*ть, нікого не слухай)))
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06.06.2022 23:03 Відповісти
Юлія Гримчак

Кажете, що війна, національне єднання? Не чули. Під прикриттям військових дій зникає з інформаційного простору людина, відомий політик, екс-заступник міністра, громадський діяч Юрій Гримчак. Відомий ще й жорсткою критикою цієї зеленої влади. Його почали переслідувати ще до повної узурпації влади в серпні 2019 року. Появилася якась дивна справа про вимагання хабаря. Потім переписали, як шахрайство та намір заволодіти чужим майном, далі знову щось крутили. Можна було б і повірити: був на посаді, може й спокусився. Але згодом справа почала швидко розвалюватися. Гримчака таки встигли протримати в сізо, але потім довелося звільняти. Занадто багато неспівпадінь було в тих звинуваченнях. І дуже вже дружньо проти Юрія взялися Генпрокуратура, СБУ та НАБУ.

Я вже зараз усього й не згадаю, роки минули. Але, наприклад, виявилося, що номер справи виводить нас на щось зовсім інше - провадження про замах на життя Тетяни Чорновол. Пригадуєте, під час Революції Гідності її надзвичайно жорстоко побили на бориспільській трасі. І раптом справа про Гримчака під тим самим номером. Може проста недбалість? Ні, слідчі почали крутитися, як в'юни - вони справу проти Гримчака розкручували, виявляється, якимсь чином з тієї, яка була в зовсім інші часи й з цілковито відмінним типом злочину. Як? З того, що можу зараз зрозуміти (бо ж інформації мізер), вибили якісь свідчення чи організували провокацію або фальсифікацію з учасників нападу на Тетяну.

Але ж справа проти Гримчака остаточно розсипалася. До початку 2022 року залишилося лише закрити провадження та попросити вибачення. Але почалися дикі танці навколо антикорупційних органів. Знищили незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) - вона перейшла в пряме управління Венедіктової, притисли директора НАБУ Ситника, в якого вже закінчувався термін і він ставав уразливим до шантажу. Якісь нездорові процеси пішли в Антикорупційному Суді. Ми про все це після жахливого 24 лютого геть позабували. А за Гримчака тоді якраз узялися особливо круто. Схоже, що він і сам не здогадувався, бо я з ним перетинався на початку року на ефірах, згадував лише про старі історії з фальсифікацією справи та підлістю слідчих. Далі ми очікували війни й плекали надії, що може нас це обійде. А влада не тратила часу. 23 лютого (!) Гримчака неочікано засуджують до 10 років ув'язнення й відразу кидають за ґрати. Чи процес пройшов закрито, чи ще що, ніхто тоді нічого не взнав. А за яких кільканадцять годин ми вже жили в іншому світі.

Я якось згадав про Юрія, що ніде його не чути, але часи були такі. А тепер виявляється, що його поспіхом засудили й на фоні інформаційного вакууму підвели до затвердження вироку у ВАКСУ та 2 червня остаточно запроторили на 10 років у справі, в якій жодна деталь не трималася купи.

Влада все вірно розрахувала. Війна. Не буде протестів, заткнули рота незалежній журналістиці. Більшість із нас про все взнали щойно зараз... Але нехай ці мерзенні істоти не забувають: війна таки закінчиться. І не окупацією та введенням якогось залежного від кремля режиму, як вони це готували й сподівалися, а нашою перемогою. І кожен за все відповість. За всім об'ємом Кримінального Кодексу. І за незаконні вироки, тиск на суд і слідство також.



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3 Comments

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06.06.2022 23:43 Відповісти
Та їх постійно штовхають, то рік штовхали, щоб до війни готувались (безрезультатно), то тепер знову їх хтось штовхає
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07.06.2022 09:10 Відповісти
Зеленский напомни пожалуйста , кто тебя штовхав , к отведению войск , свертыванию ракетной программы , отказа от компенсаций по Крыму , отказ от денег по газу , разминирование ЮГа . Кто плять это делал Вчера меня поразило голосование по Борису Джонсону . Человека могли лишить поста после какой то вечеринки . Напомни Зеленский , сколько у вас было крутых зашкваров с 19-го года , и после этого ты и твоя банда до сих пор при власти . Так кто вас штовхає . Я думаю если бы вы вели себя нормально , то войны возможно и не было , но помощь однозначно была бы больше . Штаты и Британия помогают не благодаря тебе , а вопреки , и помогают они Народу Украины . А ты и сейчас , как пятое колесо в телеге , засланый козачек
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07.06.2022 09:51 Відповісти
тебя малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат давно уже толкнули, еще в Омане когда поставили над тобой смотрящего еЛДака с которым ты плодотворно готовил почву начиная с цемаха и заканчивая сливом юга Украины.....
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07.06.2022 10:03 Відповісти
Все що захоплено орками після повномасштабного нападу не повинно і обговорюватись. З цих територій вони повинні вийти.
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07.06.2022 11:14 Відповісти
Не згоден. Вони мають піти геть з Україні (включно із Кримом і Донбасом)...Але цьому не сприяє подвійна , двулична гра величайшого дурня **********. Усі проміжні варіанти "миру", окрім повної капітуляції х**ла - це кидок Заходу на бабло і ще одна війна через рік-другий, у якій Україні вже ніхто не допомагатиме.
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07.06.2022 12:12 Відповісти
Колоборації не допустимо - зметемо і своїх, і чужих. Думай-те!
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07.06.2022 11:52 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3346296/nas_pytayutsya_tolkat_k_nevygodnomu_dlya_ukrainy_rezultatu_zelenskiyi_o_mirnom_plane
Глава государства не пояснил почему дипломатический корпус (за который он отвечает) не может представить этим странам своих резонов, которые бы повернули их ход мысли в сторону УКраины.

Педагоги говорят: если ты кричишь на ребёнка - значит твоя педагогика не на должном уровне.
Зеленский всех попрекает, на всех обижен... не понимая, что их позиция - это прямое следствие, что его дипломатии не на должном уровне....

Что ж скрывается за этими обобщениями? А объясню. Легко.
Стандарт Запада - это не калибр снарядов, а демократическая структура общества.
Зеленский с начала своего срока знает, что надо?
*сделать суды непредвзятыми,
*выпустить политзаключённых,
*прекратить преследование оппозиции,
*обеспечить свободу слова,
*начать работу САП (сажать коррупционеров) ,
*выдать международному правосудию экономических преступников. (Вы понимаете - кто первым тут имеется ввиду)

За три года он не сделал ничего из этого. Наоборот - ещё больше обосрался.
 Это мы не знаем, что он делал в Омане. А ЦРУ знает.
И знает почему он сутки возвращался оттуда и по какому маршруту.
Потом он опозорил разведки НАТО провалив их в вагнергейте. Разведка гордость любого государства и подстава её - оскорбление государства.
Потом он поехал в Вашингтон и письменно там обещал Байдену , что САП начнёт работать... и не выполнил этого.
Потом он год игнорировал сообщения Запада о навале, чем погубил десятки тысяч неэвакуированных украинцев. (это он сам в интервью сказал) ..

Теперь...когда уже три месяца идёт война и в этих условиях работает Рада - она не приняла ни одного закона из этого пакета стандартов демократии.

Итог: Он не сделал ничего, чтоб достичь стандартов демократии в Украине для её вступления в ЕС и НАТО потому, что никогда этого не хотел.

 Почему я так думаю ? По двум причинам.
1.У него были вся власть , но ничего не сделано - какая ещё причина вам приходит в голову?
2. Мы ж все понимаем чья он марионетка , на самом деле...И он скорее сдаст Украину, чем Беню. Потому что (он так считает) для него это менее опасно.
И Запад, протирая глаза, спрашивает сам у себя: а не панаму ли нам клеют? Мы готовы защищать новую демократическую страну, но зачем нам новый путин вместо старого... к тому ж старый (прагматично говоря) более выгоден. И менять путина на путина - это вовсе не то, о чём мы (Запад) думали в начале. И не понятно ,в таком случае, нафига все эти траты бабок, ущербы из-за санкций? Нас так и на выборах скинут лёгко...
Вот что постеснялся нам пояснить глава государства.
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07.06.2022 11:56 Відповісти
кацапы любят орать про склады.. Дозволив ты их взорвать
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07.06.2022 12:41 Відповісти
Наші всі політики тільки все розвалювали. Бо вони своїм корінням входять в мерзенну комуняцьку номенклатуру СССР, створену для нас москвою із всяких мерзотників. Серед них без смислу шукати позитивних.
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07.06.2022 14:35 Відповісти
Зеленский как базарная баба.Что значит с уст президента *невыгодным*?Плеваться хочется. Недопустимым и только!!! Но для 73%,*какая разница* ведь *хуже не будет*.
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07.06.2022 12:11 Відповісти
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07.06.2022 12:37 Відповісти
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