Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату, - Зеленський про "мирний план"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну намагаються переконати дійти до невигідного результату вирішення питання щодо припинення війни з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Жодних переговорів про якісь плани (йдеться, зокрема, про мирний план, який обговорюють США, ЄС та Велика Британія. - Ред.) у мене немає, такі переговори сьогодні на рівні нуля знаходяться. Звісно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не вигідного для нас, бо нас не питають поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні", - пояснив глава держави.
За словами Зеленського, пов'язана з війною втома у світовій спільноті наростає.
"Люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат - для нас. ... Так ось, структуру вирішення питання цієї війни з позитивним результатом (для України. - Ред.) я з ними не обговорював", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
при ньому окупована територiя на Донбасi навiть зменшилась на третину...
ну, а результат заглядання Зе-чма у "шоколадний глаз" пуйла ми зараз всi бачимо...
вiдведення вiйськ з обладнаних позицiй, запобiгливе благання блазня про зустрiч з пуйлом- все це показувало слабкiсть Зе-чма та його команди i стало однiєю з причин, чому пуйло наважилось на повноцiнне вторгнення та вiдкриту вiйну.
або як казали: «..жму руку! - обнімаю!» (с)
Та ти сам зі всієї сили туди штовкаєш Україну.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Потім вивісив улюблений плакат: "Янелох і зробимо їх ще раз боневтік!"
Звичайне, радість та хвала
Тобі єдиному святому
За дивнії твої діла!
Отим-бо й ба! Хвали нікому,
А кров. та сльози. та ****,-
**** всьому! Ні. ні! Нічого
Нема святого на землі...
Мені здається . що й самого
Тебе вже люди прокляли!
(Т.Г. Шевченко1850р.)
Кажете, що війна, національне єднання? Не чули. Під прикриттям військових дій зникає з інформаційного простору людина, відомий політик, екс-заступник міністра, громадський діяч Юрій Гримчак. Відомий ще й жорсткою критикою цієї зеленої влади. Його почали переслідувати ще до повної узурпації влади в серпні 2019 року. Появилася якась дивна справа про вимагання хабаря. Потім переписали, як шахрайство та намір заволодіти чужим майном, далі знову щось крутили. Можна було б і повірити: був на посаді, може й спокусився. Але згодом справа почала швидко розвалюватися. Гримчака таки встигли протримати в сізо, але потім довелося звільняти. Занадто багато неспівпадінь було в тих звинуваченнях. І дуже вже дружньо проти Юрія взялися Генпрокуратура, СБУ та НАБУ.
Я вже зараз усього й не згадаю, роки минули. Але, наприклад, виявилося, що номер справи виводить нас на щось зовсім інше - провадження про замах на життя Тетяни Чорновол. Пригадуєте, під час Революції Гідності її надзвичайно жорстоко побили на бориспільській трасі. І раптом справа про Гримчака під тим самим номером. Може проста недбалість? Ні, слідчі почали крутитися, як в'юни - вони справу проти Гримчака розкручували, виявляється, якимсь чином з тієї, яка була в зовсім інші часи й з цілковито відмінним типом злочину. Як? З того, що можу зараз зрозуміти (бо ж інформації мізер), вибили якісь свідчення чи організували провокацію або фальсифікацію з учасників нападу на Тетяну.
Але ж справа проти Гримчака остаточно розсипалася. До початку 2022 року залишилося лише закрити провадження та попросити вибачення. Але почалися дикі танці навколо антикорупційних органів. Знищили незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) - вона перейшла в пряме управління Венедіктової, притисли директора НАБУ Ситника, в якого вже закінчувався термін і він ставав уразливим до шантажу. Якісь нездорові процеси пішли в Антикорупційному Суді. Ми про все це після жахливого 24 лютого геть позабували. А за Гримчака тоді якраз узялися особливо круто. Схоже, що він і сам не здогадувався, бо я з ним перетинався на початку року на ефірах, згадував лише про старі історії з фальсифікацією справи та підлістю слідчих. Далі ми очікували війни й плекали надії, що може нас це обійде. А влада не тратила часу. 23 лютого (!) Гримчака неочікано засуджують до 10 років ув'язнення й відразу кидають за ґрати. Чи процес пройшов закрито, чи ще що, ніхто тоді нічого не взнав. А за яких кільканадцять годин ми вже жили в іншому світі.
Я якось згадав про Юрія, що ніде його не чути, але часи були такі. А тепер виявляється, що його поспіхом засудили й на фоні інформаційного вакууму підвели до затвердження вироку у ВАКСУ та 2 червня остаточно запроторили на 10 років у справі, в якій жодна деталь не трималася купи.
Влада все вірно розрахувала. Війна. Не буде протестів, заткнули рота незалежній журналістиці. Більшість із нас про все взнали щойно зараз... Але нехай ці мерзенні істоти не забувають: війна таки закінчиться. І не окупацією та введенням якогось залежного від кремля режиму, як вони це готували й сподівалися, а нашою перемогою. І кожен за все відповість. За всім об'ємом Кримінального Кодексу. І за незаконні вироки, тиск на суд і слідство також.
54You and 53 others
3 Comments
15 Shares
Like
Comment
Share
Глава государства не пояснил почему дипломатический корпус (за который он отвечает) не может представить этим странам своих резонов, которые бы повернули их ход мысли в сторону УКраины.
Педагоги говорят: если ты кричишь на ребёнка - значит твоя педагогика не на должном уровне.
Зеленский всех попрекает, на всех обижен... не понимая, что их позиция - это прямое следствие, что его дипломатии не на должном уровне....
Что ж скрывается за этими обобщениями? А объясню. Легко.
Стандарт Запада - это не калибр снарядов, а демократическая структура общества.
Зеленский с начала своего срока знает, что надо?
*сделать суды непредвзятыми,
*выпустить политзаключённых,
*прекратить преследование оппозиции,
*обеспечить свободу слова,
*начать работу САП (сажать коррупционеров) ,
*выдать международному правосудию экономических преступников. (Вы понимаете - кто первым тут имеется ввиду)
За три года он не сделал ничего из этого. Наоборот - ещё больше обосрался.
Это мы не знаем, что он делал в Омане. А ЦРУ знает.
И знает почему он сутки возвращался оттуда и по какому маршруту.
Потом он опозорил разведки НАТО провалив их в вагнергейте. Разведка гордость любого государства и подстава её - оскорбление государства.
Потом он поехал в Вашингтон и письменно там обещал Байдену , что САП начнёт работать... и не выполнил этого.
Потом он год игнорировал сообщения Запада о навале, чем погубил десятки тысяч неэвакуированных украинцев. (это он сам в интервью сказал) ..
Теперь...когда уже три месяца идёт война и в этих условиях работает Рада - она не приняла ни одного закона из этого пакета стандартов демократии.
Итог: Он не сделал ничего, чтоб достичь стандартов демократии в Украине для её вступления в ЕС и НАТО потому, что никогда этого не хотел.
Почему я так думаю ? По двум причинам.
1.У него были вся власть , но ничего не сделано - какая ещё причина вам приходит в голову?
2. Мы ж все понимаем чья он марионетка , на самом деле...И он скорее сдаст Украину, чем Беню. Потому что (он так считает) для него это менее опасно.
И Запад, протирая глаза, спрашивает сам у себя: а не панаму ли нам клеют? Мы готовы защищать новую демократическую страну, но зачем нам новый путин вместо старого... к тому ж старый (прагматично говоря) более выгоден. И менять путина на путина - это вовсе не то, о чём мы (Запад) думали в начале. И не понятно ,в таком случае, нафига все эти траты бабок, ущербы из-за санкций? Нас так и на выборах скинут лёгко...
Вот что постеснялся нам пояснить глава государства.