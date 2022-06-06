Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату, - Зеленський про "мирний план"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну намагаються переконати дійти до невигідного результату вирішення питання щодо припинення війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодних переговорів про якісь плани (йдеться, зокрема, про мирний план, який обговорюють США, ЄС та Велика Британія. - Ред.) у мене немає, такі переговори сьогодні на рівні нуля знаходяться. Звісно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не вигідного для нас, бо нас не питають поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, пов'язана з війною втома у світовій спільноті наростає.

"Люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат - для нас. ... Так ось, структуру вирішення питання цієї війни з позитивним результатом (для України. - Ред.) я з ними не обговорював", - зазначив президент.

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