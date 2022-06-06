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Зеленський про бої за Сєверодонецьк: "Якщо ви відходите на кращі позиції, то потім вам буде дуже дорого повертатися"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо відійти від Сєвєродонецька, а потім знову наступати, то людські втрати будуть набагато більшими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Сєвєродонецька. Там залишилося 10-15% населення, що ми розуміємо. У Лисичанську приблизно така сама ситуація… Людей там дуже мало, все це сьогодні такі "мертві міста". Тому, коли ви ставите запитання, чи варто боротися, то треба розуміти, за що ми боремося, по Сєверодонецьку. Чи не краще відійти, бо у нас там кращі позиції. Ви маєте також знати, що якщо ви відходите на кращі позиції, то потім вам буде дуже дорого повертатися з точки зору кількості вбитих своїх людей і кількості втрат. Потім буде дуже дорого", - зазначив Зеленський під час спілкування із журналістами у понеділок.

Президент наголосив, що необхідно знати ціну всіх своїх дій. "Наразі стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції і якщо вирішимо наступати - втратимо набагато більше", - заявив він.

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Зеленський повідомив, що рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації, яка складатиметься там надалі, але зазначив, що у разі відступу необхідно буде мати вп'ятеро більше техніки для наступу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
Страцєг
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06.06.2022 18:09
+53
ну дарма Ви так !

цей недонаполеонський продажний Осел чудово знає якою кровью українських Воїнів доведеться повертати здану ним Таврію разом з Херсоном
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06.06.2022 18:15
+52
Та шо ты, *****, говоришь... Серьезно? Как же ты Херсон с Мелитополем, Каховкой и прочими Бердянсками сдал за два дня??
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06.06.2022 18:13
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То безглузда там не спроста?Вона від лідора нації контролює щоб не "відступали"?що за фігня?Не лізте з своїми порадами до ЗСУ!
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07.06.2022 09:31 Відповісти
НЕ лезь, млять, не в своё дело!
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07.06.2022 09:44 Відповісти
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