Зеленський про ставлення до вислову "хороший росіянин - мертвий росіянин": Якщо він прийшов забрати наше життя - позбудеться свого
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що всіх російських загарбників, які вторглися в Україну позбавляти життя українців, треба ліквідувати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, так вінвідповів на запитання журналіста про ставлення до висловлювання "хороший росіянин - мертвий росіянин".
Зеленський згадав, що подібний вислів "був про індіанців" і він "досить цинічно звучить щодо індіанців".
У 1869 році генерал армії юніоністів Філіп Генрі Шерідан провів конференцію з 50 індіанськими вождями на так званій Індіанській території (пізніше частина Оклахоми). Коли йому представили вождя команчів Тока-а-вея, індіанець сказав: "Мене Тока-а-вей, мій хороший індіанець". Повідомляється, що Шерідан посміхнувся і відповів: "Єдині хороші індіанці, яких я коли-небудь бачив, були мертвими". Пізніше висловлювання перетворилося на "хороший індіанець - мертвий індіанець".
"Кожен російський військовий, який прийшов на нашу землю і забирає життя наших людей... Ми зробимо все, щоб позбавити його цієї можливості. Позбавити його життя. Якщо він забирає наше життя - позбавлятимемо їхнього життя", - відповів президент.
Будь ласка, зачекайте...
Это как теорема Пифагора, ее даже доказывать не надо, все с ней согласны.
Чи єврей Зеленський вважає, що не всіх нацистів можна вважати поганими ?
Навряд чи.
Так що нехай забуває про росіскомовну аудиторію. Досить.
-Бо воняє!!!
Почекай трішки,вже не довго зосталось!
Ану пердни щось на протів!😡🤬
Поряд якась мадама стоїть і так і сяк намагається вимовити полядвиця. (це як паляниця, тільки схоже по хлєще)
Ну продавщиця ломає комедію, каже не розумію.
Ну тоді та і видає:... - Ну биточков дайте мне, у нас это биточками называется.
Тиша в залі...
Продавщиця і видає: в нас биточки, це синяки під очка, а м*ясо називається полядвиця.
Цікаво, це загальноукраїнська назва того шматка чи львівський діалект?
Кажете, що війна, національне єднання? Не чули. Під прикриттям військових дій зникає з інформаційного простору людина, відомий політик, екс-заступник міністра, громадський діяч Юрій Гримчак. Відомий ще й жорсткою критикою цієї зеленої влади. Його почали переслідувати ще до повної узурпації влади в серпні 2019 року. Появилася якась дивна справа про вимагання хабаря. Потім переписали, як шахрайство та намір заволодіти чужим майном, далі знову щось крутили. Можна було б і повірити: був на посаді, може й спокусився. Але згодом справа почала швидко розвалюватися. Гримчака таки встигли протримати в сізо, але потім довелося звільняти. Занадто багато неспівпадінь було в тих звинуваченнях. І дуже вже дружньо проти Юрія взялися Генпрокуратура, СБУ та НАБУ.
Я вже зараз усього й не згадаю, роки минули. Але, наприклад, виявилося, що номер справи виводить нас на щось зовсім інше - провадження про замах на життя Тетяни Чорновол. Пригадуєте, під час Революції Гідності її надзвичайно жорстоко побили на бориспільській трасі. І раптом справа про Гримчака під тим самим номером. Може проста недбалість? Ні, слідчі почали крутитися, як в'юни - вони справу проти Гримчака розкручували, виявляється, якимсь чином з тієї, яка була в зовсім інші часи й з цілковито відмінним типом злочину. Як? З того, що можу зараз зрозуміти (бо ж інформації мізер), вибили якісь свідчення чи організували провокацію або фальсифікацію з учасників нападу на Тетяну.
Але ж справа проти Гримчака остаточно розсипалася. До початку 2022 року залишилося лише закрити провадження та попросити вибачення. Але почалися дикі танці навколо антикорупційних органів. Знищили незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) - вона перейшла в пряме управління Венедіктової, притисли директора НАБУ Ситника, в якого вже закінчувався термін і він ставав уразливим до шантажу. Якісь нездорові процеси пішли в Антикорупційному Суді. Ми про все це після жахливого 24 лютого геть позабували. А за Гримчака тоді якраз узялися особливо круто. Схоже, що він і сам не здогадувався, бо я з ним перетинався на початку року на ефірах, згадував лише про старі історії з фальсифікацією справи та підлістю слідчих. Далі ми очікували війни й плекали надії, що може нас це обійде. А влада не тратила часу. 23 лютого (!) Гримчака неочікано засуджують до 10 років ув'язнення й відразу кидають за ґрати. Чи процес пройшов закрито, чи ще що, ніхто тоді нічого не взнав. А за яких кільканадцять годин ми вже жили в іншому світі.
Я якось згадав про Юрія, що ніде його не чути, але часи були такі. А тепер виявляється, що його поспіхом засудили й на фоні інформаційного вакууму підвели до затвердження вироку у ВАКСУ та 2 червня остаточно запроторили на 10 років у справі, в якій жодна деталь не трималася купи.
Влада все вірно розрахувала. Війна. Не буде протестів, заткнули рота незалежній журналістиці. Більшість із нас про все взнали щойно зараз... Але нехай ці мерзенні істоти не забувають: війна таки закінчиться. І не окупацією та введенням якогось залежного від кремля режиму, як вони це готували й сподівалися, а нашою перемогою. І кожен за все відповість. За всім об'ємом Кримінального Кодексу. І за незаконні вироки, тиск на суд і слідство також.
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