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У Придністров’ї повідомили про чергову "диверсію" - цього разу проти російських "миротворців"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Органи влади невизнаного Придністров’я заявили, що в неділю невідомі скинули з безпілотників дві бомби на територію автопарку російських військ у регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив так званий "слідчий комітет Придністров’я".
"5 червня 2022 року приблизно о 5 годині 10 хвилин на територію автопарку резервного підрозділу миротворчого контингенту Придністров'я в районі населеного пункту Володимирівка невстановленим літальним апаратом (дроном) було скинуто два вибухові пристрої, ймовірно гранати РГД-5", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих і руйнувань немає. "Слідчі" Придністров’я порушили кримінальну справу за статтею про "диверсію".
Топ коментарі
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Ну, у 2005 експерт з Академії Наук Молдови казав, що
"В своих выводах экспертная группа считает, что инициирование взрыва складов с боеприпасами на станции Колбасна приведет к поражению гражданского населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и прилегающей территории Украины на площади от 500 кв. км до 3 тысяч кв. км, охватив как непосредственно находящиеся вблизи от потенциального эпицентра поражения населенные пункты (Рыбница, Хараба, Слободка (Украина), Вэрэнкэу), так и зону, в которую попадают города Слободка, Красные Окна, Балта, Котовск (на Украине) до Резины и Шолданешт на территории Республики Молдова, равно как и отдаленные территории Республики Молдова, Украины и Румынии"
А від наших котиків від Українських поступила команда-"бздіть"!!!
І будете і "бздіть" і "пердіть" тільки від однієї згадки про ВСУ!!
Дайте тільки привід - і з ПМР лишиться тільки анклав 20х20 км
БандераБендери-Тираспіль, який можна буде морити місяцями, так само, як кацапи морили Маріуполь.
думают еще десантом под одессой подсобить, но это самоубийственно лдя кацапни.
само приднестровье сидит, трясется и молется, как бы ее очередь не пришла под раздачу.
Давай давай триндецстров'я, спробуй рипнутись.
Молдова ссита, гальмує, сумнісно меніться.
Ну, українській армії розлютити цю глисту, там максимум на 3 дні роботи.
сидить купка мудаків і всім правила диктує,
пора вже їм по пиці надавати, можна їхнім способом в 4 ранку неочікувано