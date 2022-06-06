США робитимуть все можливе для зміцнення України на полі бою, - посол США Брінк
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Сполучені Штати нарощуватимуть безпрецедентний рівень своєї допомоги і робитимуть все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк за результатами зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
"Як я сказала Олексію Резнікову, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", - зазначила пані посол.
Як я сказала @oleksiireznikov, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. pic.twitter.com/sfFfurJVP7— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Ото ж
А США надають і що далі то більше
Нажаль через пост подібний до вашого трампівське лоббі може давити сильніше на адміністрацію Байдена показуючи яка Україна - неблагодарна. Додайте до цього саботаж ОП самміту НАТО і зрозумієте чому ми отримаємо меньше ніж хотілося б
да они еще перед войной за 3 (ТРИ !!!) недели стали затаривать Украину чем только могли...
а в это время будущий херой-боневтик звал на шашлыки и просил не нагнетать !!! бл***!!!
крохи!!! ??? ни хера себе крохи!!! да если бы не эти крохи, мы бы асфальтом хер бы отбились !!!!!
Скільки триває перехід судна з Америки до Європи - сам погуглиш.
Тому і допомагають...
Беспрецедентный уровень помощи был в 1940, когда Рузвельт помогал Великобритании, а потом СССР, в 1973,когда Никсон помогал Израилю, ну и когда Байден помогал Талибам.
за кожну одиницю яка вбиває русню!!