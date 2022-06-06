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США робитимуть все можливе для зміцнення України на полі бою, - посол США Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,брінк

Сполучені Штати нарощуватимуть безпрецедентний рівень своєї допомоги і робитимуть все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк за результатами зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Як я сказала Олексію Резнікову, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", - зазначила пані посол.

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Топ коментарі
+10
Дякуємо, Америко!
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06.06.2022 18:50
+9
God bles America!
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06.06.2022 18:56
+9
США приостановили контракт с Тайванем на поставку HIMARS. Мотивация - у вас пока не горит, а вот в Украине - таки да, вот в Украину HIMARS и поедут. Поэтому, на мой хлопский розум, инфа про всего 4 установки - деза для русни.
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06.06.2022 19:19
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Амерам черговий респект за підтримку України...
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06.06.2022 18:49 Відповісти
Дякуємо, Америко!
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06.06.2022 18:50 Відповісти
God bles America!
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06.06.2022 18:56 Відповісти
То робіть - все просто.
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06.06.2022 18:56 Відповісти
им проще говорить а если давать , то крохи.
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06.06.2022 19:19 Відповісти
Нагадайте скільки дав пан асфальтоукладач ?

Ото ж

А США надають і що далі то більше

Нажаль через пост подібний до вашого трампівське лоббі може давити сильніше на адміністрацію Байдена показуючи яка Україна - неблагодарна. Додайте до цього саботаж ОП самміту НАТО і зрозумієте чому ми отримаємо меньше ніж хотілося б
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06.06.2022 20:09 Відповісти
шо вы гаварите!!!
да они еще перед войной за 3 (ТРИ !!!) недели стали затаривать Украину чем только могли...
а в это время будущий херой-боневтик звал на шашлыки и просил не нагнетать !!! бл***!!!
крохи!!! ??? ни хера себе крохи!!! да если бы не эти крохи, мы бы асфальтом хер бы отбились !!!!!
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06.06.2022 20:35 Відповісти
Маленьке уточнення. Перші поставки були ще у жовтні 2021 року
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06.06.2022 23:49 Відповісти
Класні фотки, класні хлопи, ті дівча. Ви бачили 6-річну дівчинку без ніжок, а я бачив. Для кого це все?
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06.06.2022 19:03 Відповісти
Давайте противотанковый комплекс TOW. Что сирийцы используют. Или опять украинским дикарям не положено?
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06.06.2022 19:04 Відповісти
вроде и джавелины неплохо кацапов жарят,зачем еще и тов
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06.06.2022 19:14 Відповісти
А коли ленд-ліз запрацює, хтось може сказати від чого це залежить?
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06.06.2022 19:09 Відповісти
Він вже працює.

Скільки триває перехід судна з Америки до Європи - сам погуглиш.
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06.06.2022 19:11 Відповісти
Америкаці розуміють, що Українці роблять благу справу - знищують кацапів і Кацапію!

Тому і допомагають...
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06.06.2022 19:10 Відповісти
Тоді хай повернуть нам ядерну зброю
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06.06.2022 19:16 Відповісти
Зеленым дыбилам только ядерного оружия не хватало...
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06.06.2022 20:25 Відповісти
Штаты будут уничтожать Парашу на территории Украины медленно, но верно. Альтернативой является быстрая термоядерная война, после которой Параша перестанет существовать, но и весь мир (включая Украину) сильно пострадает. Поэтому из 2-х зол надо выбирать меньшее и терпеть...
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06.06.2022 19:16 Відповісти
США приостановили контракт с Тайванем на поставку HIMARS. Мотивация - у вас пока не горит, а вот в Украине - таки да, вот в Украину HIMARS и поедут. Поэтому, на мой хлопский розум, инфа про всего 4 установки - деза для русни.
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06.06.2022 19:19 Відповісти
І контракт на берегові комплекси ПКР Гарпун посунули вправо, спочатку - в Україну
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06.06.2022 23:50 Відповісти
Девушка просто не в курсе:
Беспрецедентный уровень помощи был в 1940, когда Рузвельт помогал Великобритании, а потом СССР, в 1973,когда Никсон помогал Израилю, ну и когда Байден помогал Талибам.
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06.06.2022 19:23 Відповісти
So, where in the States are you from?
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06.06.2022 20:01 Відповісти
И ты вот для этого высера тут зарегистрировалось сегодня, русский?
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06.06.2022 20:02 Відповісти
може щось дадуть, що перевершить стінгер , але я не вірю
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06.06.2022 19:31 Відповісти
Хватить годувать обицянками. Коли вже буде результат ?
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06.06.2022 20:03 Відповісти
В окопи провели інтернет?
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06.06.2022 20:31 Відповісти
А точно "все можливе"? Потому что передать Украине ракеты для MLRS, которые летают на 300 км, для вас - не только "можливо", но и вообще раз плюнуть.
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06.06.2022 20:30 Відповісти
Очередные обещания, зачем давать надежду людям этот land lease был подписан 9 мая даже если судами отправлять переход из США в Европу от 2 до 3 недель. Нам не хватает даже оружия для обороны не говоря о контрнаступлении
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06.06.2022 20:31 Відповісти
Чим же ж наші бійці тоді обороняються, і навіть де не де переходять у контрнаступ?
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06.06.2022 21:18 Відповісти
ДЯКУЄМО!
за кожну одиницю яка вбиває русню!!
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06.06.2022 20:38 Відповісти
Так робить це, а не кажіть про це.
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06.06.2022 21:32 Відповісти
Прошу звернути увагу на фото як виглядає предствник США і наш міністр ще б в трениках позував невже нема кому підсказати що за любих обставин зовнішній вигляд має бути достойним адже ти представник державу а не 95к.
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06.06.2022 22:04 Відповісти
Та там усі такі, типу, ну ми ж в окопах, нам ніколи... Стефанчук навіть по Європі так шариться....
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06.06.2022 23:53 Відповісти
 
 