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Новини За кордоном
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Угорщина (1334) Сійярто (242)

Українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, брешучи і намагаючись нас очорнити, - очільник МЗС Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав спікера угорського парламенту Ласло Кевера, який заявив про "психічні проблеми" президента України Володимира Зеленського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців",- написав Сійярто у Facebook.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Угорщини Кевер про Зеленського: Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно, а не вимагає чи погрожує

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Та назвіться вже західним округом рф, скільки можна...
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06.06.2022 19:21
+32
Если бы не Европа, то угры были бы сейчас на Урале на том же этапе развития, как их ближайшие родственники - манси: лыжи, палки, фуфайки и водка.
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06.06.2022 19:22
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Синдром Сіярто-Йовбика, мать його...
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06.06.2022 23:58 Відповісти
Нахрен кому здалася ваша Угорщина. Самая подлая, лживая и мерзкая страна в данный момент. Геополитический сортир путина.
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07.06.2022 01:21 Відповісти
Подстылки путинские.
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07.06.2022 02:40 Відповісти
Знову пальцем в небо, ***** нещасний.

Не лише політики. А й пересічні українці, бо ви саме на це й заслуговуєте, посіпаки, своїми заявочками і діями.

Get lost !
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07.06.2022 08:43 Відповісти
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