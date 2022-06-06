13 427 104
Українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, брешучи і намагаючись нас очорнити, - очільник МЗС Сійярто
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав спікера угорського парламенту Ласло Кевера, який заявив про "психічні проблеми" президента України Володимира Зеленського
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців",- написав Сійярто у Facebook.
Топ коментарі
+46 Oleksandr Onys
показати весь коментар06.06.2022 19:21
+32 Харьков Сумской
показати весь коментар06.06.2022 19:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Не лише політики. А й пересічні українці, бо ви саме на це й заслуговуєте, посіпаки, своїми заявочками і діями.
Get lost !