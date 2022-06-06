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Випадки сексуального насильства в Україні не можуть бути амністовані, - доповідь у Радбезі ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Ухвалені раніше документи Ради Безпеки ООН засуджують будь-які форми сексуального насильства, яке ніколи не може бути пробачене, виправдане або амністоване.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала спеціальна представниця із сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні.

Вона підкреслила, що кількість повідомлень про сексуальне насильство постійно зростає.

"З червня група зі спостереження за дотриманням прав людини Управління Верховного комісара ООН отримала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства, пов'язані з конфліктом, щодо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків", - зазначила вона, зауваживши, що більшість повідомлень (56) стосуються жінок.

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Водночас, додала Паттен, ці дані - лише верхівка айсберга й не відображають масштабів сексуального насильства, зумовленого війною Росії проти України.

"Я очікую подальших консультацій з представництвом російської федерації при ООН щодо можливих форм співпраці в цій сфері, включно з полегшенням доступу в райони, що не перебувають під контролем українського уряду", - сказала вона.

Як повідомлялося, у понеділок Рада Безпеки ООН розглядає питання сексуального насильства і торгівлі людьми в контексті російської агресії проти України.
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Значит Денисова всё же правду говорила?
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06.06.2022 19:55 Відповісти
Вчора скабєєва на "60 мінут" скаржилась на Денісову за "фейкові" повідомлення про злочини військових РФ в Україні. У нас її зняли на замовлення кремля ?
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06.06.2022 20:29 Відповісти
"молодець" Зе-лений, вчасно Денисову прибрав...
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06.06.2022 19:59 Відповісти
Усіх полонених рф-тарганів каструвати без жалю, а потім вже на відбудову зруйнованого ними ж направляти (а роботи вистачить!), особливо кончених **...рів - на розмінування українських земель-територій, а конче бажано - без відповідного саперного приладдя.
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06.06.2022 20:08 Відповісти
Олег Шарп:

На цьому засіданні постпред московії в ООН небензя вчинив демарш і залишив зал Ради Безпеки ООН після, як він заявив, "низки безпідставних звинувачень на адресу рф з боку доповідача".

І одразу всі з полегшенням зітхнули. Наскільки б семи з половиною мільярдам людей світу стало б легше дихати, якби росія слідом на небензею залишила Землю.
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06.06.2022 21:18 Відповісти
Денисова казала правду, а зелені дурні як завжди сіли в калюжу з її звільненням. Це ті види злочинів про які морально важко повідомити, а ще важче зібрати доказову базу. Тому хтось має цим займатися.....
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06.06.2022 22:15 Відповісти
 
 