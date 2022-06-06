Поранений на фронті Масі Найєм опритомнів після операції - він втратив око

Український воїн, адвокат і громадський діяч Масі Найєм вперше після поранення прийшов до тями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Найєм зазначив: "Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії.

Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь".

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