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22 110 38
поранення (2658) Найєм Масі (139)

Поранений на фронті Масі Найєм опритомнів після операції - він втратив око

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

найєм,масі

Український воїн, адвокат і громадський діяч Масі Найєм вперше після поранення прийшов до тями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Найєм зазначив: "Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії.

Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масі Найєма прооперували, його стан тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання, - брат

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
Воїн.
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06.06.2022 20:36
+51
одужання тобі, Герою !

та повернення зору!
навіть одним оком ти побачиш в тисячу разів більше, ніж 75% двома
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06.06.2022 20:39
+49
Герой
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06.06.2022 20:37
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Воїн.
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06.06.2022 20:36 Відповісти
Герой
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06.06.2022 20:37 Відповісти
а ще ж йому цього літа кулю не відлито...

Ходжу-броджу... Кость Москалець - https://www.youtube.com/watch?v=H2k5WTpJoqw
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06.06.2022 21:53 Відповісти
воїн-герой!
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06.06.2022 20:38 Відповісти
одужання тобі, Герою !

та повернення зору!
навіть одним оком ти побачиш в тисячу разів більше, ніж 75% двома
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06.06.2022 20:39 Відповісти
Мали на увазi 73% двома?
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06.06.2022 21:17 Відповісти
- чи важчий радій за олово?
- вибачте, панове, я їх не важив.
Швейк 😏

на 2% менше дебілів?
це надихає....
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06.06.2022 21:33 Відповісти
Порахуйтесь якось між собою нарешті...
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06.06.2022 22:07 Відповісти
Масі, ти Герой. Видужуй. Невимовно шкода, що так вийшло. Але ти ЖИВИЙ, й то добре.
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06.06.2022 20:39 Відповісти
респект.выздоравливай
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06.06.2022 20:40 Відповісти
Тримайся! Та одужання!
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06.06.2022 20:40 Відповісти
Поскорішого виходу з коми твоєму другові . Тобі час відпочити і зберегти здоров'я для інших фронтів
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06.06.2022 20:41 Відповісти
викарабкуйся, Герою!!!
терпіння тобі ...
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06.06.2022 20:42 Відповісти
Слава Богу!
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06.06.2022 20:43 Відповісти
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06.06.2022 20:43 Відповісти
Хоч так. Він більш чесний ніж його брат.
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06.06.2022 20:43 Відповісти
Ну нахера вы их делите? Они братья и ни один Бог не сможет их де.братировать...
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07.06.2022 00:29 Відповісти
Спасибо, что живой!
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06.06.2022 20:43 Відповісти
И вообще молодчага респект
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06.06.2022 20:43 Відповісти
Добре ,що живий.Око, то таке.Буде гарний протез.Одужуй ,воїне.Дякую.
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06.06.2022 20:45 Відповісти
Одужуй, козаче.
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06.06.2022 20:47 Відповісти
Найшвидшого одужання Герою!
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06.06.2022 20:54 Відповісти
два брати, а яка різниця?
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06.06.2022 20:55 Відповісти
Повезло чоловіку - така травма....
Дай Боже здоров'я.
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06.06.2022 20:59 Відповісти
Дякуа Тобі від України, яку Ти вибрав другою Батьківщиною. Ось за таке громадянство потрібно давати. Хоча пан Масі вже є Громадянином.
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06.06.2022 21:02 Відповісти
Герой
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06.06.2022 21:06 Відповісти
Почитайте, хто хоче знати трохи про сім'ю Наєм.
Доктор Найєм і його діти. Історія одного кіоску.

Останнього разу Масі запускав змія у довоєнному 2013-му. Відтоді він змінився, як і всі ми. Змій теж не схожий на ті, що він п'ятирічною дитиною запускав у Кабулі. Китайська репліка з троєщинського ринку. І навіть берег Київського моря, куди Найєми багато разів їздили своєю небесно-блакитною ладою, за словами Масі, вже не той.

Той - тільки вітер.

36-річний Масі біжить набережною, намагаючись упіймати вітер клейончастим тілом змія

https://www.pravda.com.ua/articles/2021/08/24/7304803/
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06.06.2022 21:24 Відповісти
Масі Найєм: З роками ми накопичуємо борги, які ніколи не зможемо повернути (перед батьками)
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06.06.2022 21:37 Відповісти
Oduzhuy,Ukrains'kiy Voin !
Slava Nacii !
Slava Ukraini !
Smert' vorogam-moskalyam !
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06.06.2022 21:52 Відповісти
главное чтобы жил
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06.06.2022 22:20 Відповісти
Спасибо, тебе Герой.
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06.06.2022 22:39 Відповісти
Итнересно, а если бы он небыл братом лепутата ВР...было бы такое внимание в СМИ к его персоне. А тех парней, которы с более тяжеоыми ранами у нас в Мечникова лежат...так то не войны?
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06.06.2022 22:42 Відповісти
я дякую всім хто нас защихає, і співчуваю всім хто поранений, бажаю миру і спокою тим хто загинув...хай навіть про всіх не пишуть, всі чудово розуміють що наші чоловіки і поранені і гинуть і біда....пишіть на ФБ пости, будемо знати про всіх
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06.06.2022 22:59 Відповісти
хлопці....дорогі наші , одужуйте...хлопці не вмирайте.....
дякуємо що захищаєте нас...кожну ніч засинаю і кажу собі...хлопці яка вам доля випала, ми плачемо, а ви боритесь і гинете...
і що ж зробити.....
не хочу щоб наші чоловіки гинули від цих божевільних вбивць......прийшли до нас і вбивають наших людей.....
всім бажаю сили і терпіння, прошу бога вас оберігати, будь ласка боженько допоможи всім...
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06.06.2022 22:57 Відповісти
Бармалей, родственная душа, которого в 2016 Маси забрал из АТО с собой в Киев, очень его ждет и скучает за ним
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06.06.2022 23:22 Відповісти
Отдыхай дружище. Ты свое отвоевал. Честно и более чем достойно. Надеюсь зрение улучшится хоть и одним глазом. Но зато живой. Блин а таких ведь тысячи( А сколько еще будет... Это уже шрам на все поколение. *******.
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07.06.2022 00:10 Відповісти
А где же качок мачо Коля котлета? Геращенко с пистолетами? Авакян с сыновьями? И много др "альфа самцов" тыловых крыс?
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07.06.2022 00:35 Відповісти
Не Котлета, а Тітан, млін
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07.06.2022 09:19 Відповісти
 
 