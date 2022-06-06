Поранений на фронті Масі Найєм опритомнів після операції - він втратив око
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Український воїн, адвокат і громадський діяч Масі Найєм вперше після поранення прийшов до тями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Найєм зазначив: "Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії.
Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь".
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Будь ласка, зачекайте...
Ходжу-броджу... Кость Москалець - https://www.youtube.com/watch?v=H2k5WTpJoqw
та повернення зору!
навіть одним оком ти побачиш в тисячу разів більше, ніж 75% двома
- вибачте, панове, я їх не важив.
Швейк 😏
на 2% менше дебілів?
це надихає....
терпіння тобі ...
Дай Боже здоров'я.
Доктор Найєм і його діти. Історія одного кіоску.
Останнього разу Масі запускав змія у довоєнному 2013-му. Відтоді він змінився, як і всі ми. Змій теж не схожий на ті, що він п'ятирічною дитиною запускав у Кабулі. Китайська репліка з троєщинського ринку. І навіть берег Київського моря, куди Найєми багато разів їздили своєю небесно-блакитною ладою, за словами Масі, вже не той.
Той - тільки вітер.
36-річний Масі біжить набережною, намагаючись упіймати вітер клейончастим тілом змія
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/08/24/7304803/
Slava Nacii !
Slava Ukraini !
Smert' vorogam-moskalyam !
дякуємо що захищаєте нас...кожну ніч засинаю і кажу собі...хлопці яка вам доля випала, ми плачемо, а ви боритесь і гинете...
і що ж зробити.....
не хочу щоб наші чоловіки гинули від цих божевільних вбивць......прийшли до нас і вбивають наших людей.....
всім бажаю сили і терпіння, прошу бога вас оберігати, будь ласка боженько допоможи всім...