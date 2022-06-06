Українські воїни на Східному напрямку 6 червня знищили 48 окупантів, 2 міномети, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48; мінометів – 2; АТТ – 3".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар06.06.2022 21:33 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...