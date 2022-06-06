Українські воїни на Східному напрямку 6 червня знищили 48 окупантів, 2 міномети, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48; мінометів – 2; АТТ – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 5 червня знищено 43 окупанти, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"