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Увечері 6 червня рашисти з мінометів тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Сьогодні між 18-19 годинами прикордонники тричі фіксували обстріли української території з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зокрема близько 18-ї години ворог з боку російського села Чорноземний городок мінами калібру 120 мм обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини.

Ще два обстріли рашисти вели по Сумщині. По прикордонню Охтирського району ворог випустив 6 мін, цю ж ділянку сьогодні атакував російський дрон, який скидав вибухові пристрої.

Ще 17 мін ворог випустив по прикордонній території Сумського району.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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З мінометів...
Максимум для 120-го калібра - 7200 м.
Невже нема чим вжарить туди?
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06.06.2022 21:03 Відповісти
Якщо і бить - то саме по складах тієї в/ч, військовослужбовці якої стріляли по нашій території - а не "в білий світ - як в копієчку" Але для цього у нас повинна розвідка працювать - а не "95-й квартал"!
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06.06.2022 21:09 Відповісти
напрашиваются...ой напрашиваются...
когда ж уже напросятся ?? кто возьмет на себя смелость отдать приказ ???
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06.06.2022 21:04 Відповісти
Зеленський точно не наважиться , бо Єрмак не дозволяє .
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06.06.2022 21:52 Відповісти
Як можливо віддавати наказ"не стріляти",якщо по нас стріляють на нашій же землі?
Чи не маємо права захищатись???
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06.06.2022 21:09 Відповісти
Ну Ви що ? А то Путін нападьот .
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06.06.2022 21:54 Відповісти
Якщо в нас немає носіїв які можуть доставити ракети прямо в Москву, то треба готувати операції і доставляти автомобілями у всі великі міста рашки.
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06.06.2022 21:25 Відповісти
так вам буде чергова обраточка від колишнього чемного "братичка"!
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06.06.2022 21:26 Відповісти
Когда же ответки хрипливый начнет слать ************** мразоте на *********?
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07.06.2022 04:18 Відповісти
 
 