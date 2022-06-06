З початку доби на Донбасі відбито 10 атак ворога. Знищено 7 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами і 2 безпілотники рашистів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 6 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.

В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини; 1 автомобіль; 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".