З початку доби на Донбасі відбито 10 атак ворога. Знищено 7 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами і 2 безпілотники рашистів, - пресцентр ОС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 21:00 6 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.
В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини; 1 автомобіль; 2 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Будь ласка, зачекайте...
Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.
Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та Інтернет.
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Кроме того, очевидно противник начал ещё одну оперативно-тактическую наступательную операцию с целью разгрома и вытеснения частей и подразделений ВСУ из района агломерации Славянск - Краматорск.
В первой задействованы, как минимум 3 ударных группировки войск противника, во второй ПОКА - 2...
Итак, по порядку...
Надо понимать, что действия Изюмской группировки войск противника в течение последних 2-3-х дней были обусловлены началом (а точнее - продолжением...) Славянско-Крамоторской операции...
После сравнительно успешного "старта", с выходом передовых подразделений Изюмской группировки войск противника к Дибровному юго-западнее Довгенького и продвижению в районе Вернополья, вполне естественно внимание командования Изюмской группировки противника переключилось на её левый фланг...
В течение последних суток, противник активно сосредотачивал в районе Сухой Балки и Ярёмовки дополнительные силы и средства с целью возобновления наступления на Долину и Краснополье, а так же прорыву к Богородичному...
После предыдущих неудачных атак в этом направлении силами как минимум 3-х БТГр при массированной артиллерийской поддержке, командование войск противника, по-видимому, решило наростить на этом участке свои усилия... перебросив сюда ДОПОЛНИТЕЛЬНО ещё 2 БТГр (одну мотострелковую и одну танковую) из состава 20-й ОА ЗВО и 36-й ОА ВВО соответственно. Всего - до 22-24 танков, порядка 36 ББМ (главным образом БМП-2).
К исходу сегодняшнего дня вся эта орава заканчивала последние приготовления для перехода в атаку на Мазановку - Краснополье, а так же севернее - через лес в направлении на Долина - Богородичное. Основная дирекция действий этой группы сохраняеться неизменной - пока вдоль дороги М-03. Однако, я ни секунды не сомневаюсь, что после того, как они прорвуться до рубежа Долина - Богородичное, часть сил этой группы повернёт на Сидорово и Пришиб... к гадалке не ходить...
В свою очередь, Лиманская группировка войск противника в результате массированных атак, в течение вчерашнего и позавчерашнего дней, сумела выйти на северо-восточную окраину Святогорска и там закрепиться...
Здесь противник ввёл в бой как минимум 3 БТГр, отдельную тактическую группу из состава 228-го мсп, 239-го тп 90-й тд, а так же 3-й обр СпН. Огневую поддержку действиям этой ударной группы осуществляет огневая тактическая группа в составе огнемётной роты 10-го полка РХБЗ (на ТОС-1А "Солнцепёк") и тяжёлая огнемётная рота 1-й мобильной бригады РХБЗ с восточной окраины посёлка Яровая и артиллерийская группа в составе 5-6 дивизионов ствольной и реактивной артиллерии из района юго-западнее Кременной.
По одним данным украинские войска начали отход из Святогорска на юг, по другим - в городе продолжаются упорные бои. Однако, с определённой долей уверенности можно констатировать одно - противнику по-видимому таки удасться ликвидировать Святогорский "апендикс" между Изюмской и Лиманской группировками своих войск, который им нехило так мешал и грозил фланговыми "перетонитами" (причём, как одной, так и другой...). Теперь, судя по всему - не будет...
Таким образом, ситуация близка к тому, что на весьма значительном по протяжённости участке Богородичное - Устиновка противник полностью возьмёт под свой контроль весь левый берег Северского Донца... за исключением, возможно, группы наших подразделений, которая оперируют в районе Дибровы и Озёрного, удерживая небольшой плацдарм на его левом берегу...
По определению, это совсем не есть "гуд"...
Ибо таким образом противник получит возможность не только проводить форсирование реки (ну или его имитацию) на очень широком фронте и в нужном ему направлении, но и расстаскивать при этом наши итак не богатые силы и средства на самые разные участки и направления...
Другими словами, мы теперь будем вынуждены с целью обороны правого берега растянуть свои части и подразделения на всю ширину, тогда как противник получит возможность концентрировать и сосредотачивать свои ударные группировки на любом понравившемся ему отрезке этого протяжённого участка... Это очень ****** ситуйовина для дальнейшего планирования и ведения боевых действий...
Про Северодонецк, я просто помолчу...
(сплошняком матюкаться и крыть последними словами - не хочу... а по другому ситуацию там не опишешь...).
Теперь о самом вонючем...
о Попаснянской группировке противника.
Да, шановне паньство... она продолжает продвигаться на север и если в ближайшее время она не остановится, то наступит тот самый ******, о котором я талдычу уже 3-и сутки.
Как я и описал вчера, сегодня ударная группировка АбизяноФ (из состава 1-й омсбр, 100-й омсбр 1-го АК), поддержанная БТГр из состава 102-го мсп 150-й мсд 8-й ОА ЮВО, а так же БТГр ЧВК "Лига"...ломанулись штурмовать Николаевку с рубежа у Нырково (возьмите карту и гляньте где это находится и на сколько оно "далеко" от Верхнекаменки и южных окраин Лисичанска)... И да, если кто не понял, противник расширил своё вклинение у Васильевки, заняв Липовое и Нырково.
Судя по всему, в самое ближайшее время, передовые подразделения противника из состава Попаснянской группировки, атакуют так же позиции Сил обороны Украины в районе Николаевки и Врубовки, попытаются взять Берестовое и прорваться к Спорному...
Проще говоря, вполне вероятный на сегодняшний день прорыв противника (а именно, его Попаснянской группировки) к Верхнекаменке (а они уже фактически штурмуют Николаевку и Врубовку) превратит оборону Лисичанска и Северодонецка во второй Мариуполь...
Я уже не говорю про то, что в таком случае тактическая группа наших войск, которая обороняется нынче в Горском и Золотом, так же попадёт в положение, которое можно будет обозначить, как "полная жопа" (по сути, если их даже не окружат, то отходить к Лисичанску, единственно возможному направлению отхода, они смогут исключительно по дороге Р-66, которая уже сейчас простреливается противником из всего возможного и невозможного). Посему, Тошковку надо удерживать как можно дольше и упорно...
Результаты сегодняшних боёв в этом районе мне станут известны только завтра утром. Но, на момент написания обзора, ситуация здесь, мне кажется, не просто критической, а просто ... (слов нет).
Противник в перманентном режиме сейчас таскает "на Попасную" всё что может стянуть... остатки своих десантно-штурмовых бригад и дивизий, наиболее боеспособных АбизяноФ из ОРДЛО, оставшуюся более-менее современную и боеспособную технику, сосредоточил там тьму артиллерии. В Дебале в круглосуточном режиме разгружают воинские эшелоны (в основном с БК и топливом), через Кадиевку и Первомайск идут сплошняком колоны техники (причём, менее чем 25-30 единиц в каждой из них, просто нету)...
Вполне возможно я чего-то не понимаю...
Вполне возможно у нынешнего военно-политического руководства Украины есть какой-то хитрый план на случай окружения нашей группировки в Северодонецке и Лисичанске. Но если в ближайшее время не предпринять каких-то кардинальных шагов в отношении Попаснянского стада, рвущегося на север... то вполне вероятно к героям Азовстали, вполне можем получить и героев Азота...