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Новини Війна в Україні
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Радбез ООН (765) Небензя (41) Шарль Мішель (276)

Постпред Росії в ООН Небензя вийшов із зали під час виступу президента Євроради Мішеля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небензя

Посол Росії в ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради безпеки ООН посеред виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні, у брехні та створенні глобальної продовольчої кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час виступу, який відбувся в понеділок у Нью-Йорку в рамках засідання Ради безпеки ООН, Мішель прямо звернувся до представника РФ: "Пане посол Російської Федерації, давайте будемо відвертими. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни поширюються в усьому світі і ведуть до продовольчої кризи, штовхаючи людей до бідності та дестабілізації всього регіону. Росія повністю несе відповідальність за цю продовольчу кризу. Тільки Росія, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі в Одесі. Мільйони тонн зерна простоюють у контейнерах і кораблях, тому що у Чорному морі - російські військові кораблі. Це російські атаки руйнують українську інфраструктуру, це російські танки, бомби та міни не дозволяють Україні сіяти та збирати. Кремль також зробив ціллю зерносховища і краде з України, покладаючи вину на інших – це пропаганда, найчистіша і найпростіша пропаганда".

Читайте також: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН, - Мішель

Після цих слів Небензя піднявся і попрямував до виходу, на що Мішель йому сказав: "Пане посол, ви можете покинути зал. Мабуть, простіше не чути правди". Це вперше, щоб посол РФ в ООН залишив зал під час українського питання.

Залишивши засідання, російський посол пояснив журналістам, що "не міг залишитися" і звинуватив Мішеля в "брехні". Про це на своїй сторінці у твіттері написала кореспондентка Reuters Мішель Ніколс.
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Топ коментарі
+46
Мішелю за вибух пєрдака лапатнава ******-респект...
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06.06.2022 21:55
+37
Зачинити двері , і не впускати ! Нехай іде за рускім кораблем!
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06.06.2022 21:56
+35
Ну и х.й с ним
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06.06.2022 21:53
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Ну и х.й с ним
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06.06.2022 21:53 Відповісти
В кремлі куй, а куйлостан обісрався.
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06.06.2022 22:23 Відповісти
Небензя має проблему. У нього уже не встає. Тому втік, щоб не слухати про потенцію інших
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06.06.2022 23:11 Відповісти
За повідомленням Мелітопольського міського голови Івана Федорова окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району.

Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.

Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та Інтернет.

https://t.me/operativnoZSU

@operativnoZSU
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06.06.2022 21:54 Відповісти
Ну, так город в их тылу. Тянут подкрепления на линию фронта
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06.06.2022 23:57 Відповісти
Дійсно як примати - тільки чужу поведінку копіюють
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06.06.2022 21:54 Відповісти
НиБеНиМемзя!
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06.06.2022 21:54 Відповісти
...і Лаврун. Два дєбіла -- ета сіла.
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06.06.2022 22:12 Відповісти
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06.06.2022 21:54 Відповісти
Мішелю за вибух пєрдака лапатнава ******-респект...
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06.06.2022 21:55 Відповісти
Кулеба заслужил памятник уже.
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07.06.2022 00:20 Відповісти
Чим?
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07.06.2022 07:15 Відповісти
Браво Мішель!!!!Тільки так і потрібно розмовляти з свинособаками!!!
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06.06.2022 21:56 Відповісти
Зачинити двері , і не впускати ! Нехай іде за рускім кораблем!
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06.06.2022 21:56 Відповісти
та ще й в дверях пальці защемити )))) шоби небєнзя не бєнзив шо попало))))
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06.06.2022 22:07 Відповісти
какаято стремная у этой ****** призвыще. молдованин походу титульный и беспаваротнай или чо еще хуже. бяларес
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06.06.2022 22:11 Відповісти
Небензя - це дієприслівник (що роблячи) ☝️🤓
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06.06.2022 22:17 Відповісти
Це з польської - "не бендзє" ( не буде) Так говорили поляки в Білорусі чи в Україні, коли не погоджувалися з чимось і не давали згоди От хтось з білорусів чи українців і вліпив його предку таке "вуличне прізвисько", яке потім стало офіційним прізвищем
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07.06.2022 06:36 Відповісти
Дякую )) Але мені від оцього Небензя в першу чергу згадується класика філологічних збочень:
Батарея (Lurkmore)

Батарея - хрестоматийный пример того, как в русском языке могут трансформироваться части речи. В данном случае существительное превратилось в деепричастие и стало отвечать на вопрос «что делая?»: худея, леденея, батарея.

«Батарея» или отзовитесь, лингвисты!
ОСТОРОЖНО! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

Прошлой весной угораздило меня отправиться отдыхать в компании моих институтских друзей. Сам процесс отдыха - история отдельная, а вот то, о чём я непрерывно вспоминаю, похоже на мозговую бомбу или страшный ментальный вирус. Излагаю подробно: всё началось с пресуппозиции или неопровержимого утверждения, что слово «БАТАРЕЯ» - деепричастие. Для прогульщиков и искуривших свои буквари поясню ещё раз: слово «батарея» отвечает на вопрос «Что делая?». Доступно?

И понеслась… Все участники соревнований сначала просто посмеялись, похихикали и потом якобы всё забыли. Но метастазы прикола распространялись всё дальше и глубже… Неожиданно там и сям, помимо воли людей, из их уст вырывались слова а-ля "лотерея, гонорея, кино-фото-эпопея, галантерея, бакалея, галерея, Дульсинея и даже оранжерея.

Потом начался период декаданса. Компаха плотно переключилась на императивы, повелительное наклонение заполонило наши отдыхающие мозги. Трамвай, буй, рататуй, ***, май, каравай и прочие слова-приказы будоражили наши головы.

В тишине кто-то изрыгнул эротический оборот «Он вокзал её несколько долгих часов»…

А апофеозом всего этого безобразия стала роскошная фраза в духе нео-романтизма. Особое внимание обратить на лёгкость, изящество и цинизм в применении деепричастных оборотов:

«Свою судьбу ***ня и ***…»
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07.06.2022 16:35 Відповісти
P.S.: також є інший лінгвістичний прикол - "***" може бути розцінений як наказовий спосіб дієслова "ховать" (прятать), за аналогією з "суй - совать"
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07.06.2022 16:39 Відповісти
"*** в карман"... Оригинально.
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07.06.2022 16:44 Відповісти
А как это записать по молдавски?
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07.06.2022 00:31 Відповісти
Я злий, тому запропонував би щось інше затиснути...
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06.06.2022 22:47 Відповісти
может он с чуркиным хотел проконсультироваться, пусть идет
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06.06.2022 23:04 Відповісти
А що він взагалі робить ? Арешт і далі по кодексу . Чи ООН потрібно ще трішки кровавих
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06.06.2022 21:56 Відповісти
Коли цього небезю спіткає доля , як чуркіна?
Чекаємо ВСІ!!!
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06.06.2022 21:57 Відповісти
А що воно могло сказати у відповідь щоб не 3*******?
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06.06.2022 21:57 Відповісти
Мені цікаво - а Небензя походження свого прізвища знає? Вільний переклад цього західнобілоруського діалектизму - "Заперечувач" (по - іншому "Тупий упертюх") То чому ще дивуваться?
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06.06.2022 21:57 Відповісти
довбодзьоб, авжеж
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06.06.2022 22:11 Відповісти
Тому, що замало отримав пи*ди в дитинстві.
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06.06.2022 22:30 Відповісти
По русски - тупорылый.
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07.06.2022 11:55 Відповісти
"Показовий ДЕМАРШ" як раз розрахован на те, що би показати СКІЛЬКИ представників проти!
І його одноосібний вихід зіграв тільки проти нього та Рашки!
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06.06.2022 21:57 Відповісти
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06.06.2022 21:57 Відповісти
Тоже не оценил выступление Шарля Мишеля?))
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06.06.2022 21:59 Відповісти
Аж кровь из ушей брызнула
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06.06.2022 22:02 Відповісти
😂😂😂
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07.06.2022 00:33 Відповісти
Кто это ?
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06.06.2022 22:25 Відповісти
kak eto sluchilos ?
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06.06.2022 22:55 Відповісти
с одной банды...
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06.06.2022 22:55 Відповісти
Киндер-сюрприз - открывая пакет, не знаешь, а кто там?
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07.06.2022 11:41 Відповісти
Новина рівня "Алкаш василь виліз на четвереньках з генделя, отримавши копняка під зад від поліції"🤷
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06.06.2022 21:58 Відповісти
Тай ладно. Воно просто, ще не знає по руські словосочєтаніє "Пішов на.уй". Він в простації-пішов напрямки дивиться, мабудь.
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06.06.2022 22:00 Відповісти
Plot twist: то був Шмигаль, прикидався Мішелем
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06.06.2022 22:00 Відповісти
тобто в нас зараз Прем'єр Мішель? ОСЬ ЦЕ ПОВОРОТ)
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06.06.2022 22:01 Відповісти
Тю! Ну, а звідки ідея про англійську мову? Це все Мішель
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06.06.2022 22:10 Відповісти
Хай звиздує, услід за своїм воршіпом!
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06.06.2022 22:00 Відповісти
Пендаля ему, пендаля.
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06.06.2022 22:04 Відповісти
Вышел? Да кацапию давно надо из ООН гнать . Как сказал хмырь Рябков - "собирай манатками"
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06.06.2022 22:04 Відповісти
Памперсы нужно носить
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06.06.2022 22:05 Відповісти
О, я ж казав, що вони коксу десь таки дістали й нанюхались якісно всім табором...
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06.06.2022 22:06 Відповісти
Этот мутант страшнее ядерной бомбы. Где параша таких откапывает??? Чуркин и тот проще смотрелся, хотя был тем ещё ******...
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06.06.2022 22:08 Відповісти
Этого персонажа ФСБ накормила полонием, а ГРУ - новичком на 2 дозы. Ему по хер
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06.06.2022 22:10 Відповісти
Небезню уже ждут в аду
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06.06.2022 22:13 Відповісти
Мы жи спасаем мир от голода, который устроила Украина! Пачиму нам никто не верит? Походу ита какой-та заговор
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06.06.2022 22:16 Відповісти
Не пускати ****** до залу!
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06.06.2022 22:16 Відповісти
кацапо-фашисту стало соромно від виступу Мішеля. чуть не "згорів"....
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06.06.2022 22:18 Відповісти
Москву сожгли.
Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили
Медведев сын,
Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план
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06.06.2022 22:20 Відповісти
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06.06.2022 23:00 Відповісти
Поки всі слухали Мішеля російська свинособака-небензя помстилася за всю рф,пішов та пограбував вбиральню ООН..
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06.06.2022 22:21 Відповісти
Офф топ
Виталий Портников
Іранці крадуть нафту з грецьких танкерів та утримують грецьких моряків. Росіяни крадуть у захоплених українських містах все, що можуть забрати та депортують наших громадян до Росії. Це і є той світ, про який мріють диктатори - світ крадіжки, світ перемоги зухвалої сили та брехні

При цьому і іранський верховний аятола Алі Хаменеї, і російський "аятола" Володимир Путін відповідають на звинувачення у крадіжці одними й тими самими словами: це вони самі! Це вони нас обкрадають!

Тому світ, який вони хочуть створити, - це ще й світ абсолютного цинізму. І Біблія, і Коран категорично забороняють і красти, і брехати, і звинувачувати тих, хто не є винним. Хаменеї та Путін порушують усі ці заповіді. Їхні співвітчизники чудово про це знають, але вдають, що так і має бути, що брехати і красти - правильно, що насправді крадуть та брешуть інші, а самі іранці та росіяни відстоюють духовність та справедливість.

Саме тому є диктатури є такими небезпечними. Саме тому перемога України над Росією є важливою просто для того, щоб люди залишалися людьми.
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06.06.2022 22:26 Відповісти
обісравсь він.
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06.06.2022 22:28 Відповісти
Еротичний азимут тобі в рот
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06.06.2022 22:32 Відповісти
Я не понял! Что эта рашистская обезьяна в принципе до сих пор что-то делает за пределами своих ******?!!!
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06.06.2022 22:32 Відповісти
Журналістам вдалось сфотографувати лише стілець небензякі

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06.06.2022 22:34 Відповісти
А что говорить если пуТинХуйло правящий поРашей уничтожил всемирное уважение к принципам ДОБРА!!!С поРашей дружить только нигеры будут меняя золото на украденное зерно с Украины!!!Правильно сказал всю правду МИШЕЛЬ УВАЖУХА!!!
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06.06.2022 22:51 Відповісти
загривок рашистського кнура ))

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06.06.2022 22:55 Відповісти
Членоголова ****** боялась обдристатись прямо в Радбезі? Дарма боялась - давно обдристалась вся його Парашна Підерація!
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06.06.2022 22:59 Відповісти
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06.06.2022 23:39 Відповісти
как надоел этот звиздежь в оон! ну потрындели...что дальше??
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06.06.2022 23:48 Відповісти
Русню снова обоссали
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07.06.2022 00:23 Відповісти
Безкультурне руzьке бидло
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07.06.2022 00:34 Відповісти
Чему тут народ радуется? Ну вышел этот небендзя и вышел.
Результатов у этой ООНовской говорильни всё равно нет.
Принудить Россию выполнять свой устав ООн не способна.
Собственно, всё на что эта импотентная организация способна, это сотрясать воздух словесами.
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07.06.2022 00:39 Відповісти
Ну от і добре. Зачиняйте двері і назад не пускайте.
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07.06.2022 01:09 Відповісти
Навіщо ця "важлива" новина тут?
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07.06.2022 06:59 Відповісти
Лысого гоняют - Увасю ***********!
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07.06.2022 11:44 Відповісти
сатана от слов правды бежит!
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07.06.2022 17:57 Відповісти
 
 