Постпред Росії в ООН Небензя вийшов із зали під час виступу президента Євроради Мішеля

Посол Росії в ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради безпеки ООН посеред виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні, у брехні та створенні глобальної продовольчої кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час виступу, який відбувся в понеділок у Нью-Йорку в рамках засідання Ради безпеки ООН, Мішель прямо звернувся до представника РФ: "Пане посол Російської Федерації, давайте будемо відвертими. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни поширюються в усьому світі і ведуть до продовольчої кризи, штовхаючи людей до бідності та дестабілізації всього регіону. Росія повністю несе відповідальність за цю продовольчу кризу. Тільки Росія, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі в Одесі. Мільйони тонн зерна простоюють у контейнерах і кораблях, тому що у Чорному морі - російські військові кораблі. Це російські атаки руйнують українську інфраструктуру, це російські танки, бомби та міни не дозволяють Україні сіяти та збирати. Кремль також зробив ціллю зерносховища і краде з України, покладаючи вину на інших – це пропаганда, найчистіша і найпростіша пропаганда".

Після цих слів Небензя піднявся і попрямував до виходу, на що Мішель йому сказав: "Пане посол, ви можете покинути зал. Мабуть, простіше не чути правди". Це вперше, щоб посол РФ в ООН залишив зал під час українського питання.

Залишивши засідання, російський посол пояснив журналістам, що "не міг залишитися" і звинуватив Мішеля в "брехні". Про це на своїй сторінці у твіттері написала кореспондентка Reuters Мішель Ніколс.

#Russia UN Amb Nebenzia leaves UNSC when European Council Pres Michel accuses Moscow of fueling global food crisis with #Ukraine war.



Nebenzia told @Reuters: "I couldn't stay," accused Michel of "lies."



As he left, Michel said: "Maybe it's easier not to listen to the truth."