Постпред Росії в ООН Небензя вийшов із зали під час виступу президента Євроради Мішеля
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Посол Росії в ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради безпеки ООН посеред виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні, у брехні та створенні глобальної продовольчої кризи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Під час виступу, який відбувся в понеділок у Нью-Йорку в рамках засідання Ради безпеки ООН, Мішель прямо звернувся до представника РФ: "Пане посол Російської Федерації, давайте будемо відвертими. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни поширюються в усьому світі і ведуть до продовольчої кризи, штовхаючи людей до бідності та дестабілізації всього регіону. Росія повністю несе відповідальність за цю продовольчу кризу. Тільки Росія, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі в Одесі. Мільйони тонн зерна простоюють у контейнерах і кораблях, тому що у Чорному морі - російські військові кораблі. Це російські атаки руйнують українську інфраструктуру, це російські танки, бомби та міни не дозволяють Україні сіяти та збирати. Кремль також зробив ціллю зерносховища і краде з України, покладаючи вину на інших – це пропаганда, найчистіша і найпростіша пропаганда".
Після цих слів Небензя піднявся і попрямував до виходу, на що Мішель йому сказав: "Пане посол, ви можете покинути зал. Мабуть, простіше не чути правди". Це вперше, щоб посол РФ в ООН залишив зал під час українського питання.
Залишивши засідання, російський посол пояснив журналістам, що "не міг залишитися" і звинуватив Мішеля в "брехні". Про це на своїй сторінці у твіттері написала кореспондентка Reuters Мішель Ніколс.
#Russia UN Amb Nebenzia leaves UNSC when European Council Pres Michel accuses Moscow of fueling global food crisis with #Ukraine war.— Michelle Nichols (@michellenichols) June 6, 2022
Nebenzia told @Reuters: "I couldn't stay," accused Michel of "lies."
As he left, Michel said: "Maybe it's easier not to listen to the truth."
Будь ласка, зачекайте...
Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.
Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та Інтернет.
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Батарея (Lurkmore)
Батарея - хрестоматийный пример того, как в русском языке могут трансформироваться части речи. В данном случае существительное превратилось в деепричастие и стало отвечать на вопрос «что делая?»: худея, леденея, батарея.
«Батарея» или отзовитесь, лингвисты!
ОСТОРОЖНО! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!
Прошлой весной угораздило меня отправиться отдыхать в компании моих институтских друзей. Сам процесс отдыха - история отдельная, а вот то, о чём я непрерывно вспоминаю, похоже на мозговую бомбу или страшный ментальный вирус. Излагаю подробно: всё началось с пресуппозиции или неопровержимого утверждения, что слово «БАТАРЕЯ» - деепричастие. Для прогульщиков и искуривших свои буквари поясню ещё раз: слово «батарея» отвечает на вопрос «Что делая?». Доступно?
И понеслась… Все участники соревнований сначала просто посмеялись, похихикали и потом якобы всё забыли. Но метастазы прикола распространялись всё дальше и глубже… Неожиданно там и сям, помимо воли людей, из их уст вырывались слова а-ля "лотерея, гонорея, кино-фото-эпопея, галантерея, бакалея, галерея, Дульсинея и даже оранжерея.
Потом начался период декаданса. Компаха плотно переключилась на императивы, повелительное наклонение заполонило наши отдыхающие мозги. Трамвай, буй, рататуй, ***, май, каравай и прочие слова-приказы будоражили наши головы.
В тишине кто-то изрыгнул эротический оборот «Он вокзал её несколько долгих часов»…
А апофеозом всего этого безобразия стала роскошная фраза в духе нео-романтизма. Особое внимание обратить на лёгкость, изящество и цинизм в применении деепричастных оборотов:
«Свою судьбу ***ня и ***…»
Чекаємо ВСІ!!!
І його одноосібний вихід зіграв тільки проти нього та Рашки!
Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили
Медведев сын,
Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план
Виталий Портников
Іранці крадуть нафту з грецьких танкерів та утримують грецьких моряків. Росіяни крадуть у захоплених українських містах все, що можуть забрати та депортують наших громадян до Росії. Це і є той світ, про який мріють диктатори - світ крадіжки, світ перемоги зухвалої сили та брехні
При цьому і іранський верховний аятола Алі Хаменеї, і російський "аятола" Володимир Путін відповідають на звинувачення у крадіжці одними й тими самими словами: це вони самі! Це вони нас обкрадають!
Тому світ, який вони хочуть створити, - це ще й світ абсолютного цинізму. І Біблія, і Коран категорично забороняють і красти, і брехати, і звинувачувати тих, хто не є винним. Хаменеї та Путін порушують усі ці заповіді. Їхні співвітчизники чудово про це знають, але вдають, що так і має бути, що брехати і красти - правильно, що насправді крадуть та брешуть інші, а самі іранці та росіяни відстоюють духовність та справедливість.
Саме тому є диктатури є такими небезпечними. Саме тому перемога України над Росією є важливою просто для того, щоб люди залишалися людьми.
Результатов у этой ООНовской говорильни всё равно нет.
Принудить Россию выполнять свой устав ООн не способна.
Собственно, всё на что эта импотентная организация способна, это сотрясать воздух словесами.