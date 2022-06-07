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Для контрнаступу Україні потрібні шість нових бригад і багато західної зброї, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для повноцінного контрнаступу ЗСУ і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході України необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 000 осіб.
Про це інтерв'ю газеті Financial Times заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.
Данілов каже, що для визволення територій від росіян потрібні сотні далекобійних ракетних установок і одиниць артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників.
У Росії дуже багато живої сили, тому, за словами Данілова, контрнаступ може бути "не дуже швидким процесом". Він додав, що згодом це стане можливим — західні партнери України продовжать надавати зброю.
Топ коментарі
+72 Влад Воланд
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+62 саша паламарчук
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+50 Підлога Маккартні
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21 hrs ·
Lena Rembert is with Olena Rembert.
21 hrs ·
Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol
Витягуймо хлопців та дівчат з полону !
Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.
#Azovstal #Marioupol
п
***** собі,так ви жто всьо в асфальт так жваво вкатували,підараси,що ви там ******* про дороги і армію?
"Если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, наша страна способна мобилизовать до 2,5 млн. человек. Об этом в интервью AP сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Укринформ.
"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем призвать к оружию от 2 до 2,5 миллиона человек", - рассказал он.
По словам Данилова, в Украине также есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке и миллион жителей страны, имеющих разрешение на охоту и собственное оружие."
б-же, испанский стыд