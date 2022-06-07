УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12951 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
26 313 144
війна (56620) Данілов (1191) ЗСУ (5729)

Для контрнаступу Україні потрібні шість нових бригад і багато західної зброї, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Для повноцінного контрнаступу ЗСУ і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході України необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 000 осіб.

Про це інтерв'ю газеті Financial Times заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Данілов каже, що для визволення територій від росіян потрібні сотні далекобійних ракетних установок і одиниць артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників.

У Росії дуже багато живої сили, тому, за словами Данілова, контрнаступ може бути "не дуже швидким процесом". Він додав, що згодом це стане можливим — західні партнери України продовжать надавати зброю.

Також читайте: У нас не слабке ППО, воно просто може не встигати за тією кількістю ракет, яку випускає Росія, - Данілов

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+72
Хочу побачити скільки зброї ви закупили і зробили за три роки.
показати весь коментар
06.06.2022 22:07
+62
спершу приберіть своїх безуглих комісарів

показати весь коментар
06.06.2022 22:12
+50
Бригаду говоришь?
показати весь коментар
06.06.2022 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пану потрібно оформити статус - високо підвішеної особи.
показати весь коментар
06.06.2022 22:59 Відповісти
Забрехались "слуги"...
показати весь коментар
06.06.2022 23:27 Відповісти
уберите фото этого неизлечимого дебила,кстати протеже лысого с 95 квартала,то же луганский самородок и военный стратег. Даешь кровавого пастера !
показати весь коментар
07.06.2022 08:57 Відповісти
то просто у них трохи хотєлки зменшились,раніше резніков взагалі розганяв,що поки не буде мульйона то не армія...
показати весь коментар
06.06.2022 23:24 Відповісти
У меня не работает ссылка на вставку картинки, поэтому даю ссылку здесь без вопросов с Херсоном.
https://pbs.twimg.com/media/FUOl1KzWIAE ... name=small
Эти вопросы систематизированы.
показати весь коментар
06.06.2022 23:17 Відповісти
Воно ще відвело танкову бригаду ,яка тримала би наступ з Білорусі в сторону Бучі і Ірпеня.
показати весь коментар
07.06.2022 10:28 Відповісти
Дебiл,******. Про це не кажуть, а тихо роблять. Проте, коли знали про початок вторгнення , мовчали. корисний ідіот.
показати весь коментар
06.06.2022 23:18 Відповісти
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
показати весь коментар
06.06.2022 23:21 Відповісти
каким образом? надо было не верить зеленскогму а убрать его нах с посады
показати весь коментар
07.06.2022 06:28 Відповісти
"Данілов каже, що для визволення територій від росіян потрібні сотні далекобійних ракетних установок і одиниць артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3346344
п
***** собі,так ви жто всьо в асфальт так жваво вкатували,підараси,що ви там ******* про дороги і армію?
показати весь коментар
06.06.2022 23:23 Відповісти
Те що озвучує Данілов на сьогодні не виглядає реалістично. Навіщо нас було два місяці поспіль кормити розмовами про "масштабний контрнаступ", якщо для нього потрібні такі великі ресурси? Краще відразу правду в лоб, нехай і гірку...
показати весь коментар
06.06.2022 23:25 Відповісти
Нада 10000 свичблэйдов 600 и нах больше, рейтузав.
показати весь коментар
06.06.2022 23:32 Відповісти
Безгмозлый кретин, сидящий не на своем месте как и вся зеленая шобла, без стыда и совести.
"Если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, наша страна способна мобилизовать до 2,5 млн. человек. Об этом в интервью AP сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Укринформ.

"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем призвать к оружию от 2 до 2,5 миллиона человек", - рассказал он.

По словам Данилова, в Украине также есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке и миллион жителей страны, имеющих разрешение на охоту и собственное оружие."
показати весь коментар
06.06.2022 23:53 Відповісти
Данилов пошел по стопам арестовича и превратился в дешевого трепла балабола
показати весь коментар
07.06.2022 06:29 Відповісти
Блд перестріляйте їх *****,усіх...
показати весь коментар
07.06.2022 01:57 Відповісти
Очень верю, что кто-то из дотошных журналистов, (с Праздником кстати), как нибудь озадачится вопросом и проанализирует ВСЕ решения РНБО, начиная например с августа 2021 года! Сколько новых бригад было сформировано для обороны Украины? (При том, что ОНИ обладали всей необходимой информацией о дате полномасштабной военной агрессии). Какие образцы вооружения закуплены? Какие меры предприняты для выполнения Державного оборонного замовлення, и так далее!
показати весь коментар
07.06.2022 03:08 Відповісти
ЗЕкодло знало о войне уже год назад. Так какого они прохлаждались по Мальдивам и Буковелям вместо организации обороны? А теперь плачутся?
показати весь коментар
07.06.2022 03:51 Відповісти
Шашеля нажарил на майские с зелены хриплом, теперь заблеял про оборону оборонщик ветеринарный.
показати весь коментар
07.06.2022 04:14 Відповісти
Допис ...-нема слів !!!
показати весь коментар
07.06.2022 05:58 Відповісти
Для контрнаступу потрібне досвідчене і ефективне політичне керівництво замість аполітичного шоу Зеленого кварталу.
показати весь коментар
07.06.2022 07:05 Відповісти
Мені здається, що це відбудеться під час Президенства іншого, проукракїнського по справах, а не словах і розумного, авторитетного політика, якщо до того часу "стратег" "какая разніца" нічого не напідписує на угоду засрашки.
показати весь коментар
07.06.2022 07:55 Відповісти
Надо нового секретаря СНБО, это первое дело. Старый своей дезой много поспособствовал вторжению РФ. Та и всю брехливую зелену шоблу туда же, за русским кораблем.
показати весь коментар
07.06.2022 07:21 Відповісти
Контрнаступу не буде бо бригад нема. Перемир'я буде з водою до Криму та ще щось віддати треба!
показати весь коментар
07.06.2022 07:31 Відповісти
оманський договорняк треба виконувати
показати весь коментар
07.06.2022 08:54 Відповісти
Якщо витратити гроші на 6 бригад, то на дорогу нісчого не залишиться, так таваріщ Зеленський?
показати весь коментар
07.06.2022 07:53 Відповісти
умом этих недалекоглядных рукойводителей уже не то что не понять... они или ыдыйоты или недоумки, рассказывая о резервах, которые необходимы для фронта... хотя... что возьмешь с ветеринария, клоунария, дерьмактария, трахамонии... в нормальных странах годами готовят к руководству страной... а в Украине бухнул с ахметкой - на тебе премьера, бухнул с коломойшей - на тебе должность пердизента... а после бухалово ничего не добавилось в голове потому как там ничего не было...
показати весь коментар
07.06.2022 08:06 Відповісти
Украине нужен Гарант, а не малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат с бизнесом, офшорами и майном в ПИД,,,,раше и Крыму....
показати весь коментар
07.06.2022 10:09 Відповісти
Шість бригад гаваріш? Із 76% проголосувавших за ZE можна нашкребти навіть більше...
показати весь коментар
07.06.2022 10:29 Відповісти
А свою зброю зробити зась? Все вами розвалено?
показати весь коментар
07.06.2022 10:48 Відповісти
то шо, РНБО больше не воюет с олигархами, не?

б-же, испанский стыд
показати весь коментар
07.06.2022 10:56 Відповісти
Плохим ЗЕленым танцорам все время что-то или кто-то мешает... Чтобы оправдать неумение руководить страной они будут придумывать бесконечные длинные списки того без чего они ну прям аж никак не могут. И чем дальше тем списки будут длиннее, а эффект будет тот же. То во всем был виноват Порошенко, потом плохой Запад, потом НАТО, потом и Порошенко и Запад и НАТО вместе взятые, потом они же у "плохого Запада" просили закройте небо, дайте гаубицы, дайте ракеты, дайте танки (при этом не один ЗЕленый мерзавец не вспомнил, что они же блокировали производство и постановку на вооружение наших новых разработок и ракет и гаубиц и танков). Теперь им опять что-то мешает... И за весь этот тупой и неумелый балаган украинский народ платит ежедневно жуткую цену... А ведь всего 3 года назад недоумки бежали к урнам для голосования и визжали "хуженебудет!"...
показати весь коментар
07.06.2022 12:05 Відповісти
Схоже бригада зелених намагається обгрунтувати необхідність " мирних " переговорів з відмовою від окупованих територій. Такі заяви є намаганням змінити настрої в суспільстві і
показати весь коментар
07.06.2022 16:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 