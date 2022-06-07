Для контрнаступу Україні потрібні шість нових бригад і багато західної зброї, - Данілов

Для повноцінного контрнаступу ЗСУ і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході України необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 000 осіб.

Про це інтерв'ю газеті Financial Times заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Данілов каже, що для визволення територій від росіян потрібні сотні далекобійних ракетних установок і одиниць артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників.

У Росії дуже багато живої сили, тому, за словами Данілова, контрнаступ може бути "не дуже швидким процесом". Він додав, що згодом це стане можливим — західні партнери України продовжать надавати зброю.

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