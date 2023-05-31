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У Києві затримано трьох людей, які фотографували руйнування від ракетного удару та пересилали фото на російський номер, - Патрульна поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,дврз

Правоохоронці затримали у Дарницькому районі столиці трьох чоловіків, які фотографували руйнування, завдані російськими ракетами, та пересилали фото на російський номер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформувала пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети, та пересилали знімки на номер абонента російського оператора", - йдеться у повідомленні.

Також у неділю під час несення служби на одному з блокпостів у Оболонському районі увагу Києва інспекторів привернув пасажир міжміського автобуса.

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"Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. Виявилося, що це - 54-річний громадянин, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни", - поінформували правоохоронці.

Патрульні передали всіх затриманих слідчо-оперативній групі.

У відомстві закликали громадян бути пильними і, побачивши підозрілих осіб, які можуть бути диверсантами, розвідниками або мародерами, терміново телефонувати за номером 102.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Розстріляти на місці потрібно було цих тварюк продажних😠
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06.06.2022 22:39
+16
затримали, затримали......... есть факт, на подвал, чтобы и адреса никто не нашел.
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06.06.2022 22:37
+13
Таким треба руки відрубати
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06.06.2022 22:38
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затримали, затримали......... есть факт, на подвал, чтобы и адреса никто не нашел.
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06.06.2022 22:37 Відповісти
Фото бы размещали. Сразу. ФИО.
Как такой вариант?
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07.06.2022 04:58 Відповісти
Затолкайте им их смртфоны в одно место, ПЛАШМЯ!!!
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06.06.2022 22:38 Відповісти
Таким треба руки відрубати
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06.06.2022 22:38 Відповісти
Дайте вгадаю: 1+1, УП, та ще якість змі
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06.06.2022 22:39 Відповісти
Розстріляти на місці потрібно було цих тварюк продажних😠
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06.06.2022 22:39 Відповісти
скільки ж тих тварюк розбрелося...
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06.06.2022 22:39 Відповісти
Так вони вже "наші"
Я думаю СБУ зробило їм"масаж простати з виходом до піднебіння"????
І тоді буде "чиста пісня" для УКРАЇНИ!
Тільки ТАК......
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06.06.2022 22:42 Відповісти
добра нація українці. цікаво, за скіко випустять?
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06.06.2022 22:43 Відповісти
поки сбу Бутусова пасе,лугандони вільно шастають по Києву..
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06.06.2022 22:43 Відповісти
Щось маєш проти українців - мешканців окупованих територій?
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07.06.2022 03:41 Відповісти
Віддайте їх на "спілкування" хлопцям з ТрО з Троєщини.......на ранок буде 20 Г інформації......ГАРАНТУЮ!
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06.06.2022 22:45 Відповісти
Чувак не знает как его зовут и где он живёт? Так и искать его никто не будет! Закопать в поле и делов то!
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06.06.2022 22:47 Відповісти
Стреляйте этих гнид!!!
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06.06.2022 22:48 Відповісти
а якби вони надсилали все на український номер, це щось би міняло?
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06.06.2022 22:48 Відповісти
Затормозило бы уточнение их деятельности.
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07.06.2022 04:57 Відповісти
и в этот раз инфа о том, что в ангарах завода могут быть не вагоны, пришла напрямую из оп-ы?
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06.06.2022 23:01 Відповісти
Де судові вироки. По інформаційному потрібно покасувати як суди таким виродкам виносить вирок, а не крутити різне лайно.
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06.06.2022 23:11 Відповісти
І що з тих вироків, піар для слуг олігархату? Все одно обміняють
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07.06.2022 03:45 Відповісти
Могли б цих падлюка хоча б покалічити
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06.06.2022 23:20 Відповісти
В Києві вже каштанів нема, шолі?
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06.06.2022 23:41 Відповісти
Украина использует для контроля нанесенных кацапам разрушений беспилотники, а раися - шпионов-камикадзе.
Бабы ещё нарожают.
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07.06.2022 00:34 Відповісти
Відпустять, як Артєм'єва, який давав наводку на ТРЦ . Тому таких тільки зразу на місці стріляти
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07.06.2022 01:38 Відповісти
випороти на площi будь ласка.
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07.06.2022 03:43 Відповісти
А разви Лещенко с журналистами не вели вчера съёмку этих руин?
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07.06.2022 07:37 Відповісти
 
 