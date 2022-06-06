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До України 7 червня прибуде незалежна місія ООН із розслідування порушень прав людини, - Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кислиця

7 червня в Україну прибуде перша місія членів незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень прав людини.

Про це 6 червня у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому темі загроз сексуального насильства у контексті війни РФ проти України, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. 

"Уповноважені мають відвідати кілька місць в Україні, щоб дістати з перших рук інформацію про ймовірні порушення прав людини та зловживання, а також зустрітися з жертвами, свідками та вимушеними переселенцями", – сказав Кислиця.

Він зазначив, що скарги на сексуальні злочини, скоєні окупантами, зафіксовані у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях, а серед жертв російських ґвалтівників були неповнолітні та літні жінки. Також зареєстрували смертельні випадки, додав Кислиця.

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"Російські окупанти замітають сліди, спалюючи тіла закатованих і зґвалтованих мирних жителів", – наголосив постпред України при ООН.

Росія "має припинити зґвалтування, насильство і злочини, скоєні російськими силами", підкреслила під час виступу постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка визнає зґвалтування та інші види сексуального насильства воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

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"Російські солдати вибивають двері у підвалах, де ховаються жінки, ґвалтують їх. Ці жахливі дії відбуваються на очах у їхніх дітей, а російські солдати ще знімають це на відео. Від цього кров холоне", – заявила Томас-Грінфілд.

Вона вказала, що відповідальність за скоєння сексуального та іншого насильства покладають насамперед на РФ.

Спеціальна представниця з питань сексуального насильства під час військових конфліктів Праміла Паттен на засіданні Ради безпеки ООН сказала, що кількість повідомлень про сексуальне насильство в Україні постійно зростає.

"З червня група зі спостереження за дотриманням прав людини Управління Верховного комісара ООН дістала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства", – зауважила вона.

Більшість повідомлень (56) стосуються жінок, додала Паттен.

Водночас, за її словами, ці дані не відбивають масштабів сексуального насильства, спричиненого війною РФ проти України.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/v-ukrajinu-7-chervnja-prijide-komisija-oon-z-rozsliduvannja-porushen-prav-ljudini-kislitsja-1611885.html

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Автор: Роман Свиридович
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Збіговисько імпотентів, приїде читати курс лекцій по сексуальним відносинам.
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06.06.2022 23:00 Відповісти
По Боінгу вже розслідували і ... ?
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06.06.2022 23:08 Відповісти
А напад на країну і вбивство хай навіть виключно військових і хай навіть "гуманними" (хоч у мене це якось не вкладається в голові) способами - це нормально, порушень прав людини нема?..
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06.06.2022 23:14 Відповісти
ООН - то організація затратна і неефективна. Іншими словами - шобла дармоїдів на наші податки, просто шкідлива і не потрібна. Усі т.з. "цінності" пішли коту під хвоста. "Демократія, рівність, мультикультуралізм, права і свободи, невтручання у внутрішні справи, незастосування сили, повага до суверенітету і територіальної цілісності ... тьфу! Всі уже (хто скрито, а хто уже і відверто) на ці "цінності" насрали". У тому числі і сама ООН.
Ця т.з. "незалежна місія ООН" нах. нікому не потрібна і немає сенсу на неї відволікатися ні силами, ні засобами, ні людьми, ні часом.
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06.06.2022 23:25 Відповісти
Интересно, найдут какие-нибудь нарушения? Или все человеки в Америке и западной Европе, и их права не нарушены?
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06.06.2022 23:48 Відповісти
Я б наполегливо порадив їм поїхати в Рашку до наших полонених і там зайнятись правами людини
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07.06.2022 02:34 Відповісти
Толку от нее как с козла малока, кроме как выразят обеспокоенность.
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07.06.2022 04:10 Відповісти
 
 