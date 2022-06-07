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Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, - Боррель
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Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, що сприятиме розвитку продовольчої кризи у світі.
Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий російський ракетний удар спричинив глобальну продовольчу кризу. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві. У світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічною", - написав Боррель у твіттері.
Топ коментарі
+83 Бенина Мама
показати весь коментар06.06.2022 22:56
+66 Dust
показати весь коментар06.06.2022 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
Завидуй! )
Куйлу это надо только для высадки десанта в Одессу и Черноморск.
Дії потрібні, причому негайні, по триндець буде вашій заможній ледачій європейській стабільності.
Ну іще одне - сам пишеш про те що кацапня бомбитиме елеватори - то ти пропонуєш щоб зарно там лежало без руху поки згорить все пвд чисту ? (( Нормальна така пропозиція ((
скормить свиньям и курям, а остальное выбросить !
Про разводку как раз перед подписанием, старому уголовнику кучме прямо и сказал, уже не помню кто, из присутствующих там президентов.
Для наступу або якісного захисту цієї техніки та зброї замало
Нужно, чтобы кто-то в противовес умалишённым и продавшимся за дешёвые энергоносители и прочие способы разбогатеть, рассказывал в Европе и США о том, что на самом деле происходит и какое же всё-таки путин - х-у.йло. Если народы стран ЕС, Великобритании и США будут слышать только бредни имени Драги-Киссинджера - власти этих стран, повинуясь воле народа (вот что такое демократия - там на общественное мнение не кладут болт), постепенно "забьют" на нас - да о чём говорить, если даже после всего произошедшего у нас настолько громадные препятствия в получении вооружения, которое нам нужно, чтобы рашисты не победили?
Так что, пусть говорит, пусть развенчивает мифы, это лучше, чем "мирный план" по украинской капитуляции.
Але це не про помойну фєдєрацію…
А ситий Захід того просто не міг зрозуміти, та й в нас, донедавна, цього розуміти люди не бажали, тому й обрали бєніну макаку з гаслом «какая разніца? Зійдемось десь посередині.»…
Зараз вони в пастці там, вже четвертий місяць.
Ну, и немного хороших новостей на ночь:
В Белогороде снова "хлопки" и пожар: власти срочно перекрывают дороги
https://www.dialog.ua/russia/253214_1654543516
Головний у них вовка з шайки бандитів, а зараз він став цяцею. Боїться, що у нас будуть ракети великої дальності, інакше він буде ще більше стріляти і по Киїєву також. "Не беріть ці ракети, я буду продовжити вас бомбити, але потроху". Якеж воно тупе.
Дегуманізація аж пищить. Як відомо, дегуманізація цілої держави завжди закінчується великими жертвами нападників. Не терпить їх земля і небо.
Не читав книжок вовка нищеброд, він неосвічене класичне бидло з-за поребрика, не знає категоричного імперативу Канта.
РФ экспортер зерна № 1 в мире. Запасов вполне хватит чтобы с лихвой компенсировать зерно Украины. Но они не торопятся этого делать. В феврале пшеница стоила 300$/т, сейчас - почти 450$/т. Для них зерно, это не просто дополнительные млрд.$, но рычаг влияния (как газ).
Наши аграрные бароны вешаются, понимая какие деньги они сейчас теряют. Не успев продать все прошлогоднее зерно, урожай озимых тупо некуда складировать. Именно из-за этих двух причин, за последние недели, тема "зерна" активно муссируется в Украине и соответственно на "Западе".
Обратите внимание, что в СМИ нет НИ ЕДИНОГО упоминания о том: 1. Чье конкретно это зерно? 2. Что конкретно получит воюющее государство с продажи этого зерна? Я ни на секунду не сомневаюсь, что к примеру "Нибулон" очень даже получит с продажи зерна. А воюющая страна что получит?