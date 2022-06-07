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Британські консерватори проголосували за вотум довіри Джонсону - він залишається на посаді

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

борис,джонсон

Депутати-консерватори проголосували у закритому режимі по вотуму недовіри Джонсону. За його відставку не набралось потрібної кількості голосів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

"Депутати-консерватори голосували за те, чи залишити Бориса Джонсона на посаді лідера. Голосування було закритим, результати були оголошені о 23.00 (за київським часом) . 

Джонсон прибув на голосування в парламент, перед якою відбулася його закрита зустріч з депутатами.

"Я знову переможу для вас", — сказав Джонсон депутатам на цій закритій зустрічі перед голосуванням.

Борис Джонсон отримав вотум довіри від депутатів-торі з 211 голосами проти 148. Це означає, що він залишиться на посаді прем’єр-міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Британії почалося голосування за відставку Джонсона

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+135
ВІТАЄМО!
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06.06.2022 23:05
+111
Захарова сопьется...
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06.06.2022 23:05
+81
Чудово!!!!!
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06.06.2022 23:05
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Как правильно было подмечено, не смогли купить одного льва, так купили 50 шакалов которые готовы голосовать хоть за черта. Но хрен им!
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06.06.2022 23:43 Відповісти
Курва

Добре є

Маємо рік при владі в Україні нормального президента
Я не про того що з листочків читає звичайно....
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06.06.2022 23:48 Відповісти
Свій стартовий капітал Янелохбоневтік заробив, висміюючи пародіями на сцені політиків Міхо Саакашвілі, Віктора Ющенка («сеньйор Голодомор»), Джорджа Буша («Буша прийшов». «Натшальник»). Піпл це з'їв і «поржав». Тоді халапоротька нахабнів і став знущатися у своїх програмах «95» кварталу над Небесною сотнею (********* палички) і глумитись над Томосом (термос). Коли голос парубка з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом читає за папірцем у бункері по складам чужі думки, то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до радіоприймача, щоб прибрати звук. Посилання https://www.youtube.com/watch?v=1Vt20CWpWaw.

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07.06.2022 08:52 Відповісти
Бедная вата
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06.06.2022 23:52 Відповісти
Очень правильное решение
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06.06.2022 23:52 Відповісти
русня сосать...
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06.06.2022 23:52 Відповісти
Вот что значит зрелая политическая система, с одной стороны Джонсон соврал однопартийцам и избирателям, а с другой он достиг весомых политических успехов, учитывая обстановку, консерваторы поступили мудро.
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06.06.2022 23:56 Відповісти
В этот раз у глобалистов не вышло...
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06.06.2022 23:58 Відповісти
Хух. Можна видихнути з полегшенням. Піду хряпну віскарика - чудова нагода
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06.06.2022 23:58 Відповісти
Джин !
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07.06.2022 07:54 Відповісти
Спецоперація по усуненню Б. Джонсона з посади, успішно провалилася! 😁
P. S.
God save the Queen! God save Boris! 🙏
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06.06.2022 23:59 Відповісти
Yes! Yes! Yes!
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07.06.2022 00:03 Відповісти
Дуже добре , що Джонсонюк 😊залишився на своїй посаді , але судячи по результатам голосування , ворогів у нього багато !!
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07.06.2022 00:04 Відповісти
Боря Джонсонюк справжнiй бандерiвець, він усією душею з Україною!
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07.06.2022 00:06 Відповісти
В мене був шок. Я вперше таке бачу, люди сидять просто в кімнаті і говорять, дискутують, як наче неформальне зібрання знайомих.. Без пафосу, без трибун і купи охорони, ну і з шалавами звісно ніхто не переписується, ніхто не дрочить і не нюхає... скукота)))
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07.06.2022 09:16 Відповісти
Насправді дуже гарна новина, вітаємо Борисе
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07.06.2022 00:14 Відповісти
Иеехуу
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07.06.2022 00:20 Відповісти
Видається, що ініціювання даного голосування було доволі надуманим і штучним, так, щоби забезпечити імунітет Бориса Джонсона на своїй посаді саме в той час, коли будуть прийматись справді важкі як для теперішніх західних політиків, але надважливі для України рішення, зокрема про поставку для потреб ЗСУ ракет малої і середньої дальності, та ще й в достатніх кількостях.
Подібне озброєння дозволило б забезпечити технічну можливість знищення тилових рашистських аеродромів, командних пунктів, місць базування плавзасобів, складів тощо, а також руйнування всієї ворожої військової та логістичної інфраструктури на всю глибину окупованих територій України задля не лише стримування, а й скорішого розгрому усіх військ агресора.
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07.06.2022 00:21 Відповісти
+++
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07.06.2022 07:56 Відповісти
відіхнули.
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07.06.2022 00:34 Відповісти
Пане Борисе! Обережно сьогодні з вечіркою))
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07.06.2022 00:37 Відповісти
Небезпека минула. Наш друг залишається з нами.
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07.06.2022 01:02 Відповісти
вітаю Великого Джона
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07.06.2022 03:00 Відповісти
Дуже добре, вітаємо пана Джонсона.
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07.06.2022 04:07 Відповісти
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07.06.2022 05:05 Відповісти
Вот теперь можно грандиозную вечеринку замутить!
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07.06.2022 05:47 Відповісти
Борис, ти правий!
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07.06.2022 05:50 Відповісти
Ураааааа!Боже,бережи Королеву!Борис!Ти кращий!!!
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07.06.2022 06:20 Відповісти
Thank God, take care of the Queen and Boris 🙏
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07.06.2022 06:48 Відповісти
Знову кацапське бабло пішло водою в пісок. Борис👍
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07.06.2022 07:21 Відповісти
Пролетела орда. Не удалось купить всю свою английскую агентуру. СЛАВА БОРИСУ ДЖОНСОНУ.
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07.06.2022 07:28 Відповісти
это вторая серия гавна от ПИД,,,раши после брексита, есть и там свои проплаченные ваЗЕлины с еЛДаками....
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07.06.2022 07:39 Відповісти
Ессть мудрый народ - британцы, а есть мудрый нарИд - лохторат зе и безуглых.
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07.06.2022 07:40 Відповісти
Не знаю як Британії, а ось Україні точно посміхнулася доля.
Великий друг нашої країни залишився при владі. Значить Велика Британія з нами!
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07.06.2022 07:44 Відповісти
Вітаємо патріота України Джонсона!
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07.06.2022 07:45 Відповісти
Кацапам -- СОСАТЬ ГЛИБОКО і аж до ОРГАЗМУ!!!
Б.Джонсон--БУВ, Є, і БУДЕ !!!
До ПЕРЕМОГИ!!!
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07.06.2022 08:41 Відповісти
Надо внимательно следить за подозрительными случаями с членами британского парламента. Деньги то кем то из них получены и освоены а результата нет. Москва не простит.
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07.06.2022 08:50 Відповісти
Хвала Борису!
Хвала Британії!
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07.06.2022 09:23 Відповісти
Борису Джонсону респект,кращий товариш України.
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07.06.2022 09:23 Відповісти
А знаєте що, колеги, я хочу щоб і у нас так було. Що будь кого можна призвати до відповіді і він має відповісти народу, який його вибрав. Я не хочу щоб у нас по парламенту ходили полудурки зі справкою, як Ківа, наріки, вбивці і збоченці. А Джонсон - красавчик! Мужик! і я рада що він відстояв себе і тепер не буде робити помилок при владі
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07.06.2022 09:34 Відповісти
для мене це радісна новина. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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07.06.2022 10:37 Відповісти
а я думаю чего медведев бесится?

"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3346430
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07.06.2022 17:55 Відповісти
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