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Британські консерватори проголосували за вотум довіри Джонсону - він залишається на посаді
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Депутати-консерватори проголосували у закритому режимі по вотуму недовіри Джонсону. За його відставку не набралось потрібної кількості голосів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
"Депутати-консерватори голосували за те, чи залишити Бориса Джонсона на посаді лідера. Голосування було закритим, результати були оголошені о 23.00 (за київським часом) .
Джонсон прибув на голосування в парламент, перед якою відбулася його закрита зустріч з депутатами.
"Я знову переможу для вас", — сказав Джонсон депутатам на цій закритій зустрічі перед голосуванням.
Борис Джонсон отримав вотум довіри від депутатів-торі з 211 голосами проти 148. Це означає, що він залишиться на посаді прем’єр-міністра.
Топ коментарі
+135 Evgen Homenko
показати весь коментар06.06.2022 23:05
+111 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар06.06.2022 23:05
+81 сидней
показати весь коментар06.06.2022 23:05
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Будь ласка, зачекайте...
Добре є
Маємо рік при владі в Україні нормального президента
Я не про того що з листочків читає звичайно....
P. S.
God save the Queen! God save Boris! 🙏
Подібне озброєння дозволило б забезпечити технічну можливість знищення тилових рашистських аеродромів, командних пунктів, місць базування плавзасобів, складів тощо, а також руйнування всієї ворожої військової та логістичної інфраструктури на всю глибину окупованих територій України задля не лише стримування, а й скорішого розгрому усіх військ агресора.
Великий друг нашої країни залишився при владі. Значить Велика Британія з нами!
Б.Джонсон--БУВ, Є, і БУДЕ !!!
До ПЕРЕМОГИ!!!
Хвала Британії!
"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3346430