За добу 6 червня росіяни вбили 4 та поранили 7 мирних мешканців Донецької області, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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У понеділок в Донецькій області внаслідок військових дій РФ загинули 4 мирних мешканців, 7 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко написав у Telegram
Він зазначив: "За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані та 2 поранених у Лиманській громаді. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення на Луганщині".
Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Одужання пораненим.