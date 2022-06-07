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Донецька область (5712) Кириленко Павло (866) воєнні злочини (1569)

За добу 6 червня росіяни вбили 4 та поранили 7 мирних мешканців Донецької області, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У понеділок в Донецькій області внаслідок військових дій РФ загинули 4 мирних мешканців, 7 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко написав  у Telegram

Він зазначив: "За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані та 2 поранених у Лиманській громаді. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення на Луганщині".

Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 червня росіяни на Донбасі вбили 3 та поранили 2 мирних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу 6 червня росіяни вбили 4 та поранили 7 мирних мешканців Донецької області, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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07.06.2022 00:59 Відповісти
Смерть кацапам!
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07.06.2022 01:24 Відповісти
 
 