На Південному напрямку протягом 6 червня знищено 26 окупантів та 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"
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Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України на 6 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення південного фронту обстановка залишається напруженою.
Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.
Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.
Під час виконання вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.
Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель.
Але це не знижує ступень загрози ані ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції".
Будь ласка, зачекайте...
- В районе Малой Александровки - нарисовалась ещё одна усиленная мотострелковая рота, усиленная какими-то "пиЦназёрами" - всего до 180-200 туловищ, при 26-28 единицах бронетанковой и автомобильной техники. Скорее всего, дальше двинут на Великую Александровку - Староселье - Архангельское с целью усилить группу российских войск, окопавшуюся в районе Ивановки - Высокополья...
- Со стороні Херсона на Снигуривку фиксировалась (в районе Молодёжного) на марше танковая рота + два мобильных ЗРК типа "Тор-М1"... явно выдвигались на усиление группы войск противника, которая нынче ведёт упорные бои с подошедшими к Снигуривке украинскими войсками...
- В Першттравневе переброшено порядка 110-120 рыл пехоты для усиления опорных пунктов южнее Снигуривки. Надо понимать, командование войск противника опасается, что воспользовавшись переброской в северную часть плацдарма основной массы резервных сил и средств, украинские войска могут треснуть по плацдарму в направлении нижнего течения Ингульца и таки действительно "что-то там рассечь". Вполне возможно, та самая танковая рота, о которой скахзано в предыдущем пункте, тоже выдвигалась "куда-то сюда"
- Судя по всему, командование войск противника таки "рассмотрело" некую угрозу своему положению на Херсонском плацдарме, в результате активных действий ВСУ у Давыдова Брода и в районе Ивановки и Снигуривки, так как в ночь на 4-е июня через обе переправі (Антоновский мост) и (дамбу ГЕС у Новой Каховки) на плацдарм попёрла тьма руснявого железа... Через Антоновский мост порядка 100 единиц бронетехники (включая танки, ББМ, САУ_ и установки РСЗО (было насчитано не менее 8-и "Смерчей"), автомобильной и специальной техники и даже самоходных ЗРАК и ЗРК типа 2С6 "Тунгуска" и "Тор-М1", через дамбу - чуть меньше, порядка 70-75 единиц, номенклатура та же... Переправлялись практически всю ночь, потом стали распозаться по самому плацдарму.
Например:
- 4-х батарейный гадн появился на позициях в районе Тамарино
- Берислав, сводная тактическая группа - до 50 единиц ВВТ (включая 10 танков, до 8-и БТР-80\82\82А, 4 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика", грузовые автомобили)
- Мылово, усиленная мотострелковая рота - до 30 единиц ВВТ (включая до 8-и БМП-2, 4 танка, 6 установок 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", автомобильная и специальная техника)
Ну и т.д...
Надо понимать, противник явно собирается любой ценой удерживать Херсонский плацдарм, постоянно усиливая его ВВТ и живой силой... Ну, такое стремление вполне можно понять, ибо начни ВСУ продвигаться со своего плацдарма в сторону Берислава или на Республиканец - Мыловое... и оккупантам не поздоровилось бы. А так, в течение вчерашнего и позавчерашнего дней они отчаяно контр-атаковали позиции ВСУ в районе плацдарма и даже немного (на 1.5-2 км) потеснили наши передовые подразделения в районе Костромки...
Теперь о десанте... гипотетическом...
Командование войск противника в течение крайних 3-х дней предпринимает интенсивные противодесантные и противодиверсионные мероприятия в районе Кинбурнской косы...
В частности... введён усиленный административно-полицеский режим в районе косы (полностью запрещён въезд\выезд всего автотранспорта на косу)... На самой косе развёрнуто сводное противодесантное подразделение оккупантов:
- огневое подразделение (до батареи) 8-го ап 22-го АК
- 2 мобильных группы РЭБ из состава 388-го мрп СпН и 219-го оп РЭБ Чф-а
- до 3-х расчётов БПЛА из состава 25-го оп СпН
- до усиленной роты СпН "Росгвардии" с автотранспортом повышенной проходимости и лёгкой бронетехникой.
В свою очередь... паралельно с этим командование войск противника готовит собственный десант... или же в районе Очакова или же в гирле Днепровского лимана...
Самое интересное, что в роли десанта должно выступить выше описанное мною сводное подразделение... Его главная задача - подавление протводесантной и противодиверсионной обороны ВСУ в районе Днепровского залива... Такие себе, одновременно и морские десантники и анти-десантники... Прям, универсальные зольдатики...
Не понимаю почему мы Антоновский мост не разрушим в хлам. Во первых нивелируем угрозу на будущее для Николаева и Одессы, во вторых ускорим освобождение Херсона, а ещё зажмем тысячи орков в заперти, как раз можно будет поменять на парней с Азовстали. А так они все равно его подорвут, когда будут убегать