На Південному напрямку протягом 6 червня знищено 26 окупантів та 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України на 6 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення південного фронту обстановка залишається напруженою.

Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

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Під час виконання вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.

Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель.

Але це не знижує ступень загрози ані ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції".

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