Ми обіцяємо швидке постачання зброї на тлі "незначних успіхів" Росії, - Білий дім
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Влада США продовжить представляти військову допомогу Києву на тлі "незначних успіхів" Росії. Білий дім робить все можливе, щоб нова зброя якнайшвидше прибула в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.
"Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію", - сказала Жан-П'єр.
У Білому домі підкреслили, що США "мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили".
Будь ласка, зачекайте...
Літаками багато не привезеш, важковато.
Маємо чекати.
Ленд-ліз пливе.
Частина прибуває літаками.
Хотілось би вчора, але ..
Angry Cossack
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Реєстрація:24.05.2022
Покажи мне на маринтраффик, что там и куда плывет. USNS Soderman с США - уже около мадагаскара.
Так на чьей ты стороне?
Тему месячного молчания про лендлиз надо и нужно поднимать, в США начинается предвыборная кампания, а военная помощь Украине явно спускается на тормозах.
как только из Белого Дома ушел Дж. Буш Младший, последний мужик с яйцами, и пришел ниггер, сразу и началось - КНДР, Китай, Иран, ИГИЛ, Сирия, теперь вот рашисты оборзели вкрай
этот дед с деменцией тоже хромая утка ... если ты идешь в отказ против всех хотелок рашистов, подставляя под удар орд всю Восточную Европу, то какого хрена ты потом только через три месяца начинаешь возьти по пять гаубиц самолетом через пол мира?
Саме вони повинні вписати слово "Надавати" у фразу "США продовжить представляти військову допомогу..." , якщо журналісти вміють лише Гуглом користуватись.
Все залежить від кількості зброї, яку дадуть.
4 установки HIMARS, коли ЗСУ потрібно на багато більше, десятки і навіть сотні, для перелому на фронті, це просто смішно. Кожне зволікання у постачанні зброї це життя наших воїнів, це життя нас з вами.
Тиц
karoche: NEVERJU
Ну 1-3 дня с военных баз доставить технику до портов, 1 день погрузка, пусть дней 10 в море, разгрузка в портах Европы 1 день, железкой по Европе до наших границ, 2-3 дня, обучение - писали недели 2 необходимо. Вот и считаем, где то 15 дней только транспортировка, 15 дней обучение, имеем 30 дней к сожалению, месяц. Проблема в задержке принятия самого решения, нет работы на опережение.
Но есть и вторая сторона, это уже ближе к Пороху и Зе, получается не накопили ни какого вооружения, пусть и старого и косого, даже на полные 3 месяца войны. К пороху вопросов меньше, а вот к зе больше.
А истерика ЗЕбанутых по этому поводу понятна, они хотят, чтобы было так, как на юге, когда по указке ОПы, а может даже и бубы, были разминированы мосты и дороги на Чонгаре и кацапы за несколько дней захватили всю Херсонскую и 60% Запорожской области и выполнили на 100% задачу ***** о подаче воды и электричества в Крым. А теперь ЗЕбанутые кукарекают, что надо быстренько ввести всю поступающую технику на фронт, чтобы ее быстренько перемололи кацапы. Не выйдет, быдло ЗЕбанутое. ВСУ командуют грамотные генералы и они знают, что делать.
Украина за предыдущие почти 3 года могла наштамповать ракет "Ольха-М" и "Нептун", после этого оставалось лишь не складировать их на общеизвестных объектах и наконец-то наладить работу контрразведки, чтобы места хранения не слили, а если слили, то их бы быстро перепрятали.
Украине многократно ещё задолго до вторжения говорили, что готовая наступать вражеская армия у границы - это неспроста.
Но почему-то в нынешних огромных трудностях Украины виноваты не }{yйло, по беспределу напавший на Украину, не власти, бойкотировавшие производство вооружения, а внезапно те, без которых мы бы вообще остались один на один с )(уuлом (я уже не знаю, как написать, чтобы фильтр не закрыл звёздочками - может, пора это слово сделать литературным при описании личности плешивой собаки?).
Дают ровно столько, сколько могут. Потому что деньги налогоплательщиков, потраченные на вооружения, в цивилизованных странах нельзя безо всех согласований просто отдать. И потому что нужно лавировать между риском успеха путлера и риском применения им оружия массового поражения с перспективой ядерной войны с громадным числом жертв по всей Европе и Северной Америке (на Азию посрать, кроме Японии, Южной Кореи и Тайваня).
Потому неуважаемым ботам рекомендую уйти вслед за русским военным кораблём, а их жертвам - перестать повторять бредни и начать думать самим.