За вечір 6 червня ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів, і, ймовірно, із САУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
"Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета. Ближче до 19 по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів. В усіх випадках жертв немає".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руслан Жгун
показати весь коментар07.06.2022 02:45 Відповісти Мені подобається 0
Aleksii Rodin
показати весь коментар07.06.2022 04:28 Відповісти Мені подобається 0
Alex Tiger
показати весь коментар07.06.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...