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обстріл (21162) Сумська область (2211) Живицький Дмитро (465)

За вечір 6 червня ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,обстріл,живицький

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів, і, ймовірно, із САУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

"Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета. Ближче до 19 по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів. В усіх випадках жертв немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають мінометні обстріли Сумщини. Після 14-ї години росіяни наче сказилися, - Живицький

Автор: Роман Свиридович
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САУ нам может и дадут, а вот яйца наврятли
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07.06.2022 02:45 Відповісти
Все в твоїх руках... І навіть ті самі яйця...
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07.06.2022 04:28 Відповісти
Ты прав отчасти. Яйца нужны бубе криворогому, который 4 раза убегал от армии. Он парень боязливый, поэтому бтрусит отдать приказ на ответку репоедамю.
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07.06.2022 08:01 Відповісти
 
 