Якщо Україна не отримає сигналу щодо членства в ЄС, його отримає Путін, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова ВР Руслан Стефанчук у Франції заявив, що якщо Україна наприкінці червня не отримує сигналу про перспективу членства в Європейському Союзі, цей сигнал отримає Путін.
На цьому Стефанчук наголосив в ефірі французького телеканалу BFMTV, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що здійснює своє турне країнами ЄС для того, щоб щиро поговорити про дві основні речі: подякувати тим, хто підтримує Україну на шляху до ЄС, і чесно поговорити зі скептиками про те, що ще треба зробити для того, щоб вони сказали, що Україна "гідна".
"Для нас дуже важливо в кінці червня, 24 числа, отримати народу України чіткий сигнал про те, що його боротьба не на марно, про те, що жертви, які сьогодні українці кладуть на вівтар свого прагнення європейської перспективи, ті свої життя, які вони кладуть за європейські цінності, вони чуються у Європі. Якщо цього сигналу не буде, то цей сигнал отримає путін. І про це теж кожному лідеру європейської країни треба пам’ятати", - зазначив Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
Відкатати назад реформи - одна особа з авторитарними повноваженнями може; провести необхідні цивілізовані реформи - ніколи.
C'est La Vie.
Ми здаємось, тому що пуйло отримало сігнал, пуйло виводить війська й капітулює, пуйло напада на Україну.
Що він робитиме з цим сігналом?
Какой сигнал ?
Можно предположить, что Македония - просто небогатая страна, но без такого уровня беспредела, который бы мешал статусу.
Но Албания??? Сербия?!?!?! Когда отдельные дурачки говорят, что наше ускоренное членство обидит Балканы, я хочу напомнить, что, мать вашу дебилы, Балканы уже имеют статус кандидата, который вы призываете не давать нам! По членству уже ни у кого иллюзий не осталось, что на фоне войны можно будет "проскочить", но "кандидат" - это не "член" (Турция подтвердит), какая проблема дать нам статус кандидата?
И дело не в рынке продуктов питания (чем больше-тем лучше), нужно будет выделять вооружение уже как члену ЕС и воевать за нас, а потом восстанавливать, а это уже очень большие деньги от налогоплательщиков. Да и путина это не остановит. Он пошёл ва-банк, до своей смерти уничтожить Украину. Я извиняюсь, я ярый патриот Украины, но в глазах Европы мы выглядим идиотами, не подготовившись к войне, не укрепив свою Армию, про... рав деньги на это, да ещё
в прямом смысле открыв дорогу врагу, хотя все разведки предупреждали за год.
Ну что с идиотов возьмёшь, пока поможем, но потом, если не поумнеют, пусть сами. Где -то так.
И ,в разгар военных действий, держим патриотов в тюрьмах, боевых генералов.Выпустите уже их!
Следим за Пятым Президентом, что вообще по понятиям Запада недопустимо в демократии.
(скоро в туалете будет сидеть человек от Ермака для полным контроля содержимого, чтобы определиться, где и что Порошенко ел). Извините, это называется МОРАЗМ. ПОЛНЫЙ!
И мы хотим в Европу, но они не хотят эту страну решал и коррупции, невигласов.
И ещё, в стране война, а тут по каналам тупые ролики сладкоголосых прославляющих дифирамбов самому умному Зе. Вот здесь всем сказали: до свидания в другом веке! Сев.Корея!