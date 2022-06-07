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Новини Політика України
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Якщо Україна не отримає сигналу щодо членства в ЄС, його отримає Путін, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Голова ВР Руслан Стефанчук у Франції заявив, що якщо Україна наприкінці червня не отримує сигналу про перспективу членства в Європейському Союзі, цей сигнал отримає Путін.

На цьому Стефанчук наголосив в ефірі французького телеканалу BFMTV, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що здійснює своє турне країнами ЄС для того, щоб щиро поговорити про дві основні речі: подякувати тим, хто підтримує Україну на шляху до ЄС, і чесно поговорити зі скептиками про те, що ще треба зробити для того, щоб вони сказали, що Україна "гідна".

"Для нас дуже важливо в кінці червня, 24 числа, отримати народу України чіткий сигнал про те, що його боротьба не на марно, про те, що жертви, які сьогодні українці кладуть на вівтар свого прагнення європейської перспективи, ті свої життя, які вони кладуть за європейські цінності, вони чуються у Європі. Якщо цього сигналу не буде, то цей сигнал отримає путін. І про це теж кожному лідеру європейської країни треба пам’ятати", - зазначив Стефанчук.

Також читайте: Ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму, - Стефанчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
абсолютно всех президентов и министров, которые с 1991 года так и не удосужились провести рыночные реформы, хотябы тупо скопировав оные со Словакии, Польши или Чехии ... а вместо этого превратив страну в заповедник олигархов на руинах совка
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07.06.2022 03:06
+22
Шо значит ,,ёго отрымае путин"? ЗЕшобла просигнализирует *****, шо они здаются или как это понимать?
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07.06.2022 03:41
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И чья это заслуга?
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07.06.2022 03:02 Відповісти
абсолютно всех президентов и министров, которые с 1991 года так и не удосужились провести рыночные реформы, хотябы тупо скопировав оные со Словакии, Польши или Чехии ... а вместо этого превратив страну в заповедник олигархов на руинах совка
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07.06.2022 03:06 Відповісти
Ну тогда и Зеленскому ничего не светит, он как все. Зачем тогда люлям лапшу вешать
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07.06.2022 03:46 Відповісти
мудрий і простий народ совкодрочерів та малоросів забув - його основна у цьому заслуга
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07.06.2022 07:02 Відповісти
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07.06.2022 07:48 Відповісти
ВСІ реформи за 5 років провести неможливо. Тим більше не під силу це одній людині.
Відкатати назад реформи - одна особа з авторитарними повноваженнями може; провести необхідні цивілізовані реформи - ніколи.
C'est La Vie.
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07.06.2022 09:31 Відповісти
Якийсь сигнал отримає накшталт мяуу. I що далi?
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07.06.2022 03:22 Відповісти
а далі , цей жирний всіх сьест
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07.06.2022 06:49 Відповісти
Шо значит ,,ёго отрымае путин"? ЗЕшобла просигнализирует *****, шо они здаются или как это понимать?
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07.06.2022 03:41 Відповісти
Шо Европа сдулась и врала все эти годы.
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07.06.2022 04:48 Відповісти
Ольга, а що зЕленський зробив для вступу в ЄС, крім зЕленого базікання?
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07.06.2022 07:07 Відповісти
Приблизно так
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07.06.2022 07:45 Відповісти
Жирная котлета начала угрожать Ху...м тем кто поддерживает Украину в войне? Как ему в школе аттестат выдали?
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07.06.2022 03:46 Відповісти
Не приписуй людині неіснуючого! Я його терпіть не можу, але "люби Боже правдоньку" - тут він правий! Путін (за словами Стефанчука) тоді "отримує сигнал", що Європа нас усі роки "годує завтраками", а насправді не хоче бачить Україну всередині ЕС Там же теж багато думок різних є! Говорив якось з чехом одним - підприємцем А він мені каже: "В Європі деякі бояться "продовольчого засилля" України Бо коли вона стане членом ЄС, то може почать робить з продовольством те, що РОсія робить з нафтою і газом! Тому тим, хто "рулить" у Європі продовольчим ринком, вигідніше "тримать на короткому повідці" Україну - куплять її зерно, олію та інші товари, перероблять їх у себе і самим торгувать, керуючи Європою так, як вони звикли це робить А Україна в якості члена ЄС стає самостійним "гравцем на ринку" і ним вже так не "покомандуєш"!"
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07.06.2022 06:50 Відповісти
Яр Холодний, як по іншому може вчинити ЄС дивлячись на дії зЕлених?
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07.06.2022 07:11 Відповісти
простите, вопрос не ко мне но все же, я думаю судя по тому чем они всегда занимались, то выразить озабоченность и спасти зЕлохам лицо, а разве не!
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07.06.2022 07:44 Відповісти
Ну добре. Не отримаєм ми сігнал, сігнал отрима пуйло. Далі що?
Ми здаємось, тому що пуйло отримало сігнал, пуйло виводить війська й капітулює, пуйло напада на Україну.
Що він робитиме з цим сігналом?
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07.06.2022 08:01 Відповісти
Самий головний сигнал для українського Коливана може подати тільки теща,коли треба буде платити комірне.
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07.06.2022 11:28 Відповісти
Нащо цей дріб'язковий шантаж?
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07.06.2022 04:33 Відповісти
Т.е., опять в таежньій союз?
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07.06.2022 04:42 Відповісти
я думаю он всё же имел ввиду конфликт с ЕС, если Украина не выстоит
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07.06.2022 04:45 Відповісти
Не мешайте им брюзжать. Другого повода им пока не подали.
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07.06.2022 04:49 Відповісти
о чем сказала эта свиня?какой сигнал ?
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07.06.2022 05:08 Відповісти
Стефанчук сам то понял, что сказал ???
Какой сигнал ?
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07.06.2022 05:30 Відповісти
Ну як давав Ахметов. Подудеть. Додудівся.
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07.06.2022 07:57 Відповісти
з такими потугами нам точно в союз не треба.
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07.06.2022 05:36 Відповісти
А если не дадите сигнал, то Стефанчук вас слопает
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07.06.2022 06:11 Відповісти
Редкий тупица
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07.06.2022 06:26 Відповісти
А можно якось заборонити йому їздити за кордон, і взагалі давати інтерв'ю?
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07.06.2022 06:28 Відповісти
Задовбали з цим ЄС! Тут країну треба терміново спасати, а вони цілодобово про той ЕС талдичать! Добазікаєтесь, пустозвони, що будете з Закарпаттям "вступати"...Шукайте, блд, снаряди!
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07.06.2022 07:35 Відповісти
А снаряди і гроші дає ЄС. Не знав?)))
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07.06.2022 09:23 Відповісти
В ЕС нет ничего, кроме долгов. Снарядов тоже
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07.06.2022 09:35 Відповісти
Якщо цей торт не з'їм я - його з'їсть пуйло -сказав Стефанчук, витягуючи з кармана ложку, замотану в квітчастий слинявчик.
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07.06.2022 07:56 Відповісти
Сказав, як у воду перднув.
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07.06.2022 08:03 Відповісти
шобло імені бєніренигата заворушилось.....то де ти було після Оману і не організувало імпічмент ???Чи ти забуло на якій ти посаді і свої функціональні обовязки ....я вже не кажу про депутатсво-лобіювання олігархів-злодіїв і зрадників....Здавайтесь на нари добровільно з сотоваришами по-злочину!Практично,бездіяла або шкодила ціла свора високооплачуваних посадовців ? (як це українці допустили...а тепер гинуть і потерпають )
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07.06.2022 08:03 Відповісти
Статус кандидата уже имеют, к примеру, Македония, Албания и Сербия.
Можно предположить, что Македония - просто небогатая страна, но без такого уровня беспредела, который бы мешал статусу.

Но Албания??? Сербия?!?!?! Когда отдельные дурачки говорят, что наше ускоренное членство обидит Балканы, я хочу напомнить, что, мать вашу дебилы, Балканы уже имеют статус кандидата, который вы призываете не давать нам! По членству уже ни у кого иллюзий не осталось, что на фоне войны можно будет "проскочить", но "кандидат" - это не "член" (Турция подтвердит), какая проблема дать нам статус кандидата?
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07.06.2022 08:26 Відповісти
Був в Албанії не раз. Не гірше України. В законодавстві просунулася далі нас. Член НАТО. Які претензії до Албанії?
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07.06.2022 09:25 Відповісти
Дайте ему булочку.
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07.06.2022 08:59 Відповісти
А Україна не подала досі заявки до ЄС. Зелі цього не треба.
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07.06.2022 09:03 Відповісти
Одна бородата бабуся сказала що це неначасі.
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07.06.2022 11:32 Відповісти
"дайте нам задурно членство в ЄС, а то путін нападе" 🤣
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07.06.2022 09:03 Відповісти
УКРАИНА СТАНЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ С ЕС ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ. ДУХ УКРАИНЦЕВ ПОДНИМЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ! АГРЕССОРУ ТОГДА ХАНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 09:18 Відповісти
як він горазд вимагати.А що ти зробив для його отримання?
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07.06.2022 09:20 Відповісти
Его семья уже в ЕС, а деньги в офшорах.Разве этого мало?
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07.06.2022 11:34 Відповісти
Вам нытикам сигнал дали Бриты и Штаты. А вы все актрисы фильмов для взрослых, с любой стороны даёте.
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07.06.2022 09:22 Відповісти
Колыван, это ты сейчас о чем мэкнул?
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07.06.2022 09:28 Відповісти
Навіть якщо буде сигнал від ЄС,це ніяким чином не зобов'яже рашиста відмінити кроваві сигнали,котрі він розпочав 24 лютого,по відношенню до України ,Сигнал від ЄС може сигналізувати десятиріччями,як у випадку з Турцією і маючи в ЄС німецько- французьских і угорських підкуйловників.Україні і її народу нічого доброго не світить від гейропейських сигналів.
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07.06.2022 09:31 Відповісти
Это лицо страны?
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07.06.2022 09:32 Відповісти
шобло імені бєніренигата заворушилось.....то де ти було після Оману і не організувало імпічмент ???Чи ти забуло на якій ти посаді і свої функціональні обовязки ....я вже не кажу про депутатсво-лобіювання олігархів-злодіїв і зрадників....Здавайтесь на нари добровільно з сотоваришами по-злочину!Практично,бездіяла або шкодила ціла свора високооплачуваних посадовців ? (як це українці допустили...а тепер гинуть і потерпають ).
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07.06.2022 10:30 Відповісти
Это не лицо страны, это бегающие глаза страны, которая не знает точно. что она хочет и как это выразить. У нас лицо страны - это фельдмаршал Зеленский, а контроль страны - глава его офиса Ермак, и, по совместительству, карательное око. Все остальные не в счёт. Ну покажут на пальцах сигнал, и дальше что ? Да не нужны мы им с нашей войной и с нашими проблемами. Совсем!
И дело не в рынке продуктов питания (чем больше-тем лучше), нужно будет выделять вооружение уже как члену ЕС и воевать за нас, а потом восстанавливать, а это уже очень большие деньги от налогоплательщиков. Да и путина это не остановит. Он пошёл ва-банк, до своей смерти уничтожить Украину. Я извиняюсь, я ярый патриот Украины, но в глазах Европы мы выглядим идиотами, не подготовившись к войне, не укрепив свою Армию, про... рав деньги на это, да ещё
в прямом смысле открыв дорогу врагу, хотя все разведки предупреждали за год.
Ну что с идиотов возьмёшь, пока поможем, но потом, если не поумнеют, пусть сами. Где -то так.
И ,в разгар военных действий, держим патриотов в тюрьмах, боевых генералов.Выпустите уже их!
Следим за Пятым Президентом, что вообще по понятиям Запада недопустимо в демократии.
(скоро в туалете будет сидеть человек от Ермака для полным контроля содержимого, чтобы определиться, где и что Порошенко ел). Извините, это называется МОРАЗМ. ПОЛНЫЙ!
И мы хотим в Европу, но они не хотят эту страну решал и коррупции, невигласов.
И ещё, в стране война, а тут по каналам тупые ролики сладкоголосых прославляющих дифирамбов самому умному Зе. Вот здесь всем сказали: до свидания в другом веке! Сев.Корея!
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07.06.2022 11:04 Відповісти
О! В хід пішла важка артилерія. Підлодочник Стефанчук. Як казав Найстратегічніший перед війною "Нє нагнєтайте! По плану шашлічкі!"
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07.06.2022 11:04 Відповісти
І не получить найближчим часом! Бо треба розуміти, що для цього треба бодай щось зробити, навіть перейти зі старої колії на евро колію! Та звідки оленям про це знати? А стефанчуки всякі лише підбурюють тупізм в дурних головах.
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07.06.2022 16:13 Відповісти
 
 