Після оголошення Британії про поставку РСЗВ до Польщі прибув військово-транспортний літак

Після повідомлення Лондона про рішення поставити Україні партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у понеділок до Польщі прибув британський важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III.

Це випливає з даних західних авіаресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Літак, здатний перевозити до 75 тонн вантажу, здійснив посадку на аеродромі польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Раніше в понеділок Міноборони Великобританії повідомило, що Лондон направить Україні РСЗВ M270 у відповідь на запит Києва щодо постачання високоточної зброї великої дальності.

"Великобританія передасть Україні реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти країні захистити себе від російської агресії", - йшлося у повідомленні. У ньому не вказувалося, скільки таких систем Лондон вирішив надати Києву.

Читайте: Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон

"Разом із РСЗВ Великобританія також поставить боєприпаси M31A1", - наголошувалося в ньому. Передані РСЗВ, як стверджується в повідомленні, будуть здатні вести вогонь на відстань до 80 км.

Військове відомство також зазначило, що українських військових навчатимуть використанню РСЗВ на території Великобританії.

Також читайте: Зеленський обговорив із Джонсоном новий оборонний пакет, роботу над гарантіями безпеки та шляхи розблокування портів

Раніше про рішення передати Україні чотири американські комплекси РСЗВ HIMARS, здатні вести вогонь на дальність не менше 70 км, повідомили США.