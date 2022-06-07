Після оголошення Британії про поставку РСЗВ до Польщі прибув військово-транспортний літак
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Після повідомлення Лондона про рішення поставити Україні партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у понеділок до Польщі прибув британський важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III.
Це випливає з даних західних авіаресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Літак, здатний перевозити до 75 тонн вантажу, здійснив посадку на аеродромі польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.
Раніше в понеділок Міноборони Великобританії повідомило, що Лондон направить Україні РСЗВ M270 у відповідь на запит Києва щодо постачання високоточної зброї великої дальності.
"Великобританія передасть Україні реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти країні захистити себе від російської агресії", - йшлося у повідомленні. У ньому не вказувалося, скільки таких систем Лондон вирішив надати Києву.
"Разом із РСЗВ Великобританія також поставить боєприпаси M31A1", - наголошувалося в ньому. Передані РСЗВ, як стверджується в повідомленні, будуть здатні вести вогонь на відстань до 80 км.
Військове відомство також зазначило, що українських військових навчатимуть використанню РСЗВ на території Великобританії.
Раніше про рішення передати Україні чотири американські комплекси РСЗВ HIMARS, здатні вести вогонь на дальність не менше 70 км, повідомили США.
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Написано же, Британский самолет, при чем тут немцы.
Тим часом москалі через Куп'янськ і кримський міст постачають БК і техніку ешелонами. Приблизно по одному ешелону в день.
Це так для порівняння.