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Велика Британія (3683) Польща (5178) допомога (5096) РСЗВ (156)

Після оголошення Британії про поставку РСЗВ до Польщі прибув військово-транспортний літак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

літак,транспортний

Після повідомлення Лондона про рішення поставити Україні партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у понеділок до Польщі прибув британський важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III.

Це випливає з даних західних авіаресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Літак, здатний перевозити до 75 тонн вантажу, здійснив посадку на аеродромі польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Раніше в понеділок Міноборони Великобританії повідомило, що Лондон направить Україні РСЗВ M270 у відповідь на запит Києва щодо постачання високоточної зброї великої дальності.

"Великобританія передасть Україні реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти країні захистити себе від російської агресії", - йшлося у повідомленні. У ньому не вказувалося, скільки таких систем Лондон вирішив надати Києву.

Читайте: Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон

"Разом із РСЗВ Великобританія також поставить боєприпаси M31A1", - наголошувалося в ньому. Передані РСЗВ, як стверджується в повідомленні, будуть здатні вести вогонь на відстань до 80 км.

Військове відомство також зазначило, що українських військових навчатимуть використанню РСЗВ на території Великобританії.

Також читайте: Зеленський обговорив із Джонсоном новий оборонний пакет, роботу над гарантіями безпеки та шляхи розблокування портів

Раніше про рішення передати Україні чотири американські комплекси РСЗВ HIMARS, здатні вести вогонь на дальність не менше 70 км, повідомили США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
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07.06.2022 07:19
+33
Оце швидкість.Бритам-респект.Боже Бережи королеву...
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07.06.2022 07:19
+20
главное чтобы падоляк не приехал с съемочной группой г+г
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07.06.2022 08:01
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07.06.2022 07:19 Відповісти
Оце швидкість.Бритам-респект.Боже Бережи королеву...
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07.06.2022 07:19 Відповісти
главное чтобы падоляк не приехал с съемочной группой г+г
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07.06.2022 08:01 Відповісти
Якщо приїде - розбити камеру на голові
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07.06.2022 09:01 Відповісти
Краще башку розбити падляку , а не камеру
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07.06.2022 11:32 Відповісти
да и люсю на подходе неплохо пристрелить...
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07.06.2022 09:06 Відповісти
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07.06.2022 07:22 Відповісти
ага, дайте еще координаты аэродрома и маршрут доставки, орки спасибо скажут. Дебилы.
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07.06.2022 07:27 Відповісти
Аеродром сказали - Жешув. Сказали давно. Тіко друга армія в світі піся-є туди стріляти
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07.06.2022 07:35 Відповісти
А маршрут доставки? Той Інтерфакс за такі "шпигунськи" новини вже давно треба до стінки...
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07.06.2022 09:32 Відповісти
Закатайте губу панове так вам все і розповіли
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07.06.2022 07:36 Відповісти
Німці казки привезли?
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07.06.2022 07:29 Відповісти
Да, иди почитай.
Написано же, Британский самолет, при чем тут немцы.
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07.06.2022 07:31 Відповісти
Казки Андерсена.
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07.06.2022 07:33 Відповісти
Privezli nemci vot spaslo zyzn soldatu M92 kaska nemeckaja
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07.06.2022 07:38 Відповісти
Каска щось на вигляд не дуже, а панамка вціліла.
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07.06.2022 09:36 Відповісти
***** ти розказуєш хто куди привіз
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07.06.2022 07:32 Відповісти
Бл я , цензор, у вас , что - недержание???
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07.06.2022 07:33 Відповісти
У Інтерфакса теж.
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07.06.2022 07:36 Відповісти
а вас шо? пароноя
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07.06.2022 07:50 Відповісти
Це не параноя, це - досвід.
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07.06.2022 09:37 Відповісти
Британія пришле 3 установки М270. От якби ще німці дурня не валяли, а відповідали за слова і відправили 4 Марс 2 як обіцяли.
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07.06.2022 07:36 Відповісти
Оголосили, що до Польщі, а приїде через Румунію...
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07.06.2022 07:38 Відповісти
А ти думаєш - під Одесою нема "мішеней"? Один Зміїний орки нафарширували ППО як булочку - ізюмом! А територія - обмежена Так що попадатимуть з заплющеними очима!
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07.06.2022 08:19 Відповісти
Боже храни Королеву. Боже бережи Джонсона. Амінь.
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07.06.2022 07:40 Відповісти
нащо про це повідомляти з каждого утюга? тепер ждіть...
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07.06.2022 07:50 Відповісти
Думаєш кацапи самі не ведуть розвідку?
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07.06.2022 08:33 Відповісти
Велика подяка англічанам, але вони все-таки не такі проггресивні і далекоглядні, як Найвєлічайшій, бо все витрачають на яксь РСЗВ і гармати, а погтрібно будувати і будувати дороги. Так 73%?
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07.06.2022 08:01 Відповісти
ага, вчора тут навала зефанатів була, доводили, що дороги це прекрасно, що по ним зараз техніка їде. це в них, мабуть, методичка така від подоляка.
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07.06.2022 09:07 Відповісти
Oni pravi, fashistkaja texnika roZZiji po etim darogam i vexala Ukrainu
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07.06.2022 10:45 Відповісти
Пиши це по 100 раз на день, по 50 мало.
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07.06.2022 09:39 Відповісти
Схоже, "свербіж язика"-національна хвороба в Україні.Називаємо речі своїми іменами.
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07.06.2022 08:32 Відповісти
Прикольно. В Жешув нібито прилетів один (!) літак з Британії. Що і для чого він привіз, невідомо. І чи привіз щось взагалі.

Тим часом москалі через Куп'янськ і кримський міст постачають БК і техніку ешелонами. Приблизно по одному ешелону в день.

Це так для порівняння.
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07.06.2022 09:07 Відповісти
Юрій Швець каже, що навіть десять таких установок це досить, щоб навести лад. А п'ятдесят чи сто занадто. Тим не менше, Польща замовила himarsів 500 штук.
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07.06.2022 09:18 Відповісти
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07.06.2022 09:20 Відповісти
ОПа подбає щоб ці РСЗВ не потрапили на фронт.
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07.06.2022 09:21 Відповісти
Просили, вимагали, а потім - подбає? Не пиши маячню.
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07.06.2022 09:42 Відповісти
Великолепное заявление---браво идиоты! Но почему не сказано по какой автостраде повезут, после пересечения кордона? Чтоб народ с цветами вышел---вам на могилу!!!
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07.06.2022 09:24 Відповісти
Если указываете марку самолета (и грузоподъемность), то хотя бы правильное фото в заголовке выставляйте (а не Lockheed C-130 Hercules)!

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07.06.2022 10:09 Відповісти
 
 