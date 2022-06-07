Окупанти не досягли успіхів під Бахмутом, в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, - американський Інститут вивчення війни
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Російські окупанти, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька на 6 червня. Точна ситуація в місті залишається неясною, там тривають запеклі бої.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Щодо контролю в Сєвєродонецьку у аналітиків немає єдиної оцінки, проте вони сходяться на думці про наполегливі бої в місті.
ISW з посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб знизити тиск Росії на південні порти України.
Ключові висновки аналітиків ISW:
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Контроль над Сєвєродонецьком, ймовірно, часто змінюється.
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Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від лиману, досягли незначних досягнень.
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Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північний схід від Бахмута.
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Обмежені і локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.
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Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.
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