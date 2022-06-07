Окупанти не досягли успіхів під Бахмутом, в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, - американський Інститут вивчення війни

Російські окупанти, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька на 6 червня. Точна ситуація в місті залишається неясною, там тривають запеклі бої.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Щодо контролю в Сєвєродонецьку у аналітиків немає єдиної оцінки, проте вони сходяться на думці про наполегливі бої в місті.

ISW з посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб знизити тиск Росії на південні порти України.

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Ключові висновки аналітиків ISW:

Контроль над Сєвєродонецьком, ймовірно, часто змінюється.

Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від лиману, досягли незначних досягнень.

Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північний схід від Бахмута.

Обмежені і локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.

Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

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