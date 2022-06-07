УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12557 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
2 868 23
Держдепартамент США (1310) зерно (1236) експорт (725) Прайс Нед (144)

Україна повинна мати центральну роль в переговорах щодо "зернового коридору", - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

прайс

Україна має отримати ключову роль у переговорах щодо розблокування портів із зерном. Візит глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Туреччини не розв'язує проблему експорту.

Про це заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для розв'язання питання щодо розблокування експорту зерна.

"Я впевнений, що однією зустріччю не вирішиш цю проблему. Цей виклик вимагає включення України на центральну роль", - заявив Прайс.

Також читайте: Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь, - Зеленський

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Росія і Туреччина обговорили попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Однак вони не погоджували свої плани з Україною.

Президент Україна Володимир Зеленський сказав, що представників нашої держави не запросили на переговори між Росією та Туреччиною щодо розблокування експорту зерна.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
07.06.2022 08:02
+9
Держдепу США-респект...
показати весь коментар
07.06.2022 08:04
+8
Тому що "Я вам нічєго нє должєн".
показати весь коментар
07.06.2022 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.06.2022 08:02 Відповісти
Тому що "Я вам нічєго нє должєн".
показати весь коментар
07.06.2022 08:15 Відповісти
тому ,що на асфальте можно , по легкому, срубить бабла
показати весь коментар
07.06.2022 08:24 Відповісти
А може ому, що ви ж самі горлопанили про відсутність НОРМАЛЬНИХ ДОРІГ? А тепер ними ж і докоряєте! В українців, що не зроби - все не так! Ідіть до влади та покажіть на прикладі - як саме потрібно робити,що та коли!
показати весь коментар
07.06.2022 15:21 Відповісти
Держдепу США-респект...
показати весь коментар
07.06.2022 08:04 Відповісти
нам зерно не потрібно, нехай ООН хоть щось зробить або розпускається
показати весь коментар
07.06.2022 08:05 Відповісти
Я вижу союзники переживают за голодных негров больше чем за нас
показати весь коментар
07.06.2022 08:05 Відповісти
Тому що голодні попхнуть до них, а не до нас. А воно їм потрібно?
показати весь коментар
07.06.2022 08:08 Відповісти
Союзники по якому союзу?
показати весь коментар
07.06.2022 08:34 Відповісти
Ну партнёры. Не цепляйтесь к словам🙃
показати весь коментар
07.06.2022 09:11 Відповісти
Вспоминаю, как Параша "досматривала" суда в Азовском море, которые шли в Мариуполь и Бердянск. Теперь представьте себе, что орки, сидя на Змеином ("выполняя официальную миссию") шмонают суда, идущие в Одессу и Черноморск (и обратно). А Украина не будет иметь права ипашить орков на Змеином. Оно нам надо? Пусть голодающие негры москалями питаются. Им не привыкать.
показати весь коментар
07.06.2022 08:12 Відповісти
Справа мабуть не в праві, а нічим їбашить.
показати весь коментар
07.06.2022 08:18 Відповісти
Уже опять есть чем...
показати весь коментар
07.06.2022 13:06 Відповісти
Если уж и продавать украинский хлеб африканцам, чтобы они с голода не передохли и Европу не заполонили, , то через Польшу и Балтийское море. Безопасно и независимо от прихотей Эрдогана. Уже то, что Эрдоган вел переговоры по нашему зерну без нашей страны неприемлемо
показати весь коментар
07.06.2022 08:15 Відповісти
Всі ці коридори фігня на постном масле олії. Московити знайдуть 100 причин щоб вони не працювали.
показати весь коментар
07.06.2022 08:23 Відповісти
Замість визволення азовців ми домовляємось про вивіз зерна.
Світ точно зійшов з глузду.
показати весь коментар
07.06.2022 09:05 Відповісти
1) ніякого зерна не відвантажувати, доки нам не дадуть зброю!
2) індусам зерно не продавати - нехай п'ють нафту. всіх студентів-індусів теж на# депортувати
показати весь коментар
07.06.2022 09:27 Відповісти
Ты агент кремля? А новый урожай куда будем складывать у тебя дома?
показати весь коментар
07.06.2022 11:11 Відповісти
В мене в одного таке відчуття, що зараз в усіх основна ціль це вивезти зерно в Африку, а після цього воюйте скільки зможете?
показати весь коментар
07.06.2022 10:22 Відповісти
Пока кацапские лоханки не пойдут на дно, никаких портов Украине не будет. Дипломатией это никак не решить. Можно только выторговать временную деблокаду в обмен на сдачу территорий или что-то в этом роде.
показати весь коментар
07.06.2022 13:37 Відповісти
О том, что зерно нужно голодной Африке, подняла Украина, а не Африка. Африке всё равно, там народу много, их особо не считают. Это идея, чтобы помогли Украине.
А если обмен, с наваром на посредников. Нам оружие, а мы зерно самовывозом.
Штаты очень дипломатично советуют, что зерно наше, и мы должны играть ведущую роль в переговорах, а не за нашей спиной. И вообще, надо прислушиваться к умным советам союзников,
а не стараться лично себе навар делать.
показати весь коментар
07.06.2022 16:42 Відповісти
А в чём проблема? Создайте транспортный коридор через Польшу...
показати весь коментар
07.06.2022 17:06 Відповісти
 
 