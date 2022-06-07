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Українська авіація завдала ударів по ворогу на Херсонщині й Миколаївщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер

Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Генштабі зазначили, що на півдні України противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

"Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому та Луганському напрямках захисники України за минулу добу відбили десять атак ворога, знищили один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Автор: Ольга Лузан
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Боневтік здав, а ЗСУ тепер відвойовує.
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07.06.2022 10:20 Відповісти
Я не стратег и не военный. Если враг на временно захваченной территории ведёт себя хуже фашистов, то у врага, земля должна гореть не только под ногами, а и небо над головой должно полыхать адским племенем. Авиация должна ежедневно по два раза на дню, утюжить кацапов на всех направлениях где вошли маскали. Как то так.
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07.06.2022 10:25 Відповісти
подкинь авиации и боеприпасов, стратег
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07.06.2022 10:38 Відповісти
добавлю - подкинь ежедневно
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07.06.2022 15:50 Відповісти
Добре синку, добре...
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07.06.2022 10:46 Відповісти
 
 