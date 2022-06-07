Українська авіація завдала ударів по ворогу на Херсонщині й Миколаївщині, - Генштаб

Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Генштабі зазначили, що на півдні України противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

"Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому та Луганському напрямках захисники України за минулу добу відбили десять атак ворога, знищили один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".