Рашисти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району, ймовірно для ротації, - Запорізька ОВА

На території Запорізької області продовжується зведення ліній захисту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Старух зазначив, що такі дії можуть бути ротацією.

"Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона. Крім цього, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає нашим Збройним Силам давати відсіч окупантам. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Старух, Запорізька АЕС продовжує працювати, хоча співробітники під постійним тиском.

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