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Рашисти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району, ймовірно для ротації, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На території Запорізької області продовжується зведення ліній захисту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Старух зазначив, що такі дії можуть бути ротацією.

"Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона. Крім цього, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає нашим Збройним Силам давати відсіч окупантам. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Старух, Запорізька АЕС продовжує працювати, хоча співробітники під постійним тиском.

Також читайте: Обстріли Запорізької області: у Гуляйполі росіяни поранили дитину, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Цей ***** старої займався піаром на великому крадівництві, а тепер бач прям експерт військовий
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07.06.2022 10:23 Відповісти
Старух
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07.06.2022 10:30 Відповісти
він давно відома нікчема. зовсім не відповідає свої посаді
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07.06.2022 10:48 Відповісти
І?.. Скористатись цим - нє? Якщо так, то до чого взагалі ця "цінна" інформація?
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07.06.2022 10:24 Відповісти
"У новій угоді з Україною не планують обговорювати так званий "статус" Херсонської та Запорізької областей, кажуть у Росії. Це питання нібито закрите для Москви, як і Крим, і Донбас. Про це повідомляють Известия."
Вот и весь разговор.
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07.06.2022 10:38 Відповісти
Після Стамбулу наскільки я пам'ятаю розмова йшла про статус Криму в Донбасу. В Херсоні тоді проти окупантів виходили тисячні мітинги, вони ще не надто добре себе там почували. Тепер ситуація стала ще гірше ніж два місяці назад і, чесно кажучи заходе в глухий кут.
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07.06.2022 11:15 Відповісти
"У Мелітопольському районі російські військові покинули майже всі блокпости, бо бояться наступу українських захисників."
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07.06.2022 10:35 Відповісти
дивна інформація від пана Старуха...Навіть важко зрозуміти, яка сторона зводить ці фортифікації...Якщо ворожа, то чим це полегшує роботу нашим військовим, а якщо наша- то нє*уй язиком зайве плести...
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07.06.2022 11:18 Відповісти
 
 