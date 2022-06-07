Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупаційних військах на кількох напрямках: Знищено живу силу, уражено логістичні центри та склади із пальним

6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Знищено бойові броньовані машини, до двадцяти чоловік живої сили противника, уражено логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами. Підрозділами протиповітряної оборони знищено два безпілотники "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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