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Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупаційних військах на кількох напрямках: Знищено живу силу, уражено логістичні центри та склади із пальним

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Знищено бойові броньовані машини, до двадцяти чоловік живої сили противника, уражено логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами. Підрозділами протиповітряної оборони знищено два безпілотники "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За 3 червня наша авіація знищила більше 20 одиниць ворожої техніки, а підрозділи ППО збили ракету та 3 безпілотники, - Повітряні Сили

Автор: Ірина Дашківська
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Повітряним силам ЗСУ-респектище.Давайте ще...
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07.06.2022 10:27 Відповісти
Главноє, штоби нє на тєрріторіі расійскай фідераціі.
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07.06.2022 10:28 Відповісти
Вот бы смонтировать видео и вбросить через неофициальные источники, типа там были самолёты F-16. Пусть бы рашисты обосрались и забрызгали всё слюнями и угрозами ядерного удара.
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07.06.2022 10:30 Відповісти
дуже добре, давайте, трощіть їх
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07.06.2022 10:37 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 10:42 Відповісти
молодцы, жжоте их.
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07.06.2022 10:54 Відповісти
Дякуємо! Слава Героям!
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07.06.2022 14:06 Відповісти
от і добре
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07.06.2022 15:49 Відповісти
 
 