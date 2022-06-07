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"Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,путін

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич вважає, що демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь, не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

Також читайте: Латвія заборонила російські канали до закінчення війни і повернення Криму Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
А дехто намагається сохраніть літсо *****.
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07.06.2022 10:40
+14
А макрон і боневтік дуже хвилюються
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07.06.2022 10:41
+12
А хтось бачив в його очах мир...
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07.06.2022 10:42
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А дехто намагається сохраніть літсо *****.
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07.06.2022 10:40 Відповісти
А хтось бачив в його очах мир...
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07.06.2022 10:42 Відповісти
Мабуть тей ,хто боїться вголос сказать слово путін
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07.06.2022 10:43 Відповісти
А макрон і боневтік дуже хвилюються
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07.06.2022 10:41 Відповісти
В українскій є слово "благополуччя"? Бо я щось відстав від потяга.
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07.06.2022 10:41 Відповісти
Для цього існують Словники! Відкрий у Гугл "Тлумачний словник української мови" і прочитай
Чи ти вирішив "повумнічать"?
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07.06.2022 10:46 Відповісти
Може і вирішив, а що?
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07.06.2022 10:52 Відповісти
Ну і виставив себе невігласом! Тобі від того легше стало?
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07.06.2022 11:05 Відповісти
То й що? Може і невіглас. Твоя самооцінка виросла?
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07.06.2022 11:14 Відповісти
Знаєш - мені відома тільки одна нація, яка пишається своїм невіглаством - КАЦАПИ Ти у нас "кацап зі знанням української мови" чи "окацаплений українець"?
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07.06.2022 11:32 Відповісти
Я російськомовний родом з Анапи.
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07.06.2022 11:47 Відповісти
Ясно - "окацаплений українець" "Манкурт"! А у мене діти - "україномовні" із Заволжя І внуки мої - "українці"
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07.06.2022 13:36 Відповісти
Є. https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F
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07.06.2022 10:56 Відповісти
ce ediny ministr v LV za rabotu jakovo mene ne soromno.
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07.06.2022 10:44 Відповісти
Sehr gut
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07.06.2022 10:45 Відповісти
какие злые эти латыши-фошозды, распять хотели вову мальчика в трусиках
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07.06.2022 10:48 Відповісти
kto by govoril predstavnik velikiv UKROV , kotorye uzhe ********* 30K+ skreponoscev
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07.06.2022 10:53 Відповісти
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07.06.2022 11:29 Відповісти
Та некажіть... БандЄрАвці настояШШіЄ
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07.06.2022 10:57 Відповісти
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07.06.2022 11:27 Відповісти
Простою мовою: не треба бути кремлядською підстилкою
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07.06.2022 10:49 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 10:57 Відповісти
Демократичний світ вже назахищав цінності. Макарон зі Шпульцем досі не можуть зупинитися.
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07.06.2022 10:58 Відповісти
ц???Не унижать палачей убийц насильников а выдавать талоны на молоко за вредность???
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07.06.2022 11:07 Відповісти
Военньій захват и покорение Украиньі стало национальной идеей большинства российского населения , поєтому россияне должньі нести ответственность за войну , как немцьі во время 2 МВ .
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07.06.2022 11:27 Відповісти
"Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич Джерело: https://censor.net/ua/n3346402 ..
Абсолютна згода . Найменше що повинно хвилювати нормальних людей це - психічний стан вбивць і мародерів . Найбільше має хвилювати те , яке б найтяжче покарання їм придумати . .
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07.06.2022 11:37 Відповісти
Дипломатического решения по этому вопросу нет (без физической ликвидации бенифициаров и пропагандонов этой войны)!
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07.06.2022 11:49 Відповісти
Можу тільки подякувати Прибалтам за їхню стійкість та тверду позицію. Справді кажуть, що друг пізнається у беді. Сподіваюся, що нам буде нагода віддячити їм за їхню підтримку.
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07.06.2022 12:45 Відповісти
Luhaja blagodarnost, unichtozenie roZZijskix fashistov, chem bolshe, tem luche dlja vsex...
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07.06.2022 13:03 Відповісти
Глава МЗС Латвії Рінкевич має рацію. Неможливо принизити це, що за своєю сутністю є дном
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07.06.2022 12:50 Відповісти
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07.06.2022 13:17 Відповісти
Прибалты последние романтики Европы, в хорошем смысле, рассуждают о демократии, ценностях, а ребята из Германии ,Франции и им подобные давно уже все меряют газпромовским баблом😂😂😂
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07.06.2022 13:18 Відповісти
обкладинка The Spectator: «Путінський терор: Нельсон Фразер про політику військових злочинів»
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07.06.2022 13:20 Відповісти
Дякую, Эдгар Ринкевич!
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07.06.2022 15:45 Відповісти
 
 