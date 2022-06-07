Зерно з України не може йти через Білорусь, - президент Литви Науседа
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Українське зерно не можна транспортувати до Балтійських портів через Білорусь.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
Він наголосив, що Лукашенко підтримує російську агресію, отож про перевезення вантажів через Білорусь не може бути й мови.
"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Владіміром Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.
Він додав, що не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву - таку умову для перевезення українського зерна через Білорусь висуває Лукашенко.
"Європейський Союз ввів дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що - давайте заплющимо очі і скажемо, що Лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", - сказав Науседа.
Зараз зерно та іншу продукцію з України поставляють до Клайпеди через Польщу.
Будь ласка, зачекайте...
1) Доля Украины в мировых поставках - большая но не решающая. Это 8% всех поставок.
2) Вывоз - дело времени и цены. Дешевле и быстрее всего конечно по морю. Остальные способы дороже и медленнее но они есть.
Хай з ****** "любов крутить" і возить свої добрива через Росію (правда - погано виходить - у самих росіян калійні добрива дешевші А ще якщо фінни увійдуть до НАТО - взагалі росіяни будуть "країною Фінської затоки"! А возить добрива через Архангельськ чи Мурманськ чи Новоросійськ - вони "золотими" стануть!
только через труп бульбафюрера и всей его ********** шайки