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Зерно з України не може йти через Білорусь, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Українське зерно не можна транспортувати до Балтійських портів через Білорусь.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Він наголосив, що Лукашенко підтримує російську агресію, отож про перевезення вантажів через Білорусь не може бути й мови.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Владіміром Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.

Він додав, що не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву - таку умову для перевезення українського зерна через Білорусь висуває Лукашенко.

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"Європейський Союз ввів дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що - давайте заплющимо очі і скажемо, що Лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", - сказав Науседа.

Зараз зерно та іншу продукцію з України поставляють до Клайпеди через Польщу.

Автор: Ольга Лузан
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Порошенко вірно сказав,що Україна сама знає коли,куди і як. З допомогою друзів усі проблеми рішаються
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07.06.2022 10:59 Відповісти
Вообще это зерно - больше проблема хранения а не голода.
1) Доля Украины в мировых поставках - большая но не решающая. Это 8% всех поставок.
2) Вывоз - дело времени и цены. Дешевле и быстрее всего конечно по морю. Остальные способы дороже и медленнее но они есть.
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07.06.2022 11:02 Відповісти
Після тих "заподлян", які білоруська влада підклала за останній рік сусідам, білорусів будуть "посилать далеко-далеко" усі!
Хай з ****** "любов крутить" і возить свої добрива через Росію (правда - погано виходить - у самих росіян калійні добрива дешевші А ще якщо фінни увійдуть до НАТО - взагалі росіяни будуть "країною Фінської затоки"! А возить добрива через Архангельськ чи Мурманськ чи Новоросійськ - вони "золотими" стануть!
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07.06.2022 11:02 Відповісти
цікаво, який же д0вб0й0б це придумав? вони в нас ракети запускають, а ми їм зерно веземо
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07.06.2022 11:14 Відповісти
Какая Беларусь. Это равносильно экспортировать украинский хлеб через оккупированный Севастополь или Херсон
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07.06.2022 11:20 Відповісти
может.
только через труп бульбафюрера и всей его ********** шайки
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07.06.2022 11:26 Відповісти
 
 