Зерно з України не може йти через Білорусь, - президент Литви Науседа

Українське зерно не можна транспортувати до Балтійських портів через Білорусь.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Він наголосив, що Лукашенко підтримує російську агресію, отож про перевезення вантажів через Білорусь не може бути й мови.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Владіміром Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.

Він додав, що не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву - таку умову для перевезення українського зерна через Білорусь висуває Лукашенко.

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"Європейський Союз ввів дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що - давайте заплющимо очі і скажемо, що Лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", - сказав Науседа.

Зараз зерно та іншу продукцію з України поставляють до Клайпеди через Польщу.