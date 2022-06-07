Внаслідок обстрілів окупантами минулої доби на Харківщині загинули дві особи, 7 дістали поранення, - ОВА

Минулої доби окупанти обстрілювали з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони Харківської області.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в Харкові окупанти обстріляли стадіо "Металіст" та інфраструктуру Київського району.

"Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині під обстріли окупантів потрапляють житлові будинки, господарськи об'єкти, критична інфраструктура.

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"В м. Дергачі під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа. В с. Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава. В м. Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В с. Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі – 1 поранений. В селі Уди Золочівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених", - поінформував очільник ОВА.

Водночас на Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. Проводить дистанційне мінування місцевості.



В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Українські захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці.

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