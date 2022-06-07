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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,

танків - 1390 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3416 (+16) од,

артилерійських систем - 694 (+4) од,

РСЗВ  - 207 (+0) од,

засоби ППО  - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+1) од,

гелікоптерів - 177 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,

спеціальна техніка  - 53 (+0).

Також читайте: "Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС", - окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни. АУДIО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
За цими цифрами стоять біль,смерть,рани і доля України. Щоб ти здох руський дух.
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07.06.2022 11:01
+8
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07.06.2022 11:02
+2
Я спочатку думав - як це уявити, потім згадав як був на футболі. Це трохи неповний "Металліст"
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07.06.2022 11:06
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За цими цифрами стоять біль,смерть,рани і доля України. Щоб ти здох руський дух.
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07.06.2022 11:01 Відповісти
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07.06.2022 11:02 Відповісти
Я спочатку думав - як це уявити, потім згадав як був на футболі. Це трохи неповний "Металліст"
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07.06.2022 11:06 Відповісти
Особовий склад почали до десятків уточнювати.
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07.06.2022 11:13 Відповісти
С такими потерями врага, страшно даже не то, что эта война растянется на много лет, а то, что к осени враг накопит силы для возобновления стратегического наступления по всем фронтам, т.к. новых сил он завозит на войну в 3-4 раза больше, чем мы уничтожаем. И темпы пополнения враг только увеличивает.
В условиях, когда у нас дефицит тяжелого вооружения и боеприпасов (и полная неопределенность с поставками) только МАССОВАЯ и МАСШТАБНАЯ работа наших ДРГ на оккупированных территориях, может помещать врагу накапливать силы и резервы для дальнейшего продвижения. К большому сожалению, сейчас работа наших ДРГ это единичные случаи.
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07.06.2022 11:43 Відповісти
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (С) "Большой сожалєтєль", яви пубіці свої перемоги, або, хоча б, своє ім'я.
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07.06.2022 16:07 Відповісти
- Восточнее и северо-восточнее Довгенького передовые подразделения левого фланга Изюмской группировки войск противника попали под огневое поражение ВСУ. Понеся потери, вынуждены были отойти на исходные рубежи... продвинутся вперёд им не удалось.

- В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).

Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.

- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.

Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
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07.06.2022 12:08 Відповісти
Видно чего прибовляет. Танков уже не так много. Потихоньку лупят Арту. Говнолеты из последних сил. Писали что интенсивность авиации упала с начала войны в 15 раз. Та шо, всё идёт по плану, больше помрут сейчас, меньше будут копротивляться потом.
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07.06.2022 13:59 Відповісти
Та то вже давно було - https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/rossiyskiy-korabl-druzhestvennym-ognem-unichtozhil-svoy-*******-samolet-1605485.html
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07.06.2022 16:12 Відповісти
 
 