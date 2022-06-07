Гендиректор МАГАТЕ бреше про запрошення від України відвідати окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що агенство готує експертну місію на Запорізьку АЕС, бо звідти перестали надходити дані про стан справ із ядерними матеріалами. Насправді його ніхто не запрошував, а дані не надходять, бо росіяни відключили в окупованому Енергодарі "Водафон".

Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що розцінюють повідомлення очільника МАГАТЕ як спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.

"Насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон. А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто", - йдеться у повідомленні.

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В "Енергоатомі" припустили, що саме російська сторона за згодою з МАГТЕ подбала, щоб агентсво "втратило контроль", і його гендиректор міг приїхати на станцію. Та нагадали, що близько 100 осіб у керівництві МАГАТЕ, зокрема й заступник гендиректора Михаїл Чудаков, мають громадянство РФ.

"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", - наголосили в "Енергоатомі".