Гендиректор МАГАТЕ бреше про запрошення від України відвідати окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що агенство готує експертну місію на Запорізьку АЕС, бо звідти перестали надходити дані про стан справ із ядерними матеріалами. Насправді його ніхто не запрошував, а дані не надходять, бо росіяни відключили в окупованому Енергодарі "Водафон".
Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
Там пояснили, що розцінюють повідомлення очільника МАГАТЕ як спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.
"Насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон. А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" припустили, що саме російська сторона за згодою з МАГТЕ подбала, щоб агентсво "втратило контроль", і його гендиректор міг приїхати на станцію. Та нагадали, що близько 100 осіб у керівництві МАГАТЕ, зокрема й заступник гендиректора Михаїл Чудаков, мають громадянство РФ.
"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", - наголосили в "Енергоатомі".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо поїде, нехай карти не забуде привезти
1. Гросси никогда не заявлял, что МАГАТЭ "пригласила Украина".
2. МАГАТЭ про ядерную безопасность энергообъектов, а не про интриги "кто кого пригласил".
3. То что враг без боя захватил Энергодар и ЗАЭС - это вопросы далеко не к МАГАТЭ.
4. Если что-то рванет на ЗАЭС, то МАГАТЭ заявит, что Украина препятствовала инспекции безопасности объекта (см.п.2)
за целостность и работоспособность объекта обязан нести окупант.
магате может посещать заес только по запросу Украины, если уважает международное закнодательство, конечно.
т.е. такой самовольный визит это тоже самое, что купленные евродепутаты ездили на "референдум" в Крым, политические последствия те же самые
1. Господарююча організація має право і обовязок бути проінформованою про будь-які візити інспекції на її підприємства. Якщо Гроссі планує інспекцію і не запрошує власника це вже виглядає підозріло
2. На сьогодні відповідальність за безпеку на Енергоатомі як власнику обєкта, чи ні?
3. ... але і не до Енергоатома - але що ж робити?
4. Тут краще заглянути в установчі документи МАГАТЕ і Енергоатому в розділ форс-мажори, а не гадати хто що має право заявити
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1533822200683417602?s=20&t=S1Cv6qYYx-IwtZxQlLHjeA
1.55
Rafael MarianoGrossi
@rafaelmgrossi
We're working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from
@IAEAorg
safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there.
Враль пророссийский. И он и Вы.
" Рафик хорошим мальчиком был
Рафик не ел, и не спал, и не пил...
ДЕНЬГИ КОПИЛ !!! "