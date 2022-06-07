Мама заступника командира полку "Азов" Паламара: Востаннє я його чула 20 травня, наразі зв'язку немає, запевняють, що тортур не ведуть
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Мама заступника командира полку "Азов" Святослава "Калини" Паламара Лідія сподівається, що захисників "Азовсталі" обміняють та вони опиняться на свободі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Востаннє я його чула 20 числа, коли вже закінчилася, будемо казати евакуація мирних, поранених. І вже 20-го зранку був підписаний наказ скласти зброю і вийти командирам. Тоді він зателефонував і сказав: "Деякий час, мамо, ми не будемо мати зв'язку. Не переживай. Все буде добре", - зазначила жінка.
Водночас, вона не знає про умови, в яких зараз перебуває її син.
"Зв'язку немає, конкретного ми нічого не знаємо - чи є там Червоних хрест, чи є ООН. ... Нас запевняють, що тортур там не ведуть, що діти під наглядом, і що все з ними добре. Ми сподіваємось, все ж, що у них є людяність. Вони публічні люди. Думаю, що ту обіцянку, яку давала наша влада, буде дотримано. Що наші діти будуть обміняні і будуть живі", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапи otбудуть робити показові суди над "нацистами".
идиотарашиста - в плен попали бойцы "Азова". Не знаю, кто мог верить, что их просто так вернут. А вот в то, что в плену им устроят "весёлую жизнь", можно было запросто поверить, почитав и послушав, что рассказывают освобождённые и что в СБУшных перехватах говорят орки о своих издевательствах даже над обычными пленными, а тут - целый "Азов"!
Очень жаль.
Молюся до Всесвіту щоб вони не зазнали катувань!
Щоб повернулися живими-здоповими!
Іина полону цих 2500 на зелених, які про...рали південь!
Хоча: '' не суди, то не судимий будеш''!
🤦🏼Зеленскому было бы намного проще, если бы его окружение, начиная с главы его Офиса президента Ермака не тянуло его на второй срок. Он тогда был бы меньше зависим от рейтингов. Очевидно, после того как Мариуполь попал в окружение, пробиться к его защитникам уже не было никакой возможности. Естественно, ситуации можно было избежать как таковое, но это тема отдельная. И ей Офис Зеленского мучают с вдохновением уже и так.
✏️Вернемся к "Азовстали".
🙅🏻♂️Для начала расставим акценты. Не было никакой "операции по спасению защитников "Азовстали". Украинскому гарнизону просто приказали сдаться в плен. Под гарантии Красного креста, т е, читайте - вообще без гарантий. Зеленский сейчас на это уповает, мол, защитники "Азовстали" стали "публичными пленными" и по-этому мол россиянам их невыгодно пытать. Мы прямо не знаем чему тут удивляться больше. Публичность Ходорковского в России от неправедного суда его не спасла, и это только один пример. И кстати, психологические пытки существуют со времени Оно. Естественно, в Офисе президента об этом знают. Но, снова таки. Рейтинги.
🤭"Азовсталь" для команды Зеленского стал имиджевой ловушкой. Хорошего выхода из той ситуации просто не было. Мы писали, что незадолго до сдачи "Азовстали" риторика командиров "Азова" и представителей добровольческого движения по отношению к украинской власти стала удивительно агрессивной. Дошло до того что командир "Азова" Денис Прокопенко заявил что города юга Укаины не обороняли, т е по сути он обвинил власть в их сдаче.
🤗Однако. В день сдачи в плен тот же Прокопенко заговорил словами Офиса президента про "приказ сохранить жизнь". Крайне лояльно по отношению к власти заговорил не чужой "Азову" Андрей Билецкий. Что случилось?
👀Наши источники сообщают, что накануне сдачи в плен командиры "Азова" и Нацкорпус буквально шантажировали Офис президента. Мол, пусть будет так, защитники "Азовстали" героически погибнут, но перед этим они расскажут ТАКОЕ! Или - давйте, мол, что-то решать. В свое время на похожий шантаж не поддался Порошенко и его рейтинг размазывали по асфальту. Естественно в ОП решили избежать подобного.
😴ОП взала отвественность на себя. Офис приказал защитникам "Азовстали" сдаться в плен, т е снял отвественность с них самих. Этим ОП создал себе ряд проблем, которые теперь висят над ним домокловым мечом.
Во-первых, россияне никого освобождать не собираются. Наоборот, они хотят выбросить защитников "Азовстали" на медийное поругание. Во-вторых, тезис "Зеленский сдал защитников "Азовстали" сильно бьет по рейтингам президента и его политсилы.
🤑Но главное, Зеленский попал под контроль тех сил, которые будут теперь регулярно поддерживать тему защитников "Азовстали" горячей, чтобы в любой момент превратить ее в инфрмационную бомбу, избежать которой ОП будет пытаться любыми методами.
🤕А пока Зеленскому приходится оправдываться. Очевидно, просто замолчать тему защитников "Азовстали" у Офиса президента не выйдет. И хорошего выхода из ситуации просто нет.
усі ми думали!
Бедным родственикам попавших в плен, херойський ОП впихивает мантру "публичные люди"