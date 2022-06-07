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Мама заступника командира полку "Азов" Паламара: Востаннє я його чула 20 травня, наразі зв'язку немає, запевняють, що тортур не ведуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калина,паламар

Мама заступника командира полку "Азов" Святослава "Калини" Паламара Лідія сподівається, що захисників "Азовсталі" обміняють та вони опиняться на свободі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Востаннє я його чула 20 числа, коли вже закінчилася, будемо казати евакуація мирних, поранених. І вже 20-го зранку був підписаний наказ скласти зброю і вийти командирам. Тоді він зателефонував і сказав: "Деякий час, мамо, ми не будемо мати зв'язку. Не переживай. Все буде добре", - зазначила жінка.

Водночас, вона не знає про умови, в яких зараз перебуває її син.

"Зв'язку немає, конкретного ми нічого не знаємо - чи є там Червоних хрест, чи є ООН. ... Нас запевняють, що тортур там не ведуть, що діти під наглядом, і що все з ними добре. Ми сподіваємось, все ж, що у них є людяність. Вони публічні люди. Думаю, що ту обіцянку, яку давала наша влада, буде дотримано. Що наші діти будуть обміняні і будуть живі", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Зеленський кинув азовців
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07.06.2022 11:17
+14
А що відносно цього скаже верховний?Відосіка не буде?
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07.06.2022 11:16
+7
Як і Журавля, хоча його могли б спробувати евакуювати за допомогою БПА Фантом
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07.06.2022 11:21
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А що відносно цього скаже верховний?Відосіка не буде?
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07.06.2022 11:16 Відповісти
Зеленський кинув азовців
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07.06.2022 11:17 Відповісти
Як і Журавля, хоча його могли б спробувати евакуювати за допомогою БПА Фантом
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07.06.2022 11:21 Відповісти
наша влада давала обіцянку і виконала її - здала Героїв в полон...
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07.06.2022 11:17 Відповісти
схоже давала обіцянку Ху*лу(
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07.06.2022 11:22 Відповісти
2500 мають рашисти заручників, влада схоже забила, бо або не збирається їх якось повертати або тупо не мають нічого запропонувати для обміну. Кожен варіант поганий, але тим, що зелені покидьки почали грати в "мовчанку" краще не стає. Залишається тільки поспівчувати рідним і близьким захисникам Маріуполя, яких зелені лицеміри зрадили в своїх кращих традиціях.
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07.06.2022 11:21 Відповісти
Ви що вважаєте, що лише Азовці - полонені? До них було щонайменше стільки ж.
Кацапи otбудуть робити показові суди над "нацистами".
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07.06.2022 11:36 Відповісти
Обміняють!
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07.06.2022 11:21 Відповісти
На кого? На шапіто95?
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07.06.2022 12:16 Відповісти
А чего можно было реалистично ожидать? Сбылась мечта идиота рашиста - в плен попали бойцы "Азова". Не знаю, кто мог верить, что их просто так вернут. А вот в то, что в плену им устроят "весёлую жизнь", можно было запросто поверить, почитав и послушав, что рассказывают освобождённые и что в СБУшных перехватах говорят орки о своих издевательствах даже над обычными пленными, а тут - целый "Азов"!
Очень жаль.
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07.06.2022 11:22 Відповісти
Плачу!
Молюся до Всесвіту щоб вони не зазнали катувань!
Щоб повернулися живими-здоповими!
Іина полону цих 2500 на зелених, які про...рали південь!
Хоча: '' не суди, то не судимий будеш''!
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07.06.2022 11:32 Відповісти
слугам пофіг на людей...це жахливо
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07.06.2022 11:56 Відповісти
Самий ганебний проступок на сьогодні. 2,5 тисячі здати в полон без гарантій. Вони врятували багатьох, а хто їх врятує
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07.06.2022 12:05 Відповісти
А наших прикордонників останній раз у березні чули...
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07.06.2022 12:06 Відповісти
Цікава постановка питання: спочатку ходили зі зверненнями до Президента, мітингували, звинувачували владу в неприйнятті мір з порятунку захисників. Врятували, як могли ( навіть з елементами ганьби). Тепер все буде залежати від россії. Але все одно- президент винен тому, що "обіцяв"! Як це може бути?
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07.06.2022 12:19 Відповісти
Цікава постановка питання: чому до захисників Маріуполя безперешкодно зайшли орки з криму?
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07.06.2022 13:21 Відповісти
​​🏛️Президент Зеленский признал, что на заводе "Азовсталь" в плен попали 2,5 тысячи его защитников - морских пехотинцев, бойцов подразделения "Азов", пораничников, бойцов теробороны и прочих. Президент признал, что все эти люди именно попали в плен, а не "исполняют приказ сохранить жизнь", как рассказывали из Офиса президента раньше.
🤦🏼Зеленскому было бы намного проще, если бы его окружение, начиная с главы его Офиса президента Ермака не тянуло его на второй срок. Он тогда был бы меньше зависим от рейтингов. Очевидно, после того как Мариуполь попал в окружение, пробиться к его защитникам уже не было никакой возможности. Естественно, ситуации можно было избежать как таковое, но это тема отдельная. И ей Офис Зеленского мучают с вдохновением уже и так.
✏️Вернемся к "Азовстали".
🙅🏻‍♂️Для начала расставим акценты. Не было никакой "операции по спасению защитников "Азовстали". Украинскому гарнизону просто приказали сдаться в плен. Под гарантии Красного креста, т е, читайте - вообще без гарантий. Зеленский сейчас на это уповает, мол, защитники "Азовстали" стали "публичными пленными" и по-этому мол россиянам их невыгодно пытать. Мы прямо не знаем чему тут удивляться больше. Публичность Ходорковского в России от неправедного суда его не спасла, и это только один пример. И кстати, психологические пытки существуют со времени Оно. Естественно, в Офисе президента об этом знают. Но, снова таки. Рейтинги.
🤭"Азовсталь" для команды Зеленского стал имиджевой ловушкой. Хорошего выхода из той ситуации просто не было. Мы писали, что незадолго до сдачи "Азовстали" риторика командиров "Азова" и представителей добровольческого движения по отношению к украинской власти стала удивительно агрессивной. Дошло до того что командир "Азова" Денис Прокопенко заявил что города юга Укаины не обороняли, т е по сути он обвинил власть в их сдаче.
🤗Однако. В день сдачи в плен тот же Прокопенко заговорил словами Офиса президента про "приказ сохранить жизнь". Крайне лояльно по отношению к власти заговорил не чужой "Азову" Андрей Билецкий. Что случилось?
👀Наши источники сообщают, что накануне сдачи в плен командиры "Азова" и Нацкорпус буквально шантажировали Офис президента. Мол, пусть будет так, защитники "Азовстали" героически погибнут, но перед этим они расскажут ТАКОЕ! Или - давйте, мол, что-то решать. В свое время на похожий шантаж не поддался Порошенко и его рейтинг размазывали по асфальту. Естественно в ОП решили избежать подобного.
😴ОП взала отвественность на себя. Офис приказал защитникам "Азовстали" сдаться в плен, т е снял отвественность с них самих. Этим ОП создал себе ряд проблем, которые теперь висят над ним домокловым мечом.
Во-первых, россияне никого освобождать не собираются. Наоборот, они хотят выбросить защитников "Азовстали" на медийное поругание. Во-вторых, тезис "Зеленский сдал защитников "Азовстали" сильно бьет по рейтингам президента и его политсилы.
🤑Но главное, Зеленский попал под контроль тех сил, которые будут теперь регулярно поддерживать тему защитников "Азовстали" горячей, чтобы в любой момент превратить ее в инфрмационную бомбу, избежать которой ОП будет пытаться любыми методами.
🤕А пока Зеленскому приходится оправдываться. Очевидно, просто замолчать тему защитников "Азовстали" у Офиса президента не выйдет. И хорошего выхода из ситуации просто нет.
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07.06.2022 12:19 Відповісти
"Думаю, що ту обіцянку, яку давала наша влада, буде дотримано..."😒
усі ми думали!
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07.06.2022 13:26 Відповісти
Скільки вже обіцянок ми переслухали від ЦІЄЇ влади! Треба бути у віці десь 5-6-ти років, щоб продовжувати вірити. Дорослі люди сподіваються лише на себе, своїх друзів і побратимів. На жаль, в цій ситуації немає іншого виходу, аніж полон.
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07.06.2022 14:10 Відповісти
" пленные публичные люди" уже от кого-то слышал

Бедным родственикам попавших в плен, херойський ОП впихивает мантру "публичные люди"
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07.06.2022 15:41 Відповісти
 
 