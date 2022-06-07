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Кожен десятий українець матиме негативні наслідки для психічного здоров'я через війну, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

війна,обстріл,словянськ

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну не виключається, що українці матимуть негативні наслідки для психічного здоров'я. Водночас кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на РБК-Україна.

"З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я", - пояснив глава МОЗ.

Міністерство прогнозує, що в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тимчасово окупованих територіях великий дефіцит ліків, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Меня ещё с ковидобесия типает
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07.06.2022 11:26
+6
І уявляєш - дев"ять з десяти цих українців будуть мать "нав"язливу ідею" - набить "Головблазню" і "блазенятам" морди відразу після війни!!!
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07.06.2022 11:28
+5
І від зеленопітарів у владі
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07.06.2022 11:23
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Ясен пень!
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07.06.2022 11:21 Відповісти
І від зеленопітарів у владі
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07.06.2022 11:23 Відповісти
А хто ж голосував за них?
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07.06.2022 11:29 Відповісти
Як львів'янину мені соромно за такий результат.
Це схоже на 1990 рік, коли Турківський район Львівщини проголосував за комуністів))
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07.06.2022 11:42 Відповісти
Усьо норм. В Харькове вискарь (односолодовый) дешевле водки
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07.06.2022 11:26 Відповісти
Меня ещё с ковидобесия типает
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07.06.2022 11:26 Відповісти
з язика зняли))
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07.06.2022 11:40 Відповісти
А самый Первый нет?
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07.06.2022 11:27 Відповісти
І уявляєш - дев"ять з десяти цих українців будуть мать "нав"язливу ідею" - набить "Головблазню" і "блазенятам" морди відразу після війни!!!
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07.06.2022 11:28 Відповісти
Ні, краще їх повісити
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07.06.2022 12:12 Відповісти
Скоріше кожні 99 із 100
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07.06.2022 11:48 Відповісти
оптимистично...
ибо только 1 с 1 000 ничего не потеряет (ни родственников ни имущество ни работу ни здоровье)
1 на 100 000 озолотится... а 1 на 1 000 000 станет миллиардером (ибо по доходности и не контролируемой возможности казнокрадства... война стоит на первом месте после великого будивныцтва, вакцинации и наркотрафика)))))
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07.06.2022 12:08 Відповісти
Звісно буде мати, бо ви ж будете допомагати додатково, труїти ковідами до купи і по всякому знищувати людину.
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07.06.2022 16:06 Відповісти
 
 