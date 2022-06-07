Кожен десятий українець матиме негативні наслідки для психічного здоров'я через війну, - Ляшко

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну не виключається, що українці матимуть негативні наслідки для психічного здоров'я. Водночас кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на РБК-Україна.

"З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я", - пояснив глава МОЗ.

Міністерство прогнозує, що в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

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