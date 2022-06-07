Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про загиблих родичів, - ГУР МО

Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначається, що для покращення важкого психологічного стану членів сімей екіпажу колишнього флагмана Чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

"За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням", - інформують в Головному управлінні розвідки.

Так, в окупованому Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Читайте: До прихильника знищення України Шкребця, син якого загинув на крейсері "Москва", прийшли силовики та забрали ноутбук "на експертизу", - The Insider