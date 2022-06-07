УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12749 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 229 23
війна (56620) крейсер (79) розвідка (3621) Росія (47279)

Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про загиблих родичів, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва

Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначається, що для покращення важкого психологічного стану членів сімей екіпажу колишнього флагмана Чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

"За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням", - інформують в Головному управлінні розвідки.

Так, в окупованому Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Читайте: До прихильника знищення України Шкребця, син якого загинув на крейсері "Москва", прийшли силовики та забрали ноутбук "на експертизу", - The Insider

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
- Отец - новость слышал?! Передали "хахлы" что ани наш крейсер "Маскву" утапили! А там же наш Сашка служил! А я думаю - пачему он не званит втарую неделю!
- Малчи дура! Па телевизару сказали - не было у нас сына - только дочка - Александра!
показати весь коментар
07.06.2022 11:37
+11
Москву сожгли. Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили.
Медведев сын, Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план (с)
показати весь коментар
07.06.2022 11:54
+10
скоро скажут что и крейсера Москва никогда и никакого не было а все их дети дезертиры перебежавшие на сторону Украины...
показати весь коментар
07.06.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потерь нет
показати весь коментар
07.06.2022 11:32 Відповісти
Танець краба !!!!
показати весь коментар
07.06.2022 11:43 Відповісти
Танец имбецилки.
показати весь коментар
07.06.2022 12:45 Відповісти
Усьо ідєт по плану
показати весь коментар
07.06.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2022 11:44 Відповісти
Что-то пошлый анекдот про двух подруг и присыпки с запахом вспомнился..
показати весь коментар
07.06.2022 11:52 Відповісти
Не слышал, закати
показати весь коментар
07.06.2022 11:55 Відповісти
- Отец - новость слышал?! Передали "хахлы" что ани наш крейсер "Маскву" утапили! А там же наш Сашка служил! А я думаю - пачему он не званит втарую неделю!
- Малчи дура! Па телевизару сказали - не было у нас сына - только дочка - Александра!
показати весь коментар
07.06.2022 11:37 Відповісти
скоро скажут что и крейсера Москва никогда и никакого не было а все их дети дезертиры перебежавшие на сторону Украины...
показати весь коментар
07.06.2022 11:42 Відповісти
Тю, та їм пофіг, аби бабло заплатили. Баби єщьо нАрАжАют!
показати весь коментар
07.06.2022 11:42 Відповісти
Правильно. Забудьте что у вас были сыновья и мужья. Главное не забывайте про рузкиесваихнебрасают
показати весь коментар
07.06.2022 11:47 Відповісти
Москву сожгли. Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили.
Медведев сын, Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план (с)
показати весь коментар
07.06.2022 11:54 Відповісти
так ваапче сей кресер в украинском море черном никада не был ! он скрепно охранял мацковский кремль от вторжения пуйла из бункерного сортира ! МАЦКВА ВПЕРДЕ !
показати весь коментар
07.06.2022 11:57 Відповісти
что значит замалчивать, весь мир знает где этот крейсер. якась дурня, чеснослово.
показати весь коментар
07.06.2022 12:09 Відповісти
І чорнава моря ні сущіствуєт
показати весь коментар
07.06.2022 12:20 Відповісти
существует. у меня на огороде. как настоящий укр я его сам вырыл.
показати весь коментар
07.06.2022 12:24 Відповісти
офуенно фажная информация... если разведка добывает такую офуенно фажную информацию, то такую разведку надо разогнать нафуй...
показати весь коментар
07.06.2022 12:36 Відповісти
место на пую у пуйла тобой занято.
показати весь коментар
07.06.2022 12:48 Відповісти
Камень на шею и в море. Чего там цацкаться с дол...ми.
показати весь коментар
07.06.2022 12:46 Відповісти
у пуйла в сортире им будет комфортнее.
показати весь коментар
07.06.2022 12:53 Відповісти
Крейсер "Москва" идет нах*й под мотив - «В море ветер, в море буря…» (оставайся, мальчик, с нами...)

https://youtu.be/snbElreZqNo
показати весь коментар
07.06.2022 14:16 Відповісти
Только крейсер их не понял
Продолжал стрелять, падлюка.
Города нам разрушая в Украине день за днем
И тогда Нептун взбесился,
И ракетами прицельно
Моряков отправил ***** Вместе с русским кораблем!
показати весь коментар
07.06.2022 14:17 Відповісти
 
 