В Росії суд визнав перелік загиблих в Україні військових держтаємницею. Тепер інформацію про них видаляють із сайтів
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Міський суд Світлогорська Калінінградської області задовольнив позов військових прокурорів, які вимагали заборонити розповсюдження переліку загиблих на війні з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський сайт 74.ru.
Сайт повідомив, що змушений видалити "сторінку пам’яті військовослужбовців, загиблих під час спецоперації в Україні".
Прокурори 73 військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту добилися, що суд визнав спісок загиблих в Україні військових інформацією, розповсюдження якої заборонене на території РФ. Тепер сайти, що публікують такі списки, можуть визнати такими, що містять інформацію, розповсюдження якої в Росії заборонено. І внести до відповідного переліку.
Сайт 74.ru попередив, що змушений прибрати інфомрацію про загиблих. "Сподіваємося, що все тимчасово", - йдеться в повідомленні сайту.
Також відповідні переліки видалили новосибірський NGS, Чита.ру, красноярський NGS24, омський NGS55 та інші.
Максимальне покарання за статтею про розголошення державної таємниці у РФ становить 7 років в'язниці.
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ванюшек ніхто на Московії не рахував і не рахує
шах и мат