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В Росії суд визнав перелік загиблих в Україні військових держтаємницею. Тепер інформацію про них видаляють із сайтів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ворог,русня,мертвий,орк

Міський суд Світлогорська Калінінградської області задовольнив позов військових прокурорів, які вимагали заборонити розповсюдження переліку загиблих на війні з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський сайт 74.ru.

Сайт повідомив, що змушений видалити "сторінку пам’яті військовослужбовців, загиблих під час спецоперації в Україні".

Прокурори 73 військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту добилися, що суд визнав спісок загиблих в Україні військових інформацією, розповсюдження якої заборонене на території РФ. Тепер сайти, що публікують такі списки, можуть визнати такими, що містять інформацію, розповсюдження якої в Росії заборонено. І внести до відповідного переліку.

Сайт 74.ru попередив, що змушений прибрати інфомрацію про загиблих. "Сподіваємося, що все тимчасово", - йдеться в повідомленні сайту.

Читайте: Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про загиблих родичів, - ГУР МО

Також відповідні переліки видалили новосибірський NGS, Чита.ру, красноярський NGS24, омський NGS55 та інші.

Максимальне покарання за статтею про розголошення державної таємниці у РФ становить 7 років в'язниці.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
З часів Чінгіс-хана в московському улусі нічого не змінилось
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07.06.2022 11:53
+6
Еще уничтожьте всех родных и друзей кто их знал. Ато кто то проболтается
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07.06.2022 11:57
+6
На..рать вообще, что там свинота удаляет не удаляет. Главное, чтобы дохли регулярно и побольше.
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07.06.2022 12:05
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Видаляють з сайтів. Де ті сайти на яких була така інфа? Чи вони з Цензора видаляють?
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07.06.2022 11:53 Відповісти
патамушо журналисты не могут рот закрыть где они берут информацию про убитых. В ВК или местный сайт города в поиске "погиб на СВО" и вуаля куча ссылок с именами и адресами и считаем, так наши наперегонки хвастаются как они находят списки, а русишен все читает и мотает на ус.
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07.06.2022 12:16 Відповісти
З часів Чінгіс-хана в московському улусі нічого не змінилось
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07.06.2022 11:53 Відповісти
Как это по русски! 😊
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07.06.2022 11:55 Відповісти
Еще уничтожьте всех родных и друзей кто их знал. Ато кто то проболтается
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07.06.2022 11:57 Відповісти
Нічого, Анонімуси повернуть назад
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07.06.2022 12:01 Відповісти
в этом и заключается секретная операция ***** по истреблению мокшанского быдла...
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07.06.2022 12:01 Відповісти
На..рать вообще, что там свинота удаляет не удаляет. Главное, чтобы дохли регулярно и побольше.
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07.06.2022 12:05 Відповісти
засекретити архіви як по 2-й Світовій на 70 років з продовженням.

- ординсько-московський стиль - "Бабы еще нарожают - мы за ценой не постоим"

ванюшек ніхто на Московії не рахував і не рахує
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07.06.2022 12:10 Відповісти
Тонкости расейского выбора:



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07.06.2022 12:44 Відповісти
руснявьім самкам і без того було пох....
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07.06.2022 12:46 Відповісти
Войны нет, есть спецоперация, а в спецоперации все секретно....
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07.06.2022 12:49 Відповісти
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07.06.2022 14:05 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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07.06.2022 14:24 Відповісти
то есть погибших официально нет, ибо гос.тайна, доступа у родни убитых ХЕРоев к засекреченным данным нет, соответственно выплат за смерть куйзнает сколько там миллионов обещаных не будет,

шах и мат
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07.06.2022 15:22 Відповісти
Все одно стане все відомо
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07.06.2022 22:01 Відповісти
 
 