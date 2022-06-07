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Порошенко пояснив, де взяти кошти для відбудови України: Найбільшу частину заплатить Росія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко під час дебатів на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі пояснив, з яких джерел має фінансуватися відновлення та модернізація української економіки.

У дебатах, які модерував депутат польського Парламенту Павло Коваль, також взяли участь віце-канцлер та міністр закордонних справ ФРН (1998-2005) Йошка Фішер та провідний економіст Asian Infrastructure Investment Bank, Директор Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки та політичних наук Ерік Берглоф, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності". 

Порошенко вважає, що джерелами відновлення української екноміки мають бути заморожені російські активи, а також допомога союзників та приватні інвестиції.

"За це розплачуватиметься Росія. Минулого тижня Лондонська школа економічних і політичних наук організувала дуже хорошу зустріч з аналітиками, які підготували наукове обґрунтування того, що я хочу бачити. Представники Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії. І вони вже підготували деякі результати, відповідаючи на питання, хто буде платити", – пояснив Порошенко.

"Платитиме Росія замороженими рахунками і золотовалютними резервами. Платитимуть і російські олігархи, які будуть щасливі запропонувати половину своїх рахунків, щоб зняти з себе санкції, що є не найкращим варіантом. Але це однозначно мають бути репарації від Росії. Як пропозиція, можемо поговорити про спеціальний податок на російський газ чи нафту. Отже, найбільшу частину – 3 чи 4 сотні мільярдів доларів заплатить Росія", – наголошує Порошенко.

"Ми знайдемо шлях домогтися правосуддя, включаючи і судові рішення. Наприклад, коли Росія атакувала нас у Керченській протоці, ми пішли в Гамбурзький трибунал і отримали рішення про негайне звільнення українських військових кораблів і солдат. І це було зроблено за місяць, ми мали судове рішення. Чому б нам так не зробити зараз? Ми маємо міжнародні суди, і я як президент маю два кейси проти Росії, де йдеться про російську агресію в Криму та фінансування тероризму", – вважає Порошенко.

"Частина грошей буде від Європи, яка буде донором, щоб допомогти нам. І вони будуть спрямовані не на відбудову, а на реформи і модернізацію, щоб відповідати критеріям ЄС", – пояснює п’ятий президент.

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Порошенко також зазначив, що потрібно надати механізми для захисту приватних іноземних інвестицій в українську економіку.

"Чому ми не можемо, наприклад, застрахувати їх в Україні від політичного, безпекового та військового ризиків? Це стимулюватиме гроші не лише платників податків", – також пропонує Порошенко.

"Дивіться, у нас є всі механізми, які нам потрібні, у нас є цілий світ. Ми маємо завдання депутінізувати Росію. І ми маємо діяти швидко. Це стосується і надання статусу, а також майбутнього членства в ЄС, і Плану дій щодо членства в НАТО", – резюмує Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
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07.06.2022 12:21
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07.06.2022 12:20
+18
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07.06.2022 12:17
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А де апартаменти в Лондоні? Віли в Португалії та Італії?!
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07.06.2022 13:37 Відповісти
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07.06.2022 12:28 Відповісти
Ленка , продай хотя би квартиру і Ялті , бо якось соромно, що ви оплачуєте комунальні послуги окупантам ,
навже вам не вистачить вілли в Італіі і свіжепридбаного будиночка
За 9 мілліонів доларів в Ізраїлі ? 🙂
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07.06.2022 12:46 Відповісти
Серйозно ?? 9 млн ?? У ЛА суперзірки Голівуду і то менше платять.
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07.06.2022 12:56 Відповісти
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07.06.2022 13:17 Відповісти
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07.06.2022 17:32 Відповісти
Не знаю,як у ЛА,а от у Холоні пересічна квартирка десь 160-200м.кв. коштує десь 1-1.2 мільйона $.
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07.06.2022 13:41 Відповісти
Нє, я точно не знаю, чи Порох сам ті склади підпалював, чи йому ФСБ допомагало ...

Блін, у нас війна, а Victor Frey не може допустити, що ФСБ таки до нападу готувалося.
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07.06.2022 13:01 Відповісти
гуляет сёдня се по лондону нет шоб гуманитарку какахметов раздавать
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07.06.2022 12:24 Відповісти
Стара фотка. Зараз у Лондоні жара. А на фото, мужик з сином у курточках
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07.06.2022 12:26 Відповісти
https://kraina.biz.ua/editor3/108020/
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07.06.2022 18:41 Відповісти
Лять,когда он там только не гуляет и в одном и том же ракурсе -прям день сурка каждый раз
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07.06.2022 12:51 Відповісти
До тогож ще й подвоївся!
Один у Лондоні гуляє(фото),інший на економічному форумі спілкується(стрім)!
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07.06.2022 13:44 Відповісти
Вранье, фотка была в воскресенье, форум сегодня,как то не вяжется,да квартира в Холоне 1.8 мил шекелей(подeли на 3.5),командировка была до 2.6,но во всем виноват таки ЗЕ, смотрите на пальцах, когда был Гетман, не стреляли и не было войны
Пришел ЗЕ и сразу война,не убежал,таки точно зрада , неньку продать хочет
Венгры сказал что он больной на голову и нарик , помните фото с дорожками,точно зрада
что там еще,а Минск 3 не хочет и Стамбул 1 тоже,точно зрада
Вы правы давайте попросим у братского народа и на коленях у ПУ,остановится и мы в порыве все как один,выгоним наркоманов,поставим Гетьмана и подпишем Минск 3 , отдадим все до Приднестровья(зачем нам Азовское и черные моря),мы же украинцы ,значит копайся в черноземе и дерьме,за это наши братья и Бамбас кормить нас будут,поддерживаю 100%(только пристрелите меня) не хочу жить такой стране,где я буду или рабом или куском дерьма,уж лучше умереть чем жить так
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07.06.2022 16:43 Відповісти
У зебілів і рашистів один - ворог - Порошенко. Тому у них однакові методички
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07.06.2022 12:28 Відповісти
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07.06.2022 12:38 Відповісти
"Сергей Лавров в целом положительно оценивает работу украинского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Владимир Зеленский за 5 месяцев смог сделать то, что его предшественник Петр Порошенко не делал годами. В частности, в нескольких пунктах на юго-востоке Украины удалось развести войска."
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07.06.2022 15:22 Відповісти
Вообще то вопрос о репарациях (компенсациях) за нанесенную и наносимую разруху должен был поднят еще месяца 2 назад. Уже был бы наработан материал на эту тему.
ps: но подозреваю, что Зе и ОП могут отказаться от компенсаций.
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07.06.2022 12:36 Відповісти
нє, відмовитись вони не можуть - ООН повинне їх заставити !
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07.06.2022 12:53 Відповісти
Зпочатку (років 5-10) буде "допомога союзників та приватні інвестиції", а вже потім, після судів, мабуть, можна буде розраховувати на репарації, або конфісковані російські активи.
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07.06.2022 12:52 Відповісти
Зелемойским чувакам Кучмы никто ничего не даст...
Ответ прост...коломойка просил 100 ярдов у путлера задолго до войны...
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07.06.2022 13:08 Відповісти
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07.06.2022 13:22 Відповісти
"Отже, найбільшу частину - 3 чи 4 сотні мільярдів доларів заплатить Росія", - наголошує Порошенко.
А чому не усе ? Хай беруть кредити для виплат. Усім вигідно, Захід отримає відсотки, ми - швидкі гроші, не чекатимемо десятиріччя.
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07.06.2022 13:19 Відповісти
Послухай його уважно! Його зрозуміли ті,хто був на форумі.
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07.06.2022 13:49 Відповісти
помню, весной 14 года кто-то призывал снимать передвижения ВСУ и передавать московитам
имя помню - Елена, а фамилия её слишком известная, чтобы называть здесь
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07.06.2022 13:22 Відповісти
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07.06.2022 13:23 Відповісти
Лєнка-апалченка.
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07.06.2022 13:50 Відповісти
Стидоба і лють 😠
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07.06.2022 13:53 Відповісти
Це той чувак який створив ******* армію якої до нього не було.
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07.06.2022 13:49 Відповісти
В воздухе повис немой вопрос № 1: А мы, что уже войну выиграли? Или наши "успехи" на фронте позволяют говорить о скором выиграше? К чему эти воздушные замки? Нет важнее задач?
В воздухе повис немой вопрос № 2: Государство, где от коррупции сгнили ВСЕ государственные структуры и институты, с азартом рассуждает о сотнях млрд. $ на послевоенное восстановление.
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07.06.2022 13:37 Відповісти
У Боневтіка ще більший розмах на відбудову.
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07.06.2022 13:45 Відповісти
Є варіант пошитя капців боневтіком.
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07.06.2022 13:52 Відповісти
Ви не виграли й не виграєте, виграє Україна. Без варіантів. І відновлення буде не більшою частиною, а ПОВНІСТЮ за рахунок РФ. Заплатити повинен винний. Якщо, навіть, Захід надасть якісь кошти, то це має бути лише кредит, який гаситиме РФ чи її спадкоємці, причому, з процентами.
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07.06.2022 13:50 Відповісти
Делёж неубитого медведя это традиция. В то время как ситуация на фронте всё хуже и хуже, идут фантазии о том, забирать у Рашки только Крым или Кубань с Белгородом тоже прихватить...
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07.06.2022 14:07 Відповісти
Все буде Украіна , без кацапів та бенягнид 😠
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07.06.2022 13:56 Відповісти
Без рішення міжнародного суду розраховувати на гроші рашиста,хрин один,що 20 літня пані буде розраховувати на те, що її трахне імпотент.ММожна було би зробити пару км ямкового ремонту за гроші бабломойского.котрі заблокувала американська юстиція..але "зе " не буде вимагати повернення грошей українців у свого фінансового спонсора.
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07.06.2022 14:10 Відповісти
Участь та виступи Петра Порошенка на міжнародних форумах\конгресах - це саме та стихія. де Порошенко вражає та володіє аудиторією своїми ораторськими здібностями та переконаннями. що сприяє зміцненню та розширенню антипутінської коаліції у боротьбі з російською агресією та надання Україні важкого озброєння. ******** техніки. фінансової допомоги.
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07.06.2022 14:59 Відповісти
"специальном налоге на российский газ" - нет уж хватит спецналогов, только бесплатный газ для населения оплата только доставки лет на 50, знаем эти схемы нам платить за газ по 22 тысячи, а спеналоги зелени в карман, хватит уже.
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07.06.2022 15:34 Відповісти
Я не вірю, що бо дай одна копійка руснявих піде в наш карман. Там лоббіюють ці гроші як можуть. Якщо примусово віддадуть ті гроші, наживуть собі біду. Тому те бабло так і буде вічно заморожене, а потім років через 5 передана русні, бо знайдеться та добра людина, яка в цьому прийме участь за рад куска.
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07.06.2022 16:03 Відповісти
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07.06.2022 16:16 Відповісти
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