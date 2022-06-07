У РФ свинцеві заводи опинилися на межі закриття через відсутність експорту, - ЗМІ

Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Частина підприємств перебуває на межі закриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Економічна правда" з посиланням на "Комерсант".

За даними газети, на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Зазначається, що частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності. Видання нагадує, що експорт необробленого свинцю в ЄС практично зупинився у березні через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій, а з 10 липня такі поставки будуть заборонені в рамках п'ятого санкційного пакету ЄС.

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Для вивезення свинцю в інші країни з 16 травня по 15 листопада 2022 року виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, проте Мінпромторг РФ досі не видав компаніям жодної ліцензії і не повідомив, коли вони з'являться, пише "Комерсант". У відомстві виданню повідомили, що зараз "ведеться робота з переорієнтації експортних постачань у бік Східного регіону", але не відповіли на запитання щодо причин затримки видачі ліцензій.

В уряді РФ газеті заявили, що ліцензування експорту "направлено на попередження дефіциту свинцю до РФ в умовах зовнішніх обмежень". Проте нестачі свинцю цього року в країні не очікується: після зупинки автомобільної промисловості попит на сировину для акумуляторів упав майже наполовину, стверджує газета.

У сьогоднішніх умовах перспективним напрямком для експорту свинцю в РФ міг би стати Китай, який купує майже 90% свинцевих концентратів, що виробляються в Росії, заявила експерт-аналітик ІПЕМ Анастасія Смольникова. Проте головні заводи перебувають у центральній частині Росії, тому під час поставок у КНР можуть виникнути логістичні труднощі, зазначила вона.