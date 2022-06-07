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Прикордонник на Рівненщині передавав окупантам інформацію про офіцерів Нацгвардії для їхньої подальшої ліквідації, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Рівненщині прикордонника підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними ОГП, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта. Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства - для їхньої подальшої ліквідації.
Працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
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+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
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це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......