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Прикордонник на Рівненщині передавав окупантам інформацію про офіцерів Нацгвардії для їхньої подальшої ліквідації, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

огп

На Рівненщині прикордонника підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними ОГП, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта. Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства - для їхньої подальшої ліквідації.

Працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Чергова мерзенна гнида...
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07.06.2022 12:57
+21
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПРИГОВОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 13:11
+17
на гіляку гандона!
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07.06.2022 13:07
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Чергова мерзенна гнида...
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07.06.2022 12:57 Відповісти
підозру тільки вручили,а чому не затримали?
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07.06.2022 13:00 Відповісти
на гіляку гандона!
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07.06.2022 13:07 Відповісти
На палю ****** виродка..!
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07.06.2022 13:08 Відповісти
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПРИГОВОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 13:11 Відповісти
По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ -РАССТРЕЛ ИЛИ ПОВЕСИТЬ ,ЧТОБЫ ДРУГИЕ ГНИДЫ БОЯЛИСЬ ‼️САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ -ЗРАДА‼️
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07.06.2022 14:09 Відповісти
Скільки з такими виродками можна панькатись, ще судити їх, годувати в сізо, для чого затягувати, якщо все всі знають, що воно творило.
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07.06.2022 13:15 Відповісти
Мы живем среди гнид. Торгуют волонтеркой, наводят ракеты. Сливают базы данных и планы укреплений. Стучат на соседей. Переводят бабло в Россию. Список можно продолжать до бесконечностию
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07.06.2022 13:30 Відповісти
Так было всегда, везде и во все времена. Не бывает 100% поддержки. Всегда найдутся иуды.
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07.06.2022 13:41 Відповісти
Ну іуди вгагалі -то приклад єдності
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07.06.2022 13:56 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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07.06.2022 13:42 Відповісти
а что так... почему говорит прокурватура, а не те, кто должен заниматься контрразведкой... быканов, наверное, сильно забухал, переживает...
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07.06.2022 13:49 Відповісти
и это такие свои граждане Украины
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07.06.2022 13:51 Відповісти
Повесить вместе с семьей.
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07.06.2022 14:02 Відповісти
Який нах "прикордонник"? То якийсь черговий клоун з сбу-фсб.
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07.06.2022 14:17 Відповісти
Расстрел на месте,гниды
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07.06.2022 15:44 Відповісти
 
 