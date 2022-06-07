Прикордонник на Рівненщині передавав окупантам інформацію про офіцерів Нацгвардії для їхньої подальшої ліквідації, - Офіс Генпрокурора

На Рівненщині прикордонника підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними ОГП, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта. Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства - для їхньої подальшої ліквідації.

Працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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