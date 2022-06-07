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ЗСУ відбили частину Сєверодонецька, росіяни поновлять атаки на Ізюм, - розвідка Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти мають намір змістити акцент своїх атак на Ізюм Харківської області.
Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британці зазначили, що українські захисники відбили у загарбників частину Сєвєродонецька Луганської області. Окрім цього, "застопорилося" просування росіян на попаснянському напрямку.
"Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюму свідчать про те, що Росія готується відновити дії на північному напрямку", - йдеться у повідомленні.
На думку британських розвіників, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні, Росія повинна домогтися прориву хоча б на одному із цих напрямків.
Топ коментарі
+16 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар07.06.2022 13:05
+12 Мобильный крематорий
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+9 Влад Воланд
показати весь коментар07.06.2022 13:19
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Оригінал: Reports of heavy shelling near Izium suggests Russia is preparing to make a renewed effort on the northern axis.
Тобто: Повідомлення про важкі обстріли біля Ізюма можуть означати, що Росія готується відновити зусилля на північній осі.