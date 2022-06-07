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ЗСУ відбили частину Сєверодонецька, росіяни поновлять атаки на Ізюм, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,навчання,зсу

Російські окупанти мають намір змістити акцент своїх атак на Ізюм Харківської області.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британці зазначили, що українські захисники відбили у загарбників частину Сєвєродонецька Луганської області. Окрім цього, "застопорилося" просування росіян на попаснянському напрямку.

"Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюму свідчать про те, що Росія готується відновити дії на північному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Якщо ЗСУ підуть із Сєверодонецька, це не буде "трагедією", - Данілов

На думку британських розвіників, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні, Росія повинна домогтися прориву хоча б на одному із цих напрямків.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Може й поновлять... атаки... на Ізюм. Тільки арта модна вже у Харкові. Велкам ту зе кульок
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07.06.2022 13:05
+12
Скучаю по тем временам, когда горели склады и нефтебазы свинарника.
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07.06.2022 13:02
+9
Потрібно дрони камікадзе багато всю арту вибивати.
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07.06.2022 13:19
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Скучаю по тем временам, когда горели склады и нефтебазы свинарника.
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07.06.2022 13:02 Відповісти
Може й поновлять... атаки... на Ізюм. Тільки арта модна вже у Харкові. Велкам ту зе кульок
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07.06.2022 13:05 Відповісти
Артилерія у росіян працює постійно, як мінімум відводячи увагу на себе. На справді їх розбити не так і складно, достатньо використати їхню ж тактику проти них. Але втрати будуть чисельні.
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07.06.2022 13:09 Відповісти
Потрібно дрони камікадзе багато всю арту вибивати.
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07.06.2022 13:19 Відповісти
Привази.
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07.06.2022 13:41 Відповісти
Для цього є верховний головнокомандувач він нехай приносе.
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07.06.2022 14:22 Відповісти
Що за дурня "атаки кацапів на Ізюм"? Вони ж окупували Ізюм вже кілька тижнів тому. Самі себе атакують?
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07.06.2022 13:18 Відповісти
Мабуть переплутали. По карті на Liveuamap видно, що рухаються від Ізюма на Слов'янськ.
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07.06.2022 13:33 Відповісти
То, як зазвичай, рівень перекладу.
Оригінал: Reports of heavy shelling near Izium suggests Russia is preparing to make a renewed effort on the northern axis.
Тобто: Повідомлення про важкі обстріли біля Ізюма можуть означати, що Росія готується відновити зусилля на північній осі.
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07.06.2022 13:38 Відповісти
Ви хоч у оригіналі читали?
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07.06.2022 13:54 Відповісти
Хіба не бачите, що у дописувача кацапська щелепа. Який там оригінал?
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07.06.2022 14:04 Відповісти
скорее всего это твой херовый уровень знаний английского
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07.06.2022 14:06 Відповісти
Кілька місяців, якщо бути точніше, то 2 місяці, як окупували повністю Ізюм
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07.06.2022 17:42 Відповісти
Досить вже аналітики! Давайте нам танки та ракети!
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07.06.2022 13:18 Відповісти
Все таки Гайдай був правий. Вчора взагалі вдалося взяти під контроль 80 чи навіть 90% міста.
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07.06.2022 14:53 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.06.2022 15:14 Відповісти
 
 