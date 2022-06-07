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Білоруська армія розпочала заняття "з переведення з мирного на воєнний час"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Збройні сили Білорусі проводять комплекст тренувань із бойової готовності.

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що заняття проводять після чергового призову та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

Також читайте: Білорусь може збільшити чисельність війська до 80 тис., - Генштаб

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Я человек не глубоко верующий в бога, но с недавнего времени молю Боженьку об одном!! Дай мне силы дожить до того дня когда сдохнет вся эта мразина - сраный путлер, ублюдок лука, медведь и т.д. Сильно молю!!! Колхозник сраный!!!
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07.06.2022 13:11
+20
Лукашенко : "як не дожену, то хоч зігріюся зі своїми отвлєкающімі маньоврамі".. Я уявляю як він боїться за своє крісло і за своє життя.
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07.06.2022 13:05
+20
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07.06.2022 13:12
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началося.... бацька йде на тракторах
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07.06.2022 13:02 Відповісти
https://youtu.be/78w9U_4zQ1U
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07.06.2022 19:49 Відповісти
Лукашенко : "як не дожену, то хоч зігріюся зі своїми отвлєкающімі маньоврамі".. Я уявляю як він боїться за своє крісло і за своє життя.
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07.06.2022 13:05 Відповісти
бульбаші давай нестидайтесь.заходьте.на вас чекає барбекю💯😂
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07.06.2022 13:06 Відповісти
печеный картофель с соусом Аризона
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07.06.2022 13:13 Відповісти
Я человек не глубоко верующий в бога, но с недавнего времени молю Боженьку об одном!! Дай мне силы дожить до того дня когда сдохнет вся эта мразина - сраный путлер, ублюдок лука, медведь и т.д. Сильно молю!!! Колхозник сраный!!!
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07.06.2022 13:11 Відповісти
Зєля нічим не кращий, зовсім нічим
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07.06.2022 13:58 Відповісти
Зеля ни по каким параметрам не дотягивает до этих ублюдков, как и недотягивает и до уровня лидеров цивилизованных стран. Потому что Зеля просто 0, зеро, оно ни с силой добра, оно не с силой зла. Оно просто 0. ZERO.
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07.06.2022 14:49 Відповісти
Він з Колмойшою, грощі це його єдиний стимул, все інше гра на публіку актора.
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07.06.2022 23:25 Відповісти
Ну, дык. А еще столько всего нужно сделать. На Украину напасть, это вам не молния на джинсах заела после шестого бокала пива. Вы, Владимир Владимирович, меня не торопите. Я подготовлюсь - как надо, а потом - ка-а-ак нападу! Аж самому страшно.
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07.06.2022 13:11 Відповісти
Спектакль для пуйла.
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07.06.2022 13:12 Відповісти
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07.06.2022 13:12 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ НАТО И ЕС ПРЕДУПРЕДИЛИ ЛУКУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ УЧАСТИЯ В ВОЙНЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 13:14 Відповісти
Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
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07.06.2022 13:18 Відповісти
Ну и харю отожрал...
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07.06.2022 13:43 Відповісти
Переживает,много пьет и много закусывает
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07.06.2022 18:49 Відповісти
Ще один братский" народ на чолі з бульбофюрером нелегітимним, згиньте суки, бо навчання ваші вам не допоможуть.
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07.06.2022 13:21 Відповісти
Трепло, у меня в квартире жили два айтишника из Белоруси, бежавшие во времена митингов и репрессий. И многие мои друзья держали кулаки за протестующих. А вот рашка ржала с них. Теперь удобряет своим дерьмом нашу Святую землю. Так что завали лаптеногий. Народ Белоруси за Украину и только рашиская шваль мнящая себя братом вносит раздор в отношеничх других напродов.
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07.06.2022 14:04 Відповісти
і ті твої айтішники тихцем виконували завдання з підготовки до навали *****, овечки ху..ві...А ти й повівся на казки ягняток із засланої до України москальської ДРГ.
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07.06.2022 18:20 Відповісти
Так це "Лука" особисто авіапальне заливав у баки російських літаків? Власноручно відкрив для кацапів білоруські склади ***********, якими вони Україну бомбили? Передав свої танки і САУ з білоруських баз зберігання? У нас під Михайло-Коцюбинським до цих пір звалище згорілої вашої техніки! І розбили її саме білоруські льотчики - бо "змагары" "забаялися" іти на Чернігів - під наші снаряди й кулемети і втекли назад в БРСР! Відмовляв у лікуванні білорусам, бо передав запаси медикаментів та крові на лікування кацапів?Він особисто лише віддав розпорядження - випустить з тюрем білоруських "зеків", яких кацапи переодягли в свою форму - у селі Зайці тепер "сябров" ненавидять більше, ніж кацапів!
"Бомчик", тебе знову в ОАЦ "з цепу спустили"?
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07.06.2022 14:12 Відповісти
Що ти смердиш? Думаєш - твоє нутро КГБшне не розкусили? "Не ліпи горбатого" - Основна маса білорусів - тупі "терпіли" Вони себе саме такими показали за століття свого існування Бо з 16 століття ішли як бидло туди куди веліли "погоничі" - поляки росіяни французи чи більшовики І робили саме те що їм веліли Навіть Кастусь Калиновський воював не за ВКЛ а за "Жечь Паспаліту" А в ній керували усім поляки!
А щодо "обстрілів" - так я півтора місяці в блокаді відсидів І бомби з ракетами летіли з Білорусі нам на голови Так що не тринди "підмітайло" Твої потуги "пересрать нас з нормальною білоруською меншиною шляхом використання правди про те як білорусами "підтираються більше ЧОТИРЬОХ СТОЛІТЬ - марні! У мене під вікнами на блок-посту стояли хлопці з батальйону ОУН І серед них були білоруси Білоруси з Дніпра Так що не "смерди" - тобі тут вже давно "ціну склали"
А за " человека который сдаёт территории иСВОИХ СОЛДАТ в плен кацапской нечисти" я не голосував Якби ти не відпрацьовував "КГБшну копійку" - то звернув-би увагу на це. Людина за яку я голосував - стоїть "кісткою в горлі" тим хто "здавав території і своїх солдат"
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07.06.2022 15:19 Відповісти
Тренируются копать блиндажи?)))
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07.06.2022 13:22 Відповісти
Ні, траншеї пд браццкі могили
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07.06.2022 13:30 Відповісти
имитация и кручение вокруг голой жопы с единственной целью - оттянуть как можно больше украинских войск
насамом деле бульбафюрер сцыкло и аферист
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07.06.2022 13:22 Відповісти
Уже поздно. Напал бы в марте. или феврале был бы эффект. Сейчас . Может быть. Исключать нельзя. Но получат по мудям. И усатый это понимает. Все он понимает. Все перспективы. И свои в том числе. Он так ещё года два готовится будет. Уже жопой виляет пытаясь нащупать два стула, но по ходу ни одного уже нет. Бульбашыбудут одни в ближайшее время. Со стороны Европы санкции, с соседями разосрался. Кацапам буден не до него.
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07.06.2022 13:35 Відповісти
полк Калиновського зачекався мудішєвого вторгнення...
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07.06.2022 13:54 Відповісти
«Прайду няўхільна цяжкі шлях» - песня на словы дабраахвотніка Радзівона Батуліна ў выкананні таленавітай беларускай спявачкі. Гэты кліп прысвячаецца ўсім дзеючым і загінулым абаронцам Украіны. - https://www.youtube.com/watch?v=-lClJLJCheQ&ab_channel=MargaritaLevchuk.Soprano
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07.06.2022 22:20 Відповісти
А ми пам'ятаємо білоруса Михайла Жизньевського, який поклав своє життя за свободу у 2014 році:

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07.06.2022 22:51 Відповісти
Лука своей хитрой колхозной жопой отлично чует, что прямое участие войск РБ в войне против Украины, - это будет для него 100 % политическая смерть..
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08.06.2022 08:20 Відповісти
Когда-то сталину сралину принесли перевод инструкции Вермахта о том как в полевых условиях проводить мочеиспускание, по-шагово, по пунктам. Очевидцы говорят, что долго ржал, потом сказал что немцы у них никогда не выиграют. Сейчас этот бульбенфюрер со своими штабами будет плодить подобную чушь.
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07.06.2022 13:51 Відповісти
А как срать будет бацька пошагово и под автоматом, когда перетнёт границу. Ему надо харашо подумать, как ещё своего любимого ******** надо выкормить. Может остатся сиротой....
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07.06.2022 17:32 Відповісти
Бульбаші,запам*ятайте- як тільки рипнетесь на нашу державу- поляжете всі. Без варіантів. Бо для нас Україна- понад усе! А ви,чмошники,і далі в сраку цілуйте свого бульбофюрерка.
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07.06.2022 14:03 Відповісти
***
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Зараз вони звичайно не готові з нами воювати, але за 3-4 місяці цілком можуть сформувати боєздатну армію. З воєнної точки зору їх треба знищити в зародку.
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07.06.2022 14:49 Відповісти
От іди і знищуй, нулівка-провокатор. Твоїм московитським кураторам так бажається щоби Україну оголосити агресором, що за кинуту кістку наймають навіть повних недоумків.
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07.06.2022 16:34 Відповісти
Мій колишній начальник називав це "ІКД". Тобто "імітація кіпучєй дєятєльності".
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07.06.2022 20:52 Відповісти
Одне питання-а воно їм потрібно?
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08.06.2022 05:06 Відповісти
как же достал этот чык-чырык.
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08.06.2022 07:51 Відповісти
 
 