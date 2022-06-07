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Білоруська армія розпочала заняття "з переведення з мирного на воєнний час"
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Збройні сили Білорусі проводять комплекст тренувань із бойової готовності.
Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.
В міністерстві зазначили, що заняття проводять після чергового призову та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.
Топ коментарі
+27 Сергей Иванченко 01727d49
показати весь коментар07.06.2022 13:11
+20 мврина
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+20 Serg Serg 94650416
показати весь коментар07.06.2022 13:12
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"Бомчик", тебе знову в ОАЦ "з цепу спустили"?
А щодо "обстрілів" - так я півтора місяці в блокаді відсидів І бомби з ракетами летіли з Білорусі нам на голови Так що не тринди "підмітайло" Твої потуги "пересрать нас з нормальною білоруською меншиною шляхом використання правди про те як білорусами "підтираються більше ЧОТИРЬОХ СТОЛІТЬ - марні! У мене під вікнами на блок-посту стояли хлопці з батальйону ОУН І серед них були білоруси Білоруси з Дніпра Так що не "смерди" - тобі тут вже давно "ціну склали"
А за " человека который сдаёт территории иСВОИХ СОЛДАТ в плен кацапской нечисти" я не голосував Якби ти не відпрацьовував "КГБшну копійку" - то звернув-би увагу на це. Людина за яку я голосував - стоїть "кісткою в горлі" тим хто "здавав території і своїх солдат"
насамом деле бульбафюрер сцыкло и аферист
сталинусралину принесли перевод инструкции Вермахта о том как в полевых условиях проводить мочеиспускание, по-шагово, по пунктам. Очевидцы говорят, что долго ржал, потом сказал что немцы у них никогда не выиграют. Сейчас этот бульбенфюрер со своими штабами будет плодить подобную чушь.
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?