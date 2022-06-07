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Росія хоче знищити не тільки українців, але й поставити світ на межу голоду, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія хоче поставити світ на межу голоду. Уникнути цього можна лише допомагавши Україні.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія знищила другий за величиною зерновий термінал в Україні. Мільйони людей по всьому світу зіткнуться з проблемою продовольчої безпеки.
Апетит Росії зростає. Тепер вони хочуть не тільки знищити українців, а й поставити світ на межу голоду. Допомога Україні допоможе цього уникнути", - йдеться в повідомленні.
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Влідімір Путін - великий підрахуй. Певно, і «спецоперацію» він планував, рахуючи подібними методами. По перше, він сильно округлив числа. 22 мільйони тон - це 2,84% світової пшениці врожаю 2021 року. По друге, некоректно співвідносити цей об'єм пшениці з річним врожаєм, так як його мали експортувати приблизно до кінця липня, тобто за півроку. Його коректно порівнювати з половиною минулорічного врожаю. Тобто цей об'єм становить 5,68% світового ринку зерна за півроку і 1,13% світового продовольства за цей період. Здається небагато. На жаль, ринок не працює так, що кожен стане їсти на 1,13% менше в ці півроку. Жителі багатих країн їстимуть стільки ж, як завжди. А мільйони найбідніших будуть змушені скорочувати свій раціон досить помітно. Населення світу вже досягло 8 млрд. ООН і The Economist прогнозують, що голодуватимуть від 250 до 400 млн. людей.
Припустимо, що якраз 5,68% або 450 млн. населення будуть змушені скоротити своє споживання хліба. З них половина або 225 млн. більш ніж вдвічі. Це співвідноситься з даними ООН і The Economist. Я сам прожив понад 3 роки в бідній африканській країні і бачив, що хліб становить близько половини раціону у мільйонів найбідніших. І таких людей в світі сотні мільйонів. За моїми відчуттями до 50 мільйонів людей ризикують померти з голоду. І в основному це будуть діти. Так вже склалося, що в країнах найбільшого ризику багатодітні сім'ї і діти в них не в пріоритеті, батьки будуть годувати в першу чергу себе.
Але для людожера Владіміра Путіна десятки мільйонів дітей це ж незначно, менше 1% населення планети. Подумаєш, які дрібниці.