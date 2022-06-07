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війна (56620) Маріуполь (2821) пенсіонери (476)

Окупанти підрахували кількість пенсіонерів у Маріуполі: Їх втричі менше, ніж до початку вторгнення РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Пенсійний фонд терористичної "ДНР" підрахував наявну кількість пенсіонерів в Маріуполі - 46 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

 Зазначається, що частка літніх людей в структурі наявного населення Маріуполя зросла в 2 рази.

Загалом населення міста зменшилося в 5 разів:

~ 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;
~ 50-70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;
~ 47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію Росії та Білорусі;
більше 22 тисяч вбито російськими військами;
~ 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
А я вам напомню результаты последних выборов в горсовет Марика:
• «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);

• «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);

• Партия Шария - 7,9% (5 мест);

• «Сила людей» - 6,2% (4 места);

• «Слуга народа» - 5,1% (4 места).

84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит
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07.06.2022 13:32
+6
А якби вибори відбулись після цієї війни, цікаво як би далі голосували, здається мені, що змін майже не буде...
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07.06.2022 13:38
+1
зато баз нациков, только свои..., им еще мозги там прополощут и они "освободителям" будут памятники ставить в каждом разрушенном дворе...
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07.06.2022 13:51
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и что, звиздец рехферендуму, кто ж тЯперь молодым жизнь испортит, та, а!?
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07.06.2022 13:29 Відповісти
А я вам напомню результаты последних выборов в горсовет Марика:
• «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);

• «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);

• Партия Шария - 7,9% (5 мест);

• «Сила людей» - 6,2% (4 места);

• «Слуга народа» - 5,1% (4 места).

84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит
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07.06.2022 13:32 Відповісти
А якби вибори відбулись після цієї війни, цікаво як би далі голосували, здається мені, що змін майже не буде...
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07.06.2022 13:38 Відповісти
Плохо вам кажется.
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07.06.2022 15:28 Відповісти
зато баз нациков, только свои..., им еще мозги там прополощут и они "освободителям" будут памятники ставить в каждом разрушенном дворе...
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07.06.2022 13:51 Відповісти
Очень показательно. Теперь они за Путина будут голосовать.
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07.06.2022 13:53 Відповісти
Украине необходимо поднять все возможные данные по Мариуполю и не только по Мариуполю - нужно привлекать банковские данные украинцев из Мариуполя включая фотографии и семейное состояние, количество детей и.т.д, чтобы восстановить всех жителей кто проживал в Мариуполе до оккупации и кто остался после. Это позволит криминалистам установить полную картину преступлений рашки и ее осуждением в международных судах. Ни одно преступление не должно быть упущено - ответить должны за все.
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07.06.2022 13:57 Відповісти
Но содержание всех пенсов, в том числе и мёртвых, льготников, мамок повесят конечно же на Украину.
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07.06.2022 13:59 Відповісти
пенсии платить тогда кому, если в 3 раза уменьшилось? Сепары вместе с хозяевами оприходуют всю пенсию. пройдут через блок посты как беженцы.
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07.06.2022 14:04 Відповісти
От так от, ми їм від сили 15тис трупами русні намололи, а вони повбивали наших людей в 2 раза більше. Мерзоті русняві! А всі і далі, "живу в Україні, но гаварить буду па руски" тьху огидно!
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07.06.2022 15:54 Відповісти
***** разменял 30к солдат на миллион наших граждан и наши замли. Пока что он в выиграше
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07.06.2022 16:17 Відповісти
 
 