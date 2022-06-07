Окупанти підрахували кількість пенсіонерів у Маріуполі: Їх втричі менше, ніж до початку вторгнення РФ
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Пенсійний фонд терористичної "ДНР" підрахував наявну кількість пенсіонерів в Маріуполі - 46 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Зазначається, що частка літніх людей в структурі наявного населення Маріуполя зросла в 2 рази.
Загалом населення міста зменшилося в 5 разів:
~ 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;
~ 50-70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;
~ 47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію Росії та Білорусі;
більше 22 тисяч вбито російськими військами;
~ 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.
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