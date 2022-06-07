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Міносвіти змінить програми з історії та зарубіжної літератури. "Війну і мир" приберуть

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

школа

Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів - захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується змін до навчальних програм українських шкіл. Відповідно до наказу МОН зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", - сказав Вітренко.

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За словами Вітренка, в першу чергу це зміни до навчальних програм з предмета "Захист Вітчизни".

"Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", - сказав Вітренко.

Також, як додав заступник міністра, зміни будуть внесені в навчальні програми з зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії.

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За його словами, із зарубіжної літератури буде виключено, наприклад, роман Льва Толстого "Війна та мир". "Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії , робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди", - сказав Вітренко.

Він додав, що також опрацьовується питання видання нових підручників. Також буде підготовлено методику викладання, з урахуванням внесених змін у навчальні програми.

Стосовно того,чи залишиться в програмі хтось з російських письменників, Вітренко зазначив, що зараз йдуть дискусії стосовно цього питання, але програма зарубіжної літератури буде оновлена.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Толстой, Пушкін - це Соловйови своїх епох, які прославляли кцпський нацизм.
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07.06.2022 13:34
+9
Нарешті не пройшло і сто років!Шкарлета у відставку навсяк випадок
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07.06.2022 13:34
+9
Взагалі-то є дві редакції "Тараса Бульби" - до царської цензури і після... От нецензуровану можна цілком вчити, вона цілком нормальна і збереглася!
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07.06.2022 13:38
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Нарешті не пройшло і сто років!Шкарлета у відставку навсяк випадок
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07.06.2022 13:34 Відповісти
Має бути такий міністр культури, який прочитав "Холодний Яр" Юрія Горліс- Горського.
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07.06.2022 13:54 Відповісти
Все одно я в міністри не піду, хоч прочитав. 😊
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07.06.2022 13:57 Відповісти
І "Чорний ворон" Шкляра
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07.06.2022 14:50 Відповісти
Толстой, Пушкін - це Соловйови своїх епох, які прославляли кцпський нацизм.
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07.06.2022 13:34 Відповісти
Той же автор:

Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
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07.06.2022 13:43 Відповісти
"Киев за три дня" своего времени, только в рифму.
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07.06.2022 13:46 Відповісти
Какое безвкусное дерьмище с кривым слогом.
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07.06.2022 13:44 Відповісти
Після вчорашньої реєстрації вирішив почати з віршів на Цензорі?!
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07.06.2022 13:52 Відповісти
От нахіба?
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07.06.2022 14:45 Відповісти
В 90-х роках Війна і мир ще були в програмі, потім увели Анну Кареніну, останнім часом Толстого не вивчали
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07.06.2022 13:45 Відповісти
Тогда никакого нацизма не было. А Пушкин никогда царизм не прославлял.
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07.06.2022 13:48 Відповісти
Не все так однозначно? Та невже? Я можу тут все засипати цитатами. Якщо не було слова «нацизм», то це ще не означає, що не було нацизму.
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07.06.2022 13:52 Відповісти
Приблизно настільки, наскільки Маргарита Симоньян - вірменська нацистка.
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07.06.2022 14:16 Відповісти
Та чого лише «Кавказский пленник» і «Полтава» варті, не кажучи вже про цитоване вище «Клеветникам России».

Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов…
Но се - Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!

Або

И нет его - и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи.

Або

Мне бой знаком - люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

Або

Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Та що там обговорювати?

Вєлікая Расія!

Русскій мечь сільнєє всєх!

Вайна - ета прєкрасна, нє ваєвал - нє мужчіна!

Русскіє царі вєлікалєпни і ярастни!
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07.06.2022 15:12 Відповісти
Перекладаю на ******* мову:
«Ми воюем со второй армией Европьі, наш соперник очень силен!»
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07.06.2022 15:33 Відповісти
Та не доводь цьому кацапу нічого. Ігнор дебілу.
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07.06.2022 15:07 Відповісти
Окей
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07.06.2022 15:14 Відповісти
На самом деле ее уже давно прибрали по факту: уже лет как 50 это произведение практически не читают. Да и до этого тоже не особо...
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07.06.2022 13:34 Відповісти
Та ладно. У меня кресник 3 года назад проклинал эту ересь(ибо задали читать)
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07.06.2022 13:44 Відповісти
Мдааа....
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07.06.2022 14:03 Відповісти
Цікаво...

А як же ж я 40 років тому вивчав те, чого не було в програмі?
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Дочекався! Ось, Вам, Ніно Михайлівно!
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07.06.2022 13:36 Відповісти
Взагалі-то є дві редакції "Тараса Бульби" - до царської цензури і після... От нецензуровану можна цілком вчити, вона цілком нормальна і збереглася!
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07.06.2022 13:38 Відповісти
Кацапе , "нєпаліткарєктною" є цензурована версія цього роману по якій Бортко знімав свій прокацапський фільм . І ще одне . З якого буя тобі не дає спокою , що у нас в Україні ? Що хочемо забороняємо , що хочемо , те і дозволяємо . Ти коли свою рабсіюшку с калєн піднімати збираєшся ? Чи сидячи на пляшці такий подвиг годі зробити ?
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07.06.2022 14:04 Відповісти
зачем вобше изучать этих литераторов если в любом случае мозги промоют пропогандой))
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07.06.2022 13:36 Відповісти
Спасибо большое. Хоть мои внуки эту херь читать не будут
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07.06.2022 13:40 Відповісти
А кто её читал?!! 99.9% учеников пользуються КРАТКИМ изложением + отрывки из обрывков.
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07.06.2022 14:01 Відповісти
Никогда не читала всю эту лабуду, а на сочинениях всегда выручала
свободная тема...Тоже самое при поступлении в институт...
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07.06.2022 17:16 Відповісти
Выпиливать всю хрюскую "литературу" нещадно. Плевать, на визги "просвещенных", "интеллектуалов" и прочего дерьма, которое продвигает хрюске нарративы. Все, что идет из свинарника - вражеское. Это должно быть аксиомой до конца существования кацапии.
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07.06.2022 13:42 Відповісти
Литература как предмет уже давно "ушла в историю" (анахронизм), ее нужно вынести за рамки школьной программы (на факультативы, кто интересуется). Что касается "истории" (как школьного предмета) - самая неоднозназная и противоречивая дисциплина, мало правды, очень много брехни и политики!
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07.06.2022 13:43 Відповісти
Я ще до війни розпочав дерашизацію домашньої бібліотеки
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07.06.2022 13:47 Відповісти
Сжег, надеюсь?
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07.06.2022 14:42 Відповісти
"Спецоперацiя и миръ".
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07.06.2022 13:47 Відповісти
Мене завжди дратувала російська література - Достоєвський, Толстой , Чехов- повна безнадега у творах.

треба Пригоди Швейка у програму освіти поставити
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07.06.2022 13:50 Відповісти
Едині книги з російської літератури, які мені сподобались, це пригоди Остапа Бандера. Але російською цю літературу можна назвати з натяжкою. Скоріше книги російською мовою, написані одеськими євреями
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07.06.2022 13:59 Відповісти
це ви мабудь про "12 стульев" та "Золотой теленок". Це вже радянське, але так, дійсно, цікаві твори для дорослих, не для шкільної програми.
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07.06.2022 14:05 Відповісти
Це не радянське.
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07.06.2022 14:40 Відповісти
потрудитесь объясниться. Ильф с Петровым описывали ранний советский быт, роман издан уже после создания СССР. Почему вы говорите "це не радянське"?
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09.06.2022 21:21 Відповісти
Ну, наконец-то! Никто в классе эту книжечку не осилил за исключением двух дур. Сочинения писали из критики. И учительница это знала, но закрывала глаза, видимо понимая, что кроме толстенной книги у детей есть и другие предметы, спорт, домашнее хозяйство. Да и смысл событий в книге до учеников не дойдёт в силу их юного возраста.
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07.06.2022 13:56 Відповісти
Я би прибрав з шкільної програми все, що стосується расєйської мови та літератури.
Все, що не перекладено на українську, геть з програми.
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07.06.2022 13:56 Відповісти
А хто ДІЙСНО читав "війну та мир"?
Не 2-5 сторінок ,а ПОВНІСТЮ?!!!
Є такі?
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07.06.2022 13:58 Відповісти
Я одного знаю. Ну і ще вчителька літератури. Я сам пробував читати. Проблювався на середині першого тому
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07.06.2022 14:00 Відповісти
Мене вистачило аж на два з половиною тома . Звик дочитувати всі книги , які почав . А тут не зміг ...
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07.06.2022 14:06 Відповісти
Не ну чо, мне вот понравился один отрывок из "Аси" Тургенева, я сейчас не поленюсь и нагуглю:

Cцена знакомства главного героя с главной героиней где-то в Германии:

- Ася, довольно тебе? - вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

- Подождем еще, - отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал некрасивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

- Вы русские? - сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

- Да, русские.

- Я никак не ожидал... в таком захолустье, - начал было я.

- И мы не ожидали, - перебил он меня, - что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... - он запнулся на мгновенье, - моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», - казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновенье - и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских [...]

Отличный отрывок, я считаю.
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07.06.2022 13:59 Відповісти
Всіх толстоєвских дикунів викинули ?
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07.06.2022 13:59 Відповісти
Якось мій син прийшов зі школи і заразив мене наповал питанням, хто така О. Пушкіна? Оксана якась Пушкіна? Я такий всмислі? Вам що розказували? А він, мол, задали вивчити вірш О. Пушкіна. Я знайшов у вікіпедії статтю про Пушкіна і дав прочитати. Мабудь дарма🤷. Це було років 5-6 назад
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07.06.2022 14:04 Відповісти
Легше навести хто так Брюса Ли
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07.06.2022 14:44 Відповісти
лев толстой на федерашке экстремист отлучен от православнага сатаната еще при николашке в нынешнее время есть у скрепышей как минимум два решения суда о признании его шатателем духовных скреп а попробуйте перевести всю литературу кацапов на украинский и она перестанет быть кацапской на федерашке просто разнесет все на куски
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07.06.2022 14:05 Відповісти
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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07.06.2022 14:14 Відповісти
Народ, погодите, а вспомните такую лабуду как Горький со своим сраным Детством или Толстой, со своим детством, юностью и отрочеством. Я благодарен бабушке, что заставила это прочитать в школьные годы, чтобы я мог полностью удостоверится что это можно все смело сжечь и подтереться
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07.06.2022 14:15 Відповісти
Лучше в обратном порядке
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07.06.2022 14:59 Відповісти
Коли вчився у школі (повністю україномовна школа), то дивувало, якого х*я ми вчимо російські твори - депресивні, жорстокі і приречені. При чому тим учням, хто читав чи вчив російські поезії російською мовою ставили вищу оцінку. Ті російські твори були для дорослої аудиторії і, таке враження, що для тих, хто сидів на зоні чи на пляшці. Вивчення тих творів реально могло травмувати підліткову психіку - відрізана на трамвайній колії голова, диявольскі шабаші, зради, кидання жінки під поїзд і вбивство старушки сокирою у подробицях - брррр
Коли закінчив школу, то прочитав "Гобіт" Толкіна у якості психотерапії.
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07.06.2022 14:16 Відповісти
В курсі зарубіжної літератури з російської літератури варто вивчати лише Миколу Гоголя. Бо зрадник який прожив неприкаяним іноземцем і виливав тугу за своїм у творчості - це класний приклад того ким не треба бути.

До того ж, Тарас Бульба - це сильний український характер.

Особливо: "Я тебе породив я тебе й вб'ю"
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07.06.2022 14:21 Відповісти
Колабораціонізм, як бачите, не новина 😅
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07.06.2022 15:34 Відповісти
До речі, приклад, який ви навели, нагадує ******* реалії, коли син-зрадник у складі російської армії обстрілює українське місто, де живуть його батьки.
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07.06.2022 15:37 Відповісти
 
 