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Світ не має звикати до війни Росії проти України, інакше вона не закінчиться ніколи, - Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленська

Перша леді Олена Зеленська закликала світ і, зокрема, Сполучені Штати Америки, не звикати до війни Росії проти України, адже якщо це станеться, то війна не закінчиться ніколи.

Про це дружина президента заявила в інтерв’ю американському телеканалу ABС, яке дала у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Розмову на 40 хвилин перервала повітряна тривога - цей епізод також побачили американські глядачі.

"Мені дуже хочеться, щоб весь світ, і американці також, не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважними, чуйте правду", - сказала вона.

Зеленська також наголосила, що Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на "мир", як пропонують деякі російські та світові політики: "Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору - ми повинні боротися за свою незалежність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менше 60% українців через війну потребують психологічної підтримки, - Зеленська

Перша леді переконана, що українці вистоять у цій війні. Але нині наші громадяни переживають жахливі трагедії.
"Є діти, які бачили, як убивали їхніх батьків. Тут, на Київщині, наприклад, є хлопчики, які бачили, як убили їхню маму, і самі мусили її ховати", - розповіла вона.

На думку дружини президента, російські солдати вдаються до руйнувань і насильства, адже мета Росії - "знищити все те, що робить нас українцями й відрізняє від них".

Перша леді також розповіла про Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни громадянам, яка запускається з її ініціативи.

"Велика проблема, що українці не звикли звертатися до психолога, тож потрібна масштабна комунікаційна кампанія", - переконана вона.

Крім того, Зеленська відзначила велику роль українських жінок у цій війні, які кожна на своєму місці роблять усе для перемоги: "Завжди була впевнена, що українські жінки - найкращі. І нарешті світ побачить обличчя української жінки".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
залізь в голову своєму наполеону, війна там вже давно закінчилась!
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07.06.2022 13:41
+20
І ця курка мене бісить. Чекаю лаків.
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07.06.2022 13:42
+16
"Жаба зелена! - спитай свого дурня: "Вова! Ты зачем справациравал вайну в Украине? Тебе же теперь "срок ветит" после вайны! И немалый - пока отсидишь - и дети вирастут!"
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07.06.2022 13:56
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залізь в голову своєму наполеону, війна там вже давно закінчилась!
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07.06.2022 13:41 Відповісти
У того наполеона війна і не починалась
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07.06.2022 13:42 Відповісти
Лєнка-ополчєнка,це звіздецъ!!))
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07.06.2022 14:00 Відповісти
Скумбрия нынче в моде
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07.06.2022 14:06 Відповісти
І ця курка мене бісить. Чекаю лаків.
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07.06.2022 13:42 Відповісти
Тримайте 100.
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07.06.2022 13:43 Відповісти
а я заспамлю цього дебіла
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07.06.2022 20:52 Відповісти
Для чого мені знати думку цієї жидівки?у них своя культура,своя віра,і вони ненавидять все українське.
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07.06.2022 13:43 Відповісти
просто елена блаватская... почти пророчица... пусть бы подсказала зеле хоть что-то путное...
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07.06.2022 13:48 Відповісти
Чому мовчить Джилл Байден? Тому, що вона дружина свого чоловіка.
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07.06.2022 13:52 Відповісти
война закончится победой Украини. 👍👍👍
московия распадется
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07.06.2022 13:53 Відповісти
что же вы после новогодних праздников устроили себе двухнедельные каникулы, чтобы слинять в Израиль? И ничего не сказали населению, только поиздевались, насчет шашлыков.
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07.06.2022 13:55 Відповісти
потому что знали о нападени ещё с ноября, всё логично
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07.06.2022 15:01 Відповісти
"Жаба зелена! - спитай свого дурня: "Вова! Ты зачем справациравал вайну в Украине? Тебе же теперь "срок ветит" после вайны! И немалый - пока отсидишь - и дети вирастут!"
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07.06.2022 13:56 Відповісти
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07.06.2022 13:57 Відповісти
Ця картина має бути перед очима кожного українця. Кожного дня.
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
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07.06.2022 13:58 Відповісти
Слушай,если ты тупое мясо,которому даже надо за Европу объяснять ,то ты и в 13м согласен был на козломордию
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07.06.2022 14:08 Відповісти
Странная формулировка. Война будет длиться "вечно", если на фронте будет постоянная оборона, пока властьимущие занимаются политотой и делят шкуру репараций не убитого антропоморфного свина.
Понятно, что кацапы учатся на своих ошибках, поэтому воевать все сложнее, но в последнее время создается впечатление, что война уже закончена. Происходит какая-то мелочная возня на новых границах, никак не мешающая политоте.
Новостей с фронтов все меньше, политики все больше. На мой взгляд, это плохо.
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07.06.2022 14:01 Відповісти
і додати нічого- не думаю що ми всі дурні..але думки однакові
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07.06.2022 14:02 Відповісти
Лєнка ще платить за інформацію про переміщення ВСУ чи ні?
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07.06.2022 14:15 Відповісти
Зная зелю, не здивований, що під час інтерв'ю спрацювала тривога... ЗеШоу продовжується.
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07.06.2022 14:18 Відповісти
шось згадалось
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07.06.2022 14:41 Відповісти
Только придурковатые украинцы могли позволить себе такую первую леди - верную России и предавшую свою Родину, призывающую к предательству народ Украины. Лучше бы не высовывалась.
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07.06.2022 16:03 Відповісти
это издержки демократии - к выборам центральной власти в стране допускаются всякие пацифисты грумеры и конформисты барриста пошиба "япалитекайнеинтирисуюсь" и со специфическим устройством челюсти и межушного ганглия (мозга там нет). После таких выборов одни грумеры начинают искать бомбоубежище, а другие барриста разъезжаются по германиям.
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08.06.2022 09:06 Відповісти
Оо, лєнка-скумбрія виплила))
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07.06.2022 15:29 Відповісти
опять вытащили из израиля ленку(( сидела бы там и не вякала, нам спокойней было бы)
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07.06.2022 17:20 Відповісти
Що, весь світ як Боневтік має будувати дороги?
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07.06.2022 17:26 Відповісти
Під час другої світової війни британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Для порівняння перша ляді України, під час війни з рашистами, відпочивала в Іспанії. Яка ляді - така і допомога від неї для держави
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07.06.2022 18:27 Відповісти
 
 