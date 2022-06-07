Світ не має звикати до війни Росії проти України, інакше вона не закінчиться ніколи, - Зеленська

Перша леді Олена Зеленська закликала світ і, зокрема, Сполучені Штати Америки, не звикати до війни Росії проти України, адже якщо це станеться, то війна не закінчиться ніколи.

Про це дружина президента заявила в інтерв’ю американському телеканалу ABС, яке дала у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Розмову на 40 хвилин перервала повітряна тривога - цей епізод також побачили американські глядачі.

"Мені дуже хочеться, щоб весь світ, і американці також, не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважними, чуйте правду", - сказала вона.

Зеленська також наголосила, що Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на "мир", як пропонують деякі російські та світові політики: "Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору - ми повинні боротися за свою незалежність".

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Перша леді переконана, що українці вистоять у цій війні. Але нині наші громадяни переживають жахливі трагедії.

"Є діти, які бачили, як убивали їхніх батьків. Тут, на Київщині, наприклад, є хлопчики, які бачили, як убили їхню маму, і самі мусили її ховати", - розповіла вона.

На думку дружини президента, російські солдати вдаються до руйнувань і насильства, адже мета Росії - "знищити все те, що робить нас українцями й відрізняє від них".

Перша леді також розповіла про Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни громадянам, яка запускається з її ініціативи.

"Велика проблема, що українці не звикли звертатися до психолога, тож потрібна масштабна комунікаційна кампанія", - переконана вона.

Крім того, Зеленська відзначила велику роль українських жінок у цій війні, які кожна на своєму місці роблять усе для перемоги: "Завжди була впевнена, що українські жінки - найкращі. І нарешті світ побачить обличчя української жінки".