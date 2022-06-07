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У Сєверодонецьку ситуація складна, ЗСУ укріпилися на позиціях і "роблять максимум", щоб відстояти місто, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

У Сєверодонецьку на Луганщині наразі ситуація стабільно складна, Збройні сили України укріпилися на позиціях і тримають місто.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Сєверодонецьку ситуація стабільно складна. Наші Збройні сили укріпилися на позиціях, тримають місто і ті рубежі, які зайняли. Але разом з тим бої не вщухають. Орки кидають все нові і нові сили, зосереджено дуже багато артилерії, техніки, яка штурмує місто, намагається просуватися, ми зупиняємо", - сказав очільник міста.

Він підкреслив, що ЗСУ "роблять максимум", щоб відстояти це місто.

За словами Стрюка, загарбники хочуть хоча б щось добитися, отримати хоч якусь значущу перемогу, бо Сєверодонецьк – це адміністративний центр Луганщини, тому "він має символічне значення", саме як центр регіону.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Сугубо диванное мнение.
Без ударов по территории свинарника толку не будет Невозможно сидеть в вечной обороне под постоянными обстрелами.
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07.06.2022 14:31
+9
Ниркове взяли давно.
Хватить парашскую пропаганду тулить.
Иди проспись.
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07.06.2022 14:33
+8
Ситуация на Попаснянгском направлении на сегодня:
- - В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).

Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.

- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.

Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
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07.06.2022 14:33
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ситуация на вчера о Попаснянской группировке противника.

Да, шановне паньство... она продолжает продвигаться на север и если в ближайшее время она не остановится, то наступит тот самый ******, о котором я талдычу уже 3-и сутки.

Как я и описал вчера, сегодня ударная группировка АбизяноФ (из состава 1-й омсбр, 100-й омсбр 1-го АК), поддержанная БТГр из состава 102-го мсп 150-й мсд 8-й ОА ЮВО, а так же БТГр ЧВК "Лига"...ломанулись штурмовать Николаевку с рубежа у Нырково (возьмите карту и гляньте где это находится и на сколько оно "далеко" от Верхнекаменки и южных окраин Лисичанска)... И да, если кто не понял, противник расширил своё вклинение у Васильевки, заняв Липовое и Нырково.

Судя по всему, в самое ближайшее время, передовые подразделения противника из состава Попаснянской группировки, атакуют так же позиции Сил обороны Украины в районе Николаевки и Врубовки, попытаются взять Берестовое и прорваться к Спорному...

Проще говоря, вполне вероятный на сегодняшний день прорыв противника (а именно, его Попаснянской группировки) к Верхнекаменке (а они уже фактически штурмуют Николаевку и Врубовку) превратит оборону Лисичанска и Северодонецка во второй Мариуполь...

Я уже не говорю про то, что в таком случае тактическая группа наших войск, которая обороняется нынче в Горском и Золотом, так же попадёт в положение, которое можно будет обозначить, как "полная жопа" (по сути, если их даже не окружат, то отходить к Лисичанску, единственно возможному направлению отхода, они смогут исключительно по дороге Р-66, которая уже сейчас простреливается противником из всего возможного и невозможного). Посему, Тошковку надо удерживать как можно дольше и упорно...

Результаты сегодняшних боёв в этом районе мне станут известны только завтра утром. Но, на момент написания обзора, ситуация здесь, мне кажется, не просто критической, а просто ... (слов нет).

Противник в перманентном режиме сейчас таскает "на Попасную" всё что может стянуть... остатки своих десантно-штурмовых бригад и дивизий, наиболее боеспособных АбизяноФ из ОРДЛО, оставшуюся более-менее современную и боеспособную технику, сосредоточил там тьму артиллерии. В Дебале в круглосуточном режиме разгружают воинские эшелоны (в основном с БК и топливом), через Кадиевку и Первомайск идут сплошняком колоны техники (причём, менее чем 25-30 единиц в каждой из них, просто нету)...

Вполне возможно я чего-то не понимаю...

Вполне возможно у нынешнего военно-политического руководства Украины есть какой-то хитрый план на случай окружения нашей группировки в Северодонецке и Лисичанске. Но если в ближайшее время не предпринять каких-то кардинальных шагов в отношении Попаснянского стада, рвущегося на север... то вполне вероятно к героям Азовстали, вполне можем получить и героев Азота...

Машовец
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07.06.2022 14:29 Відповісти
Ниркове взяли давно.
Хватить парашскую пропаганду тулить.
Иди проспись.
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07.06.2022 14:33 Відповісти
Не кизди!

Машовця ще у 14-му читав!
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07.06.2022 15:04 Відповісти
Ситуация на Попаснянгском направлении на сегодня:
- - В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).

Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.

- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.

Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
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07.06.2022 14:33 Відповісти
Все хитрые планы руководства обговаривались еще во время встречи под жарким оманским солнцем.
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07.06.2022 14:35 Відповісти
знаєм ті хітрі плани...яких немає...
сумно то всьо...
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07.06.2022 14:36 Відповісти
Сугубо диванное мнение.
Без ударов по территории свинарника толку не будет Невозможно сидеть в вечной обороне под постоянными обстрелами.
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07.06.2022 14:31 Відповісти
На это я пойтить немагу(с)
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07.06.2022 14:36 Відповісти
ага, языком по жопе...
тут бы успеть чем-нибудь кому-нибудь по Попаснянскому направлению ударить, а то в Золотом может наступить ******...
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07.06.2022 14:37 Відповісти
ну так такий собі данілов каже, що йому (особисто?) потрібно 6 (шість) бригад...

а чому не 60?
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07.06.2022 15:48 Відповісти
Данілову не вистачає клепки в голові , тому і ляпає все що попало 😕
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07.06.2022 16:00 Відповісти
насчёт данилова вы заблуждаетесь... копайте глубже. Это луганская "коля-каклета", только взращенная в большем масштабе.


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07.06.2022 16:37 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.06.2022 14:53 Відповісти
Оркам місце в пеклі , а не на нашій землі і ху@ лу теж там місце 😠
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07.06.2022 15:58 Відповісти
Если окружения избежать не удаётся - надо "перегруппироваться" к той линии, которая под окружение не попадает, и ждать прибытия вооружения, с которым можно переломить ситуацию.

Пожертвовать большой группой военных только ради того, чтобы вместо "мы отошли на заранее подготовленные позиции" писать про очередной "котёл" и потом оплакивать убитых и не знать, как вернуть из плена остальных (как "Азов" из Мариуполя) - какой смысл? Это только на рассее "бабы ещё нарожают".

Потому вместо "стоять до конца" надо "стоять, пока есть шансы устоять".
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07.06.2022 19:15 Відповісти
 
 