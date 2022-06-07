У Сєверодонецьку ситуація складна, ЗСУ укріпилися на позиціях і "роблять максимум", щоб відстояти місто, - мер Стрюк
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У Сєверодонецьку на Луганщині наразі ситуація стабільно складна, Збройні сили України укріпилися на позиціях і тримають місто.
Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Сєверодонецьку ситуація стабільно складна. Наші Збройні сили укріпилися на позиціях, тримають місто і ті рубежі, які зайняли. Але разом з тим бої не вщухають. Орки кидають все нові і нові сили, зосереджено дуже багато артилерії, техніки, яка штурмує місто, намагається просуватися, ми зупиняємо", - сказав очільник міста.
Він підкреслив, що ЗСУ "роблять максимум", щоб відстояти це місто.
За словами Стрюка, загарбники хочуть хоча б щось добитися, отримати хоч якусь значущу перемогу, бо Сєверодонецьк – це адміністративний центр Луганщини, тому "він має символічне значення", саме як центр регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Да, шановне паньство... она продолжает продвигаться на север и если в ближайшее время она не остановится, то наступит тот самый ******, о котором я талдычу уже 3-и сутки.
Как я и описал вчера, сегодня ударная группировка АбизяноФ (из состава 1-й омсбр, 100-й омсбр 1-го АК), поддержанная БТГр из состава 102-го мсп 150-й мсд 8-й ОА ЮВО, а так же БТГр ЧВК "Лига"...ломанулись штурмовать Николаевку с рубежа у Нырково (возьмите карту и гляньте где это находится и на сколько оно "далеко" от Верхнекаменки и южных окраин Лисичанска)... И да, если кто не понял, противник расширил своё вклинение у Васильевки, заняв Липовое и Нырково.
Судя по всему, в самое ближайшее время, передовые подразделения противника из состава Попаснянской группировки, атакуют так же позиции Сил обороны Украины в районе Николаевки и Врубовки, попытаются взять Берестовое и прорваться к Спорному...
Проще говоря, вполне вероятный на сегодняшний день прорыв противника (а именно, его Попаснянской группировки) к Верхнекаменке (а они уже фактически штурмуют Николаевку и Врубовку) превратит оборону Лисичанска и Северодонецка во второй Мариуполь...
Я уже не говорю про то, что в таком случае тактическая группа наших войск, которая обороняется нынче в Горском и Золотом, так же попадёт в положение, которое можно будет обозначить, как "полная жопа" (по сути, если их даже не окружат, то отходить к Лисичанску, единственно возможному направлению отхода, они смогут исключительно по дороге Р-66, которая уже сейчас простреливается противником из всего возможного и невозможного). Посему, Тошковку надо удерживать как можно дольше и упорно...
Результаты сегодняшних боёв в этом районе мне станут известны только завтра утром. Но, на момент написания обзора, ситуация здесь, мне кажется, не просто критической, а просто ... (слов нет).
Противник в перманентном режиме сейчас таскает "на Попасную" всё что может стянуть... остатки своих десантно-штурмовых бригад и дивизий, наиболее боеспособных АбизяноФ из ОРДЛО, оставшуюся более-менее современную и боеспособную технику, сосредоточил там тьму артиллерии. В Дебале в круглосуточном режиме разгружают воинские эшелоны (в основном с БК и топливом), через Кадиевку и Первомайск идут сплошняком колоны техники (причём, менее чем 25-30 единиц в каждой из них, просто нету)...
Вполне возможно я чего-то не понимаю...
Вполне возможно у нынешнего военно-политического руководства Украины есть какой-то хитрый план на случай окружения нашей группировки в Северодонецке и Лисичанске. Но если в ближайшее время не предпринять каких-то кардинальных шагов в отношении Попаснянского стада, рвущегося на север... то вполне вероятно к героям Азовстали, вполне можем получить и героев Азота...
Машовец
Хватить парашскую пропаганду тулить.
Иди проспись.
Машовця ще у 14-му читав!
- - В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).
Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.
- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.
Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
сумно то всьо...
Без ударов по территории свинарника толку не будет Невозможно сидеть в вечной обороне под постоянными обстрелами.
тут бы успеть чем-нибудь кому-нибудь по Попаснянскому направлению ударить, а то в Золотом может наступить ******...
а чому не 60?
Пожертвовать большой группой военных только ради того, чтобы вместо "мы отошли на заранее подготовленные позиции" писать про очередной "котёл" и потом оплакивать убитых и не знать, как вернуть из плена остальных (как "Азов" из Мариуполя) - какой смысл? Это только на рассее "бабы ещё нарожают".
Потому вместо "стоять до конца" надо "стоять, пока есть шансы устоять".