УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12053 відвідувача онлайн
Новини Політика України
7 714 36
Польща (5178) угода (247) Україна (5215)

Нову угоду про добросусідські відносини між Україною і Польщею пропонують підписати в Гадячі, бо це символічно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

польща

Нову угоду про добросусідство між Україною і Польщею можна було би підписати у Гадячі Полтавської області. Це місце є символічним. Там у 1658 році було підписано угоду між Річчю Посполитою і козацькою старшиною про боротьбу з московським царством.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в коментарі PAP заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

"Можна було би подумати над тим, чи місцем підписання нової угоди про добросусідські відносини між Україною і Польщею не міг би бути Гадяч в Україні, це символічне місце", - заявив Пшидач.

Він нагадав, що в 1658 році там була підписана Гадяцька угода між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала, зокрема, спільну боротьбу з московським царем Олексієм I.

Заступник міністра підкреслив, що визрів момент підписання нової угоди між Києвом і Варшавою, оскільки попередня у 1992 році була підписана в іншу епоху, коли Польща й Україна перебували в іншій реальності.

Читайте також: Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки

"Україна чітко підтримала прозахідний курс, зробила ставку на якомога кращі відносини з Польщею і починає частіше повертатися до історії, яка нас об’єднувала", - підкреслив польський дипломат.

У контексті поглиблення відносин між Польщею та Україною Пшидач звернув увагу на створення в липні 2020 року й інтенсифікацію роботи Люблінського трикутника (Польща, Литва, Україна). Метою його діяльності зараз є відновлення територіальної цілісності України й інтеграція України до ЄС і НАТО.

Він зауважив, що після підписання нової угоди про добросусідство Варшава і надалі працюватиме над тим, щоб "Україна інтегрувалася до євроатлантичних структур і таким чином зближувалася із Заходом".

Також читайте: Уряди України і Польщі підписали вісім угод про співпрацю, - Шмигаль

Як повідомлялося, під час свого виступу у Верховній Раді України 22 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що настав час укласти новий договір про добросусідство, який "врахує те, що ми (українці і поляки – ред.) збудували у наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців". Дуда зауважив, що символічним було б підписати таку угоду між Україною та Польщею до січня 2023 року, коли відзначатиметься 160-та річниця початку Січневого повстання, під час якого поляки та українці боролися проти панування російської імперії.

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу Дуди щодо укладення нової угоди, що сприяло б збереженню теплих відносин між народами.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Польща однозначно наші найкращі сусіди навіть кращі ніж деякі "родичі" - DZEKUJEME!!!
показати весь коментар
07.06.2022 14:33
+13
Речі Посполитій 2
федеративній Державі Польщі, України, Литви, Білорусі, Словаччини та Чехії
бути !

Гадяч це саме те місце, де має бути створена нова руссофобська Держава,
яка похоронить рашку
показати весь коментар
07.06.2022 14:41
+10
Українці і поляки- брати-слов"яни,а кацапи- орда. Так що все вірно.
показати весь коментар
07.06.2022 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польща однозначно наші найкращі сусіди навіть кращі ніж деякі "родичі" - DZEKUJEME!!!
показати весь коментар
07.06.2022 14:33 Відповісти
деякі недоноски "старшие"
показати весь коментар
07.06.2022 14:57 Відповісти
деяких "родичів" я не бачу взагалі навкруги...розумію, що натяк на угро-фінську кацапію, тільки не розумію, де те родство, даже писане в лапах. відносно кацапів, термін взагалі образливий. Папуаси ближче кацапів - не вбивають, не асимілюють, не експлуатують, не крадуть, не окупують, не денаціоналізують...
показати весь коментар
07.06.2022 15:24 Відповісти
Підтримую...
показати весь коментар
07.06.2022 14:35 Відповісти
у 1658 не було ракет...
показати весь коментар
07.06.2022 14:59 Відповісти
Ну і що Ви цим хочете сказати? Жити треба теперішнім та думати про майбутнє. Польща - цивілізована та потужна країна, вона є нашим найближчим партнером та союзником, це і є головним на даний момент.
показати весь коментар
07.06.2022 15:12 Відповісти
Зате був Іван Сірко який напав на Крим і примусив союзних Виговському татар відступити з московитського фронту, щоб захистити свої домівки
показати весь коментар
07.06.2022 19:54 Відповісти
Речі Посполитій 2
федеративній Державі Польщі, України, Литви, Білорусі, Словаччини та Чехії
бути !

Гадяч це саме те місце, де має бути створена нова руссофобська Держава,
яка похоронить рашку
показати весь коментар
07.06.2022 14:41 Відповісти
Білорусь - це один з елементів бєлая-малая-вєлікая...є підозра, що це штучне російське утворення. Литвини вже мають якось самовизначитися.
показати весь коментар
07.06.2022 14:48 Відповісти
сам ти штучний !

є самосвідомість - є нація!
показати весь коментар
07.06.2022 14:51 Відповісти
А етнічні українські землі на території Білорусії є?
показати весь коментар
07.06.2022 15:02 Відповісти
Берестейщина. Там іще досі старі люди пам'ятають українську
показати весь коментар
07.06.2022 19:55 Відповісти
нема там самосвідомості...
на відміну від україни де відбувалось розселення носіїв руської/української мови. у білорусів подібного розселення не було...
вздовж кордону з україною аж до польського підляшшя ті ж носії руської/української мови..
полоцьк і вітебськ полочани і кривичі, а в понеманні, власне литвини з сумішшю польсько-пруських, ятвязьких слів...
і досі їх літературна білоруська не об,єднала, тому навіть у білоруському селі спільний русский язик...
показати весь коментар
07.06.2022 15:09 Відповісти
Ніхєра...
показати весь коментар
07.06.2022 14:57 Відповісти
Пан - Pan - Pan - Pan - Ponas... - українська - польська - чеська - словацька - литовська...
показати весь коментар
07.06.2022 14:58 Відповісти
аааа...нічого не вийде...українська - єврей, польська - Żyd, словацька - Žid, чеська - Žid, литовська - žydas...
показати весь коментар
07.06.2022 15:13 Відповісти
Не треба сюди пхати історію, це ідіотизм. Треба з поляками співпрацювати, але не вдаватися до крайнощів. Україна з Польшею були і ворогами. Бандера залишиться ворогом для Польщі назавжди.
показати весь коментар
07.06.2022 14:45 Відповісти
"Бандера залишиться ворогом для Польщі назавжди." - а Мельник?
показати весь коментар
07.06.2022 14:50 Відповісти
на якому плацу в варшаві четвертували северина наливайко?
це перше питання, що виникає при згадці поляків за бандеру...
показати весь коментар
07.06.2022 15:12 Відповісти
Мене вже тіпати починає...вся українська історія зведена до прізвища Бандера...
показати весь коментар
07.06.2022 15:15 Відповісти
Ну якщо Вас тіпає, то значить все вірно звели. Кацапів при згадці про Бандеру зазвичай на шматки рве.
показати весь коментар
07.06.2022 15:27 Відповісти
А хіба то поляк про бандеру згадав? Чи віктор федорович 31ee1569 є поляком?
показати весь коментар
07.06.2022 15:26 Відповісти
Ще як були ми козаками,

А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами,

ой, а хто це написав ?
показати весь коментар
07.06.2022 14:55 Відповісти
Отак-то, ляше, друже, брате!

Неситії ксьондзи, магнати

Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.
показати весь коментар
07.06.2022 15:49 Відповісти
Ой, як жеж здогодатися??? Крутну барабан) Буква Ш
показати весь коментар
07.06.2022 15:52 Відповісти
I tak i ni
показати весь коментар
07.06.2022 15:02 Відповісти
А чванитесь, що ми Польщу

Колись завалили!..

Правда ваша: Польща впала,

Та й вас роздавила!
показати весь коментар
07.06.2022 15:06 Відповісти
Українці і поляки- брати-слов"яни,а кацапи- орда. Так що все вірно.
показати весь коментар
07.06.2022 14:46 Відповісти
единое гусударство с польще с столицей в Киеве
показати весь коментар
07.06.2022 14:53 Відповісти
у Львові
показати весь коментар
07.06.2022 15:06 Відповісти
Рѣч Посполита) - у 1569-1795 роках монархічна конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського. Займала терени ******** Польщі, України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та заходу Росії. Столиця розташовувалася у Кракові (до 1596) і Варшаві (після 1596). Про столицю - після Перемоги.
показати весь коментар
07.06.2022 15:17 Відповісти
Росийский военній корабль - иди нах.й!

Pablo 1a34ca00

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:05.06.2022
показати весь коментар
07.06.2022 15:38 Відповісти
Угу, тільки не відомо, що буде з Гадячем, через півроку, враховуючи темпи і надходження зброї, та її кількість, і заборону стріляти по рашці, в лютому на підступі до Гадяча, кацапню розбили біля Веприка, а потім по лісах виловлювали.
показати весь коментар
07.06.2022 15:18 Відповісти
Напевно - кращого міста для такої події й бути не може!

І дякую нашим побратимам за допомогу у боротьбі зі споконвічним ворогом!
показати весь коментар
07.06.2022 15:37 Відповісти
Поляки Ви наші справжні друзі!!!!
показати весь коментар
07.06.2022 18:26 Відповісти
 
 