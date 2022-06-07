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Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна проявила надзвичайну сміливість.

Про це пише у фейсбуці глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не здалися Росії. Ми зупинили й поступово витискаємо з нашої території армію загарбників, яка нещодавно вважалася другою за силою у світі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу. Але цей масштаб є. І це властивість нашого характеру – готовність боротися за свободу та за наші цінності", - зауважив президент.

Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 01
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 02
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 03
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 04
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 05
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 06
 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+86
"Ніхто не очікував" - це ТИ не очікував, але так, ти дійсно ніхто.
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07.06.2022 14:37
+51
МЫЫЫ!!!??? А ты тут каким боком???
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07.06.2022 14:38
+50
Мы? А не ЗСУ и тероборона? Конкретно малорос зеленский угробил экономику и оборону страны, продал кацапам Херсонщину и воду в Крым, продал Азовцев. Так что никакого ,,мы" нет. Есть государственный изменник зеленский со своей кодлой кацапских кротов из ОПы и есть ЗСУ и народ, защищающий свою землю
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07.06.2022 14:50
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"Ніхто не очікував" - це ТИ не очікував, але так, ти дійсно ніхто.
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07.06.2022 14:37 Відповісти
Коня на переправі не міняють...
особливо якщо цей кінь - віслюк.
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07.06.2022 14:59 Відповісти
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07.06.2022 15:04 Відповісти
Пока не можем сменить, надо хоть батогом по жопе хлестать, что бы шел в нужном направлении.
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07.06.2022 16:18 Відповісти
Ваш президент не сбежал, хоть и все говорили что вам 99% кырдик грозил. Вы конечно можете поехать в Мариуполь и взять паспорт рф, прям тёплый из типографии.
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08.06.2022 07:47 Відповісти
Так, не втік. Чому? Не знаю, можливо усвідомив, що не має куди тікати? Тим паче, що його би відразу позбавили посади, а потім посадили.
Проблема в іншому, він нічого не зробив (точніше наробив дуже багато шкоди) за два роки для підготовки до цієї війни. Ми витягуємо завдяки тій армії, що створив до нього "барига"...
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08.06.2022 09:26 Відповісти
сбежал - не сбежал - это не суть важно. Сейчас он вообще ничего не решает, сейчас решает ЗСУ, которые он недофинансировал. Они более-менее успешно воюют не благодаря, а вопреки действиям этого т.н. "президента".

А "президент" тем временем надрачивает на рейтинги и уже думает о перевыборах, льет тонны говна на основного политического конкурента, Порошенко. "Президент" уже захватил все телеканалы, пользуясь военным положением, и даже предлагает упразднить конституционный суд, чтобы легче было проталкивать свои изменения в конституцию. Он, конечно, тоже может поехать в Мариуполь и взять паспорт рф, прям тёплый из типографии, это ничего не изменит.
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08.06.2022 10:35 Відповісти
Ти Зелепукін вже у Омані насміливствувався з патрушевим
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07.06.2022 14:37 Відповісти
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07.06.2022 16:48 Відповісти
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07.06.2022 16:50 Відповісти
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07.06.2022 16:56 Відповісти
Бот на стероидах
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08.06.2022 07:51 Відповісти
Этот "бот" здесь на форуме обитает еще со времен майдана, а ты сюда зашел и зарегался только вчера. Кто же из вас двоих бот, хмм... как тяжело разобраться
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08.06.2022 10:39 Відповісти
нулёвка рашистская под прокси, пшла вон отседова, убогое.
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11.06.2022 15:49 Відповісти
МЫЫЫ!!!??? А ты тут каким боком???
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07.06.2022 14:38 Відповісти
Да, не благодаря, а вопреки...
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07.06.2022 15:07 Відповісти
Як це яким? А "героічні" відосіки хто робив..... "невдячні люди" .... без відосіків "помудрійшого" нічого б "не вийшло" .... 🤣🤣🤣 "людина року" п1лять.
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07.06.2022 16:19 Відповісти
Глупый украинец это печальное зрелище. Где то по середине между орком и ослом. Вот сбежал бы президент, и все такие на ура побежали бы сопротивляться. Тут цензуры нет, так что всяк изрыгает что в башке.
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08.06.2022 07:54 Відповісти
"Хуже нє будєт"-казало стадо, кидаючи папірець в " урну"...
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07.06.2022 14:40 Відповісти
"Слуга Народу" - серіал, який вже обійшовся українцям десятки тисяч втрачених життів, зруйнованих та окупованих територій
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07.06.2022 14:45 Відповісти
Ты ж вчера еще не знал отступать из Северодонецка или нет. В каком мире ты живешь? Вчера одно говорил сегодня другое. Может стоит помнить, что тебе пишут твои помощники???
Послал бог президента...
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07.06.2022 14:41 Відповісти
Послал бог президента...

07.06.2022 14:41
🤣

P. S. "Хоть поржу".
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07.06.2022 14:43 Відповісти
Українці так не "ржали" з часів Другої світової...
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07.06.2022 15:02 Відповісти
Не посылал. Бог культурный.
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07.06.2022 17:45 Відповісти
Не Бог, а 73 відсотки зебілів від тих хто прийшов на вибори
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07.06.2022 15:00 Відповісти
Якщо ви проти 73 % українців, а частина з них голосувала за Порошенка, що набрав більше половини голосів українців,коли виграв, то ви підтримуєте Путіна що знищує Українців. Ви ворог України і працюєте на московію.
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07.06.2022 21:29 Відповісти
Якась казуїстика.
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08.06.2022 07:26 Відповісти
Якщо я проти дібілів, то підтримую *****?!!! А може навпаки, дібіли підтримують *****, і тільки завдяки їм це все відбувається?
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08.06.2022 07:37 Відповісти
я сам в ах..у..е
В.Зеленский
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07.06.2022 14:42 Відповісти
ми відтісняєм ворогу у від*ємному напрямку.... мужньо і неухильно і невідворотньо...
сумно то всьо...
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07.06.2022 14:42 Відповісти
Як би ще позбавити суддів їх статусу?
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07.06.2022 14:44 Відповісти
Мы? А не ЗСУ и тероборона? Конкретно малорос зеленский угробил экономику и оборону страны, продал кацапам Херсонщину и воду в Крым, продал Азовцев. Так что никакого ,,мы" нет. Есть государственный изменник зеленский со своей кодлой кацапских кротов из ОПы и есть ЗСУ и народ, защищающий свою землю
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07.06.2022 14:50 Відповісти
Як же знову повилазили ці покидьки що позатикалися в перші дні війни, а тепер такі розумні
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07.06.2022 21:31 Відповісти
Покитидьок тут тільки ти. А ми з перших днів в ЗСУ та ТрО. Перші півтора місяці було дуже багато справ, у нас на Київщині, та й притримувалися принципу "неначасі". Але твою зелену мавпу, та й тебе виродка, стало дуже серйозно "заносити". Чи не пора, вас, за роги - та до стійла?
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08.06.2022 07:42 Відповісти
ввчора якийсь модний радник преЗЕдента нам пообіцяв або розгром ЗСУ або котел на Донбасі, а тут вже "зупинили і поступово витісняємо загарбників",

ви там визначитеся вже між собою хто з вас найрозумніший
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07.06.2022 14:51 Відповісти
Вже визначилися , жополизами зареєстрована петиція про присвоєння яжневтіку звання гетьмана України (( марвзм міцніє !
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07.06.2022 22:51 Відповісти
Меня уже это ПОЦ задолбал своими комсомольскими ежедневными высерами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2022 14:53 Відповісти
Зрадник під піонера косить.
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07.06.2022 16:04 Відповісти
Павлік Морозов...тільки маштаби-ціла Україна...
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08.06.2022 07:27 Відповісти
Вова, визнай вже, ти і сам не очікував сміливості українців такого масштабу?! Здав би країну за декілька днів, але щось пішло не так
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07.06.2022 14:53 Відповісти
Коли Володію переконують, що наші полонені не піддаються тортурам, і він в це вірить і ще нам це розказує!

Ось що витворяють кацапські виродки з нашими полоненими!

https://youtu.be/1E7gKg_k4P0
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07.06.2022 14:54 Відповісти
боневтік?
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07.06.2022 14:54 Відповісти
Зрозуміло, тепер "усі ми - Боневтіки!" Рівняйсь на Бубу, який перший Боневтік!
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07.06.2022 14:56 Відповісти
Він взагалі ніколи нічого не очікує...
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07.06.2022 14:56 Відповісти
Що вже собі приписуєш ці заслуги покидьок ЗЕлений?
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07.06.2022 14:58 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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07.06.2022 15:00 Відповісти
Ключевая мысль - "Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу. Навіть і я" - Зеленський.
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07.06.2022 15:00 Відповісти
Не здались ЗСУ, інші військові підрозділи, волонтери і народ України, все тягнуть на собі, а чинуші при владі тільки розкрадають гуманітарку з закордону, вже викрито не один випадок, а скільки ще не взяли за барки.
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07.06.2022 15:01 Відповісти
даже некоторые простые гражданские анализируя новости сделали выводы и успели выехать из Украины до 24го февраля
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07.06.2022 15:02 Відповісти
4 июня хоронили хорошего человека. Погиб под Харьковом. В Киеве на Лесном кладбище. Пока ждали, когда привезут его, привезли ещё 4 военных на захоронение. Был там и пацаненок, ещё совсем ребенок Это первый мой случай, когда приходится хоронить военного.
Хочу спросить зе, кто такие мы, которые вытесняют? Ты, Ермак, подоляк и пр чмо? А может армия и народ?
Тебе, мразь, дороги важнее чем жизни наших людей, защищающих твою шкуру. Даже сейчас в военное время ты и твоя свора пытаются навредить Украине.
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07.06.2022 15:04 Відповісти
П.с.: хочу звернутись до народу України коли голосуєте на виборах, думайте!!!
Бо зараз на часі: Армія, Мова, Віра, які ви продали в 2019році, за просто поржать.
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07.06.2022 15:14 Відповісти
для немцев это большая проблема..., они думали, поставят нам каски да и все, а нас тихонько прикопают, да и забудут, а они будут как и раньше дружить с русней домами.., фашисты исторические и новоявленные..., а теперь все от них ждут поставок тяжелого вооружения, а немцы вертятся, как ужи на сковородке...
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07.06.2022 15:11 Відповісти
До чого тут німці??? У нас що з Німеччиною воєнний союз? Чому це чмо за 2 роки не закупило жодної ракети. А військовий бюджет пробухало в дороги?
Чому воно не дякує американцям,а пристало до тих німців?
Його мета - здати,тому воно чіпляється за те ,що не дали. Це маніпуляцію, і 90% на неї ведеться.
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07.06.2022 15:21 Відповісти
та, да. то шо вся президентська швора та їх слуги не очікували, що українці готові жертвувати собою захищаючи країну навіть з "бандера смузі" на самому початку, це й досі для них шок. інший шок, - не знають як тепер народу "декрет про мир з ******" впарити, юридично закріпивши за парашею, здані території на півдні. а ще ж так хочеться зрубати море бабла на розпилі міжнародної допомоги при відбудові зруйнованого. бо те, що мародерять на гумдопомозі зараз, це копійки в порівнянні з майбутніми кушами.
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07.06.2022 15:15 Відповісти
Накой какаято смiливiсть - это же профессия, такая же как и врач. Ты же не идешь к врачу, потому что он смiливий.

А чтобы она состоялась как профессия, бабки нужно закатывать не в асфальт и не ******* в Херсоне, что все под контролем, а финансировать армию и строить эшелонированную оборону.

Зачем ты свернул все программы финансирования армии вместо их развития и углубления, и ничего не сделал, чтобы укрепить оборону с ноября, когда уже было известно о наступлении?

Смелость это активное-вперед-идущее импульсивное поведение, как реакция на угрозу. Сейчас уже 4месяц войны.

Когда уже от политиканов будет профессиональный ответ на все угрозы, а не *******?
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07.06.2022 15:21 Відповісти
Коли почнуть підвішувати за те чим *******.
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07.06.2022 15:26 Відповісти
Ви звертаєтесь до ляльки з рукою патрушева в сраці?
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08.06.2022 08:28 Відповісти
В первую очередь, не ожидал ты. Поэтому и запустил орков из Крыма. Но что-то пошло не так....
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07.06.2022 15:23 Відповісти
До войны Ze казав що Байден та USA роздуває паніку та вбиває экономику Украины...
РехВОРматор пля ...Кучмист коломойского...
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07.06.2022 15:24 Відповісти
"мы" - это лысый и сивоха?
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07.06.2022 15:25 Відповісти
Кто такие --МЫ
Это ввесь народ Украины
Первые это наши воины
Дальше народ который каждый вносит свою толику в победу
,,, и те которые удрали в первый дни войны --сидят по барам ,,
,, и те которые льют слёзы нет денег на бизнес
при открытия безпошлины ввезли 120 тыс автомобилей
Каждый в среднем 2 -3 $ тыс. А то и больше
,,все армию посадили на транспорт ,,,
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07.06.2022 15:29 Відповісти
Тебя явно мало что связывает с Украиной. Иначе ты бы знал, что украинский народ силен и без моральной поддержки того, кто втихую перед войной трусливо эвакуировал свою семью и папу с мамой, а народу не дал такой возможности...
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07.06.2022 16:34 Відповісти
РехВОРматор и информатор КГБиста Сивковича...Гетманцев все зробе як потрібно путлеру...
Держите карман толще...
50% Ze команды работают на путлера...
Соня Кошкина права...
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07.06.2022 15:33 Відповісти
саме він і не очікував. Думали тихенько за 2 дні південь і схід здати, а тут, РАПТОМ, виявилось, що армія стріляти вміє (не встиг повністю розвалити)
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07.06.2022 15:35 Відповісти
а некоторые... не пи*дят и харахорятся а делают, воюют и.... не гордятся подвигами других !!!
// /
Украинский боец закупил для армии несколько британских броневиков Pinzgauer (фото)



Боец с позывным "Гора" приобрел для нужд армии несколько броневиков Pinzgauer 2009 года выпуска. Об этом сообщает ТрО в Фейсбуке.

Украинский военный приобрел бронированные автомобили Pinzgauer - это многоцелевые военные джипы. Судя по фото, было куплено как минимум 8 броневиков. Сам "Гора" до войны был успешным бизнесменом, а сейчас он служит в Вооруженных сила Украины. Боец утверждает, что раскроет свою личность после войны, а пока он делает все пожертвования на анонимных условиях.



Два внедорожника уже служат в силах территориальной обороны, а остальные машины отправились в другие виды войск.

Pinzgauer - это многоцелевой универсальный броневик. Их можно использовать для перевозки личного состава, медицинских нужд или перевозки боеприпасов. Броневики также оснащены дополнительным модульным бронированием.
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07.06.2022 15:38 Відповісти
От якраз і будуть возить снаряди і буксирувать самі "три сокири"
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07.06.2022 15:57 Відповісти
Ты гляди, какой пердимонокль... Вчера говорил, что если ВЫ отойдете, то ВАМ потом отбивать это всё с большими потерями. А сегодня МЫ "не сдались", МЫ "остановили", МЫ "вытесняем"...
Эта сволочь чемпион мира по цинизму.
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07.06.2022 15:42 Відповісти
хоть би він не ліз до ЗСУ з "порадами"!
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07.06.2022 15:43 Відповісти
"Мы" пихали паровоз! Да все уже увидели, как ВЫ, зная о вторжении за год (Карл!), к нему подготовились! Помним ваши дороги, буковели и шашлыки! Помним, какой трагедией все это обернулось! И никогда уже не забудем!
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07.06.2022 16:28 Відповісти
Я не є прихильником Зеленського. Але, буль-ласка, припинить вже скиглити як казав колись Азаров. Вже тошнить читати про дороги-шашлики. Сподіваюсь, він знає, що робить.
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07.06.2022 16:39 Відповісти
Ти сподіваєшся?!!! Скільки разів, таких як ти, потрібно вїбать в голову, щоб там зявилася хоч крихта розуму????
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08.06.2022 07:49 Відповісти
ще два роки і можна викидати цього засланого козачка жи дка.
давайте, москалі, піднатужтесь, бо годинник цокає.... і через два роки 'схаждєніє пасєрєдінє' різко ускладниться!
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07.06.2022 16:44 Відповісти
А я все думаю о том, как можно было лезть на наивысшую должность в воюющей стране, фактически не имея ни опыта работы (сняться в дурацком сериале с педиком Киркоровым или Верой Галушкой - еще та работа), ни соответствующих знаний, ни уважения к стране и народу (вспомним синьор - голодомор, эбонитовые палочки, порноактрису, готовую принять со всех сторон, термос и т.д.), не имея команды, кроме фотографов и продюсеров да бениных ставленников. Какую ж это надо иметь совесть, чтобы влезть на такую ответственную должность, не имея никаких знаний и качеств, которые необходимы для такой ответственной работы! Что это за эксперимент и издевательство над несчастной Украиной? Да, можно понять избирателя, которому откровенный враг Украины ротом Наталинахлебненамажешь и ей подобных внушил, что надо сделать именно так, как они сделали на выборах 2019 года. Но я именно об этой личности. Как? А теперь из-за того, что он возомнил себя великим и достойным, моему несчастному народу приходится расхлебывать кровавую кашу.
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07.06.2022 17:03 Відповісти
ВИ???
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07.06.2022 17:06 Відповісти
Ну совершенно напрасно это тело пустили на фронт - вспомните, где оно только не появлялось в мире там, то наводнение, то тайфуны, то в омане шейх умер, то засуха -полная жопа. Ни какая стена плача не поможет.
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07.06.2022 17:22 Відповісти
Ми я і трактор орали! Та не ви, а Збройні Сили України, які ви послабили перед вторгненням, які ви скорочували і нефінансовували навіть ті, що залишилися. Ви закупали дорожний бітум, укріплюючи армію ворога. Де наші ракети? Де наші САУ? Де наші Катери? Де наші танки? Де наші ПТРК "Стурна" і "Корсар"? Де наші снайперські гвинтівки? Де наша бронежилети і шоломи? Де наші нові розробки ракет? Де-е-е-е-е-?
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07.06.2022 17:25 Відповісти
Оманськi домовленностi ?

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07.06.2022 17:52 Відповісти
лох чонгарський офіційно розпочав свою пердвиборчу кампанію. тобто ця плядіна користується війною аби піарити свою особу
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07.06.2022 18:20 Відповісти
Что значит "Никто не ожидал"? Может он сам не ожидал, а думал, что Украина сдастся? А вот мы, как раз и ожидали, и надеялись.
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07.06.2022 18:37 Відповісти
для того и игнорил все предупреждения о нападении и срывал любые подготовительные действия по обороне и разминировал херсонскую обл. и север
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07.06.2022 18:55 Відповісти
мы с владимир владимирычем не надеялись что вы выстоите ...и поэтому решено заморозить конфликт и отдать параше херсон мариуполь запорожье и кусок харьковщины с козачей лопанью
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07.06.2022 18:52 Відповісти
выдави чмо гундосое хоть раз из себя "Спасибо каждому солдату ЗСУ". Противно слушать это "Мы" "Мы" Мы"... Чорт, обесценивающий Армию своими фразочками ни о ком
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07.06.2022 19:29 Відповісти
Выжали, минус треть страны. Сейчас ещё выжмут из Николаева и Одессы.
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07.06.2022 19:54 Відповісти
А хто "Ми"??? Зеленський, Арестовіч, Арахамія та Єрмак? Чи ще баканов?
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07.06.2022 20:00 Відповісти
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08.06.2022 04:26 Відповісти
Так-так : бо шоблобєніренигата геть не цього хотіло
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08.06.2022 07:21 Відповісти
 
 